Nadal krijgt met 19de grandslamtitel record Federer in het vizier

Rafael Nadal toont het publiek in het Arthur Ashe Stadium de winnaarsbokaal na zijn zege op Daniil Medvedev in de finale van de US Open. Beeld AP

In 2000 snoerde de Rus Marat Safin de Amerikaanse fans de mond door in de finale van de US Open Pete Sampras bij zijn thuiswedstrijd te overklassen. Medvedev zag vooral hoe zijn jeugdidool met rackets smeet en wilde diens capriolen graag kopiëren. ‘Ik dacht dat het cool was.’ Het Russische theater van de 23-jarige Medvedev werd in New York niet gepruimd.

In de derde ronde tegen Feliciano Lopez worstelde Medvedev opzichtig met zichzelf. Gefrustreerd rukte hij zijn handdoek uit de handen van een ballenjongen, waarna hij een waarschuwing kreeg. Op subtiele wijze trachtte Medvedev de gestrekte middelvinger voor de umpire te camoufleren door hem langs zijn oor te laten glijden. Toen dat gebaar op het grote beeldscherm in het stadion werd getoond, werd Medvedev uitgejouwd.

Sarcasme

Het deerde hem niet en nadat Medvedev zich naar de vierde ronde had geknokt, bedankte hij het Amerikaanse publiek voor hun vijandige houding. ‘Door jullie fluitconcerten kreeg ik nieuwe energie, bedankt en ga zo door. Het geeft me kracht voor de volgende vijf partijen.’ Het sarcasme droop ervan af, al betuigde Medvedev spijt voor zijn wangedrag. ‘Ik was een idioot, ik wil graag laten zien dat ik op de baan net zo’n aardige man ben als daarbuiten.’

Het lukte Medvedev nauwelijks, hij doet eerder denken aan de klassieke Russische schurk in de James Bondfilms. In 2017 gooide hij op Wimbledon muntjes naar de scheidsrechter, in Miami wilde hij op de vuist met de Griek Tsitsipas. En in 2016 uitte Medvedev zich zelfs racistisch toen hij de umpire en zijn Amerikaanse tegenstander Donald Young vanwege hun donkere huidskleur racistisch noemde. Hij werd door de hoofdscheidsrechter gediskwalificeerd.

Nadal met een volley in de heerlijke vijfsetter in New York. Beeld AFP

Sportpsycholoog

Volgens Medvedev waren zijn ontsporingen op de baan een gevolg van zijn ontembare wil om te winnen. Op Flushing Meadows wordt de jonge Rus ook begeleid door een sportpsycholoog, maar voor het Amerikaans publiek bleef hij de bad guy die niet mocht winnen.

Voor de finale tegen Nadal in het Arthur Ashe Stadium werd Medvedev met boegeroep ontvangen, het was voor hem de kwartfinale tegen Wawrinka ook al overkomen. Maar in de derde set werd zijn naam gescandeerd, alsof de antiheld dan toch aan de borst werd gedrukt.

Na Medvedev (50) behaalde Nadal de meeste overwinningen dit seizoen (46), maar hij had de Russische baseliner enkele weken geleden in de finale van de Masters in Montreal al over de knie gelegd: 6-3, 6-0. Speel kortere punten, luidde het advies van Jevgeni Kafelnikov, de eerste Russische grandslamwinnaar in 1996 op Roland Garros. Die langere slagenwisselingen zijn echter het handelsmerk van Medvedev.

Gedoemd te verliezen

Toch was Medvedev juist daardoor gedoemd te verliezen. Met zijn onorthodoxe en weinig verfijnde techniek – gecompenseerd met kracht, flair en prachtig voetenwerk – durfde hij Nadal uit te dagen op zijn jachtterrein. Maar tegen de mokerslagen van de twaalfvoudig kampioen op Roland Garros was aanvankelijk niks te beginnen.

Wilde Medvedev de cowboy spelen door uit zijn heup te schieten? Achteloos voerde Nadal het tempo op en geselde zijn opponent met die befaamde forehandspin. Medvedev is een verwoed schaker, maar ook als hij het tempo varieerde met zijn dubbelhandige backhand had Nadal twee sets lang het juiste antwoord.

Ook aan het net was hij onweerstaanbaar. De volley is het meest onderschatte wapen in zijn oeuvre. Zo vond de nummer 2 van de wereld al snel de juiste tactiek om het spel van Medvedev wederom te ontregelen. Toch draaide de Rus de derde set vanuit het niets om met vlijmscherpe forehands, terwijl de foutenlast bij Nadal te hoog lag.

Prompt speelde Medvedev alsof hij de aanvallende tactiek van Federer tegen Nadal had afgekeken. Hij zat achter het stuur, dicteerde de rally’s en bleek aan het net even behendig als zijn illustere tegenstander. Met een schitterende backhand-return benutte Medvedev zijn eerste setpunt in set 4: 6-4.

De onvermoeibare Nadal bleef lopen op elke bal. Beeld AP

Het beest Nadal

Wie Nadal dood verklaart, ziet het monster vanuit het niets weer herrijzen, verklaarde zijn landgenoot Pablo Carreno Busta al eerder. Het beest ontwaakte, toen Medvedev een breakpoint kreeg voor 2-0 in de vijfde set. In verbluffende rally’s pareerde Nadal de zweepslagen van Medvedev, die op 2-2 ondanks een 40-0 voorsprong zijn opslag inleverde. Twee keer werd de eeuwig treuzelende Nadal gestraft voor tijdrekken bij de opslag en moest hij een tweede service slaan.

Het kostte hem nog een game in de slotfase van de vijfde set, waarin Medvedev op 5-3 twee matchpoints overleefde en zelfs nog een kans op 5-5 kreeg. In een kolkend Arthur Ashe Stadium behaalde Nadal alsnog zijn vierde US Opentitel. ‘Rafa’ had zich al verzoend met een plaats in de tennishemel achter Federer. Maar nu hij zijn vriend en aartsrivaal zo dicht is genaderd, wenkt een statement voor de eeuwigheid.

Het record van 20 grandslamtitels voor Federer lijkt geen stand te houden. Nadal ligt in pole position om het de komende jaren te verbeteren, als de 38-jarige Zwitser zijn palmares niet uitbreidt.

Uitgeput valt Nadal op zijn rug na het beslissende punt. Beeld Getty Images