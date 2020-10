Nadal staat in finale tegen Djokovic op drempel van dertiende titel op Roland Garros

Nadal tijdens de wedstrijd tegen Diego Schwartzman. Beeld AFP

Rafael Nadal klaagde over van alles en nog wat op Roland Garros. Het was te koud om te tennissen. Het weer was niet goed voor zijn gewrichten. De ballen waren te zwaar. De baan te nat. Hij begreep de programmering niet, met vijf partijen op het Court Philippe Chatrier, waardoor zijn wedstrijd in de kwartfinale pas om half twee ’s nachts was afgelopen.

Maar wat er ook gebeurt en hoe de omstandigheden ook zijn, de twaalfvoudig winnaar op het gravel in Parijs staat zondag ‘gewoon’ in de finale. Vrijdag rekende Nadal in drie sets (6-3, 6-3, 7-6) af met Diego Schwartzman. Ook de 28-jarige Argentijn, die nog zo goed had gespeeld in de kwartfinale tegen Dominic Thiem, was geen partij voor Nadal die geen enkele set verloor op weg naar de eindstrijd.

Tegenstander in de eindstrijd is de Servische nummer één van de wereld Djokovic. Hij klopte in een lange halve finale de Griek Stefanos Tsitsipas: 6-3, 6-2, 6-7, 4-6, 6-1.

Nadal kwam een paar keer in de problemen in zijn eigen servicegame. Maar Schwartzman kreeg nooit een serieuze kans om de Spanjaard in moeilijkheden te brengen. Dat lukte hem verrassend genoeg in Rome nog wel. Op het Italiaanse gravel won hij door te strooien met dropshots, maar Nadal had goed opgelet en trapte daar nu niet meer in. Hij zette in Parijs een stap naar voren en dirigeerde de Argentijn naar een plek ver achter de baseline waar hij nog maar weinig kansen kreeg. ‘Wat er in Rome was gebeurd, heeft me geholpen. Ik ging de baan op met een plan, met de juiste instelling. Ik denk dat ik tactisch de juiste wedstrijd heb gespeeld.’

Op naar nummer 100

In drie uur en negen minuten bereikte Nadal zijn dertiende finale in Parijs. Het was de 99ste overwinning van de Spanjaard op het gravel in de Franse hoofdstad. Als Nadal zondag ook zijn 100ste wedstrijd wint op Roland Garros, komt hij op gelijke hoogte met Roger Federer en diens 20 grandslamtitels, een record.

De 39-jarige Zwitser heeft dit jaar amper gespeeld. Hij ging twee keer onder het mes vanwege een blessure aan zijn knie en zal de rest van het jaar niet meer in actie komen. Wat dat betreft kwam het coronavirus hem goed uit, aangezien er maandenlang niet werd getennist. Als Federer volgend jaar zijn comeback maakt, is het de vraag wat hij in het jaar van zijn 40ste verjaardag nog kan winnen. Federer won zijn laatste grandslamtitel op de Australian Open in 2018. Nadal won vorig jaar de US Open en hij was de afgelopen drie jaar de beste op Roland Garros.

Nadal incasseerde in zijn carrière slechts twee nederlagen in Parijs. In 2009 verloor hij in de vierde ronde van Robin Söderling en in 2015 was Novak Djokovic in de kwartfinale beter. In 2016 meldde hij zich af na zijn gewonnen partij in de tweede ronde vanwege een polsblessure.

Geen afleiding

Als de omstandigheden niet zijn zoals hij ze het liefst heeft, past Nadal zich aan. Zijn veerkracht maakt hem beter dan veel tegenstanders, die zich snel laten afleiden door randzaken. Nadal was niet de enige die klaagde over de herfstige omstandigheden op Roland Garros, dat normaal gesproken in mei wordt gehouden. In de halve finale tegen Schwartzman speelde Nadal vrijdag in de zon, maar tijdens zijn kwartfinale tegen Jannik Sinner, die pas ’s nachts klaar was, was het niet warmer dan een graad of tien.

Veel spelers hadden moeite met de trage omstandigheden op de natte banen. De ballen waren zwaar, ook Nadal vond dat niet prettig. Zijn topspin stuit in droge omstandigheden zo hoog op dat zijn tegenstanders er amper bij kunnen. Dat genadeloze wapen was dit jaar minder effectief, maar hij won er niet minder om.

Nadal speelt elk punt alsof zijn leven er vanaf hangt. Dat doet hij sinds zijn jeugd, en dat lukt hem op 34-jarige leeftijd nog steeds. Dezelfde rituelen, het plukken aan neus, haren en broek voor elke opslag en het keurig naast elkaar zetten van zijn waterflesjes, met de labels dezelfde kant op, geven hem vastigheid onder wisselende omstandigheden.

In de finale neemt hij het op tegen Novak Djokovic, die in de halve finale een 2-0-voorsprong in sets had, op weg leek naar een eenvoudige zege, maar uiteindelijk Stefanos Tsitsipas pas versloeg in de vijfde set. De nummer één van de wereld uit Servië hield zo zijn ongeslagen status van dit jaar. De 17-voudig grandslamwinnaar jaagt samen met Nadal op het record van Federer, maar er kwam een kink in de kabel toen hij op de US Open werd gediskwalificeerd. Djokovic sloeg uit frustratie een bal weg die per ongeluk tegen de keel van de lijnrechter kwam. Omdat Wimbledon werd afgelast is er voor Djokovic dit jaar nog geen kans om het record van Federer te evenaren.