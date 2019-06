Nadal sloopt Federer in winderige tempel

Rafael Nadal (R) en Roger Federer (L) Beeld AFP

Een halfleeg Stade Philippe Chatrier was een aanfluiting voor een matig georganiseerd evenement dat ondanks alle renovaties de aansluiting met de andere drie grandslamtoernooien heeft verloren.

Federer bleef diplomatiek als altijd, na een afstraffing in drie sets (6-3, 6-4, 6-2) door zijn vriend en aartsrivaal Nadal die vertrouwd moet hebben aangevoeld. Hij prees de ambiance, de steun van het publiek en constateerde droogjes dat in deze wind niet fatsoenlijk viel te tennissen. ­Federer klaagde niet in de wetenschap dat Nadal veel efficiënter met de zware omstandigheden was omgegaan.

Het was een potsierlijk beeld, spelers die in een rukwind het gravel uit hun ogen wrijven voor ze gaan serveren. Je zou bijna pleiten voor een maximale windsnelheid voor tennis op buitenbanen. En toch bepaalt ook het omgaan met de meest bizarre condities wie grandslamtitels wint of verliest. Drukkende hitte, snijdende kou, dwarrelwind of storm; elk toernooi heeft in dat opzicht zijn eigen charme.

Na een afwezigheid van vier jaar was ­Federer als een verloren zoon onthaald op Roland Garros, vrijdag stroomden de tribunes pas vol toen de 37-jarige Zwitser al bijna in een uitzichtloze positie stond. ­Federer-Nadal, de grootste rivaliteit in de tennissport in een sfeerloze en winderige tempel; het is ondenkbaar op Wimbledon, de US Open en de Australian Open.

Toernooidirecteur Guy Forget moest zich toch al verantwoorden voor de programmering. De vrouwen werden voor hun halve finales naar het tweede en derde stadion verbannen, een pijnlijke degradatie. Niemand zal betwisten dat de belangstelling voor Federer-Nadal groter was dan voor Barty-Anisimova of Konta-Vondrousova. Maar Federer constateerde terecht dat de Franse tennisfederatie het niet zover had mogen laten komen.

Roland Garros heeft als enige grandslamtoernooi een zondagstart, maar het houdt bij de mannen ook vast aan vijfsetters zonder tiebreak. Die regel maakte een schitterende thriller van vijf uur mogelijk tussen Wawrinka en Tsitsipas, maar de partijen duren daardoor ook te lang. Een dak boven het court central en een baan in een botanische tuin zijn ecologisch verantwoorde hoogstandjes, maar Roland Garros zal met zijn tijd mee moeten gaan.

Roland Garros sucks

Nick Kyrgios vertolkte het ongenoegen bij de spelers in extreme bewoordingen. ‘Roland Garros sucks, het publiek in Parijs is het meest waardeloos van alle grandslamtoernooien.’ Federer zal het niet met hem eens zijn. Maar de lege stoelen bij twee prachtige affiches met de topvier van de wereld (Federer-Nadal en het vanwege de regen gestaakte duel Djokovic-Thiem) waren een aanklacht tegen de sport.

Zo werkte alles tegen een flonkerende 39ste aflevering van ‘Fedal’. Federer wist dat hij in de baan moest spelen om druk te leggen in zijn slagen, maar had de eerste set nodig om te wennen aan de wind. ‘Het was onmogelijk om mijn ritme te vinden. Je weet niet wat de wind doet, bij de service of de return.’

Set 2 was cruciaal. Federer liet zich terugbreken met de wind in de rug en miste ‘minikansen’, zoals hij het zelf betitelde, op 4-3. Prompt demonstreerde Nadal misschien wel zijn belangrijkste handelsmerk: nooit opgeven, ook als de tegenstander zich veilig waant. Op 40-0 in de servicebeurt van Federer beet Nadal zich als een pitbull vast en brak de Zwitser.

Federer strooide twee sets lang met dropshots, durfde service-volley te spelen en probeerde te domineren met de forehand. Maar ook met een opgefrist speltype liep hij tegen die glazen wand, de formidabele verdedigingskunsten van Nadal. En oh wee, als Federer mede door de wind te veel marge legde in zijn slagen. Dan lag hij meteen onder de stoomwals, de moordende spinballen van Nadal.

Federer berustte snel in de nederlaag, het kan onmogelijk een verrassing voor hem zijn geweest dat Nadal op Roland Garros meer beest dan mens is. Op zijn 37ste nog een halve finale spelen op een toernooi dat hij sinds 2015 had gemeden, daarmee viel te leven. Een 40ste klassieker onder betere omstandigheden op Wimbledon zou een passend vervolg zijn.