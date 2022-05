Nadal tegen Djokovic: geen droomfinale maar een kwartfinale om van te smullen

Rafael Nadal serveert in zijn partij tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime die de Spanjaard in vijf sets zou winnen. Beeld AP

Lukt het dertienvoudig winnaar Nadal om de Serviër te verslaan en op jacht te gaan naar zijn 22ste grandslamtitel? Of weet Djokovic het spel van de Spanjaard op zijn favoriete ondergrond te ontregelen en op gelijke hoogte te komen in gewonnen grandslamtitels?

De rivaliteit tussen de twee is een van de meest fascinerende uit de geschiedenis van het tennis. Nadal en Djokovic speelden al 58 keer tegen elkaar. Geen enkel duel werd zo vaak gespeeld sinds de invoering van het proftennis in 1968. Nadal won 28 keer, Djokovic stapte dertig keer als winnaar van de baan.

Exact een jaar geleden troffen ze elkaar voor het laatst. Toen zegevierde Djokovic in de halve op Roland Garros, om een paar dagen later zijn tweede titel in Parijs te veroveren. De strijd wie de beste tennisser aller tijden is, afgemeten in grandslamtitels, lijkt hoe dan ook een gevecht tussen Nadal (21) en Djokovic (20) te worden nu de 40-jarige Roger Federer (20) al langer met een blessure kampt.

Nog geen setverlies Djokovic

‘Ik ben blij dat ik in aanloop naar de kwartfinale nog niet te veel tijd op de baan heb doorgebracht’, zei Djokovic na de winst in drie sets op de Argentijn Diego Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3). De titelverdediger stond nog geen set af in Parijs. ‘Spelen tegen Nadal op Roland Garros is altijd een fysieke strijd. Het is een enorme uitdaging, waarschijnlijk de grootste die je hier kunt tegenkomen.’

Nadal, die vrijdag in drie sets had gewonnen van Botic van de Zandschulp, kende in de vierde ronde veel meer moeite met Felix Auger-Aliassime. De huidige nummer vijf van de wereldranglijst rekende in vijf sets af met de 21-jarige Canadees (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Het was voor Nadal pas zijn derde vijfsetter in achttien deelnames op Roland Garros. Drie keer won Nadal.

Het zegt veel over de soevereiniteit van de speler van Mallorca. Sinds zijn debuut in 2005 in Parijs won hij 109 partijen en verloor er slechts drie. Alleen Robin Söderling (2009) en Novak Djokovic (2015 en 2021) wisten de code van de gravelkoning te kraken. Zeven keer versloeg Nadal rivaal Djokovic op Roland Garros. Maar Djokovic, de fittere van de twee, lijkt de tijd mee te hebben: van de laatste drie ontmoetingen won hij er twee.

Het is de vraag hoe het broze lichaam van Nadal de slopende vijfsetter tegen Auger-Aliassime verteert. Door blessures speelde hij in aanloop naar Roland Garros maar vijf partijen op gravel. Lange tijd was het de vraag of hij zou meedoen. ‘De aanloop hier naartoe was niet ideaal, maar ik ga mijn best doen’, zei Nadal, toen hem na zijn zege op de nummer negen van de wereld werd gevraagd naar zijn ontmoeting met de titelverdediger.

Weer oerdegelijk

Ook Djokovic kende een alles behalve vlekkeloos seizoen tot nu toe. De eigengereide Serviër miste de Australian Open omdat hij weigerde zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij ontbrak ook op de prestigieuze masterstoernooien van Indian Wells, Californië en Miami. Bij zijn terugkeer op de tour, ruim zes weken geleden, had Djokovic moeite met zijn timing en uithoudingsvermogen. Maar op Roland Garros is hij weer de oerdegelijke alleskunner.

‘Het kostte me wat tijd om mijn vereiste niveau te halen, na alles wat er in Australië is gebeurd. Maar ik heb mijn beste vorm gevonden en ga met veel vertrouwen naar Parijs’, zei Djokovic, nadat hij een week voor Roland Garros het masterstoernooi van Rome had gewonnen. De Serviër weet als geen ander dat hij op Roland Garros niet alleen tegen Nadal speelt, maar ook tegen het publiek.

Het is niks nieuws voor Djokovic. De openlijke voorkeur voor tegenstanders is iets waar hij buiten zijn geboorteland altijd tegen heeft moeten strijden. Geen speler voerde zo lang de wereldranglijst aan (361 weken), toch wordt hij nog vaak gezien als de ongewenste indringer op het feest van de meer geliefde Federer en Nadal. ‘Ik ben trots dat ik al zoveel weken de nummer één van de wereld ben, zeker in een tijdperk met Federer en Nadal. Dat maakt de prestatie alleen maar groter.’

Maar alleen het record van de meeste weken nummer één is niet voldoende voor de onverzadigbare Djokovic. In zijn jacht op erkenning wil hij ook de meeste grandslamtitels. Winnen van Nadal in de kwartfinales brengt hem dichter bij die missie. Nadal: ‘We zullen zien wat er gebeurt, maar ik zal vechten tot het bittere eind.’