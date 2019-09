Nadal heeft nog één grandslamtitel nodig om record Federer te evenaren

Tranen rollen over de wangen van Rafael Nadal na het veroveren van zijn negentiende grandslamtitel in de finale van de US Open. Beeld AFP

Nog altijd wordt de tennissport geregeerd door de ‘grote drie’. Nadal besefte na de vroegtijdige aftocht van zijn concurrenten Novak Djokovic en Roger Federer dat de weg bij de US Open open lag. De tranen rolden over zijn wangen, zelden was Nadal zo geëmotioneerd als bij de huldiging in Arthur Ashe Stadium waar videobeelden van zijn negentien grandslamtitels werden getoond.

Het traditioneel ruige publiek in New York reageerde euforisch, toen de ongekende zegetocht van Nadal werd samengevat. Hij behaalde zijn eerste grandslamtitel in 2005 op Roland Garros en waar eindigt die bijzondere reeks? ‘Rafa’ had zich al verzoend met een plaats in de tennishemel achter Federer. Maar nu hij zijn vriend en aartsrivaal zo dicht is genaderd, wenkt een statement voor de eeuwigheid.

Het record van twintig grandslamtitels voor Federer lijkt geen stand te houden. Nadal ligt in pole position om het de komende jaren te verbeteren, als de 38-jarige Zwitser zijn palmares niet uitbreidt. Wordt Nadal dan toch de beste tennisser aller tijden, wanneer slechts het aantal grandslamtitels als maatstaf geldt? Hij kan Djokovic dit jaar weer aflossen als nummer 1 van de wereld, zijn achterstand bedraagt 640 punten.

Liefde voor de sport

Nederig als altijd herhaalde Nadal zijn mantra. Hij liet zich op zijn geliefde Mallorca nooit inspireren door de grotere boot of het rijker gedecoreerde huis van zijn buurman. ‘Het is een eer dat ik voor records mag spelen. Maar ik leef bij de dag en ik tennis uit liefde voor mijn sport.’

Nadal zag zichzelf ouder worden op de beelden in Artur Ashe Stadium en besefte dat hij al een wonder had verricht. Telkens hoorde de gespierde topatleet dat hij vanwege zijn krachten verslindende spel nooit zo lang mee zou gaan als Federer. Nadal is de koning van de revalidatie, hoe vaak was hij niet afgeschreven? En hij vreesde geregeld dat zijn broze knieën het bedrijven van topsport definitief onmogelijk zouden maken.

Maar hij is er nog steeds, als de rijpere en verbeterde versie van zichzelf. Natuurlijk is Nadal de alleenheerser op gravel, wie zal ooit nog twaalf grandslamtitels winnen op Roland Garros? Toch is hij ook de allrounder die wel degelijk kan aanvallen als het nodig is. De volley is het meest onderschatte wapen in het oeuvre van Nadal.

Het mes op de keel

Soms uit nood geboren beleefde het klassieke service/volleyspel een wedergeboorte in de finale van de US Open. Met het mes op de keel besloot Medvedev het advies van zijn illustere landgenoot Jevgeni Kafelnikov op te volgen. Speel kortere punten, in de finale van de Masters in Montreal stond Medvedev te ver achter de baseline en werd hij weggeblazen door Nadal: 6-3, 6-0.

De jonge Rus is na finales in Washington, Montreal en de US Open en een toernooizege in Cincinnati opgerukt naar de vierde plaats op de wereldranglijst. Het uitmelken van een tegenstander in lange slagenwisselingen is juist zijn specialiteit. Toch was Medvedev, die zich in New York aanvankelijk presenteerde als de Russische schurk in een James Bondfilm, daardoor ook gedoemd te verliezen.

Met zijn onorthodoxe en weinig verfijnde techniek – gecompenseerd met kracht, flair en prachtig voetenwerk – durfde hij Nadal uit te dagen op zijn jachtterrein. Wilde Medvedev de cowboy spelen door uit zijn heup te schieten? Achteloos voerde Nadal het tempo op en geselde zijn opponent met die befaamde forehandspin.

Medvedev is een verwoed schaker, maar ook als hij het tempo varieerde met zijn dubbelhandige backhand had Nadal twee sets lang het juiste antwoord. Ze moesten allebei naar het net, toen ze vanaf de baseline vergeefs op elkaar inbeukten.

Medvedev verkoos de aanval en draaide de partij op heroïsche wijze om. ‘Ik bedacht me bij een 3-2-achterstand in de derde set al wat ik zou zeggen in mijn speech’, vertelde Medvedev. En grijnzend bij het eerbetoon aan Nadal na de finale: ‘Ik vroeg me al af wat ze zouden tonen als ik had gewonnen.’

Volley was reddingsboei

De volley bleek ook voor Nadal de reddingsboei, alsof hij de aanvallende tactiek van Federer even had gekopieerd. ‘Ik deed het altijd al’, aldus Nadal. ‘Ik weet ook wel dat ik mijn spel moet aanpassen om op topniveau te blijven presteren.’

Toch verscheen hij zelden zo vaak aan het net als zondagnacht in de tennistempel van New York. Breakpoint tegen? Hup, daar rende Nadal naar voren om het punt te beslissen met een ragfijne half-volley. Hij scoorde 51 punten aan het net. En Medvedev herkende in die zinderende vijfde set de voornaamste kwaliteit van Nadal. ‘Negentien grandslamtitels is toch absurd? Die man is een beest, ik ken niemand die de punten zo intens beleeft als hij.’

Wie Nadal dood verklaart, ziet het monster vanuit het niets herrijzen, verklaarde zijn landgenoot Pablo Carreno Busta al eerder. Speel elk punt alsof het je laatste is, ook na vijftien slopende jaren etaleerde Nadal zijn leeuwenhart. Het kan haast niet anders of ook hij komt op twintig grandslamtitels. En wellicht meer.