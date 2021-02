Nadal geeft riante voorsprong uit handen en moet jacht op GOAT-status uitstellen

Tsitsipas en Nadal na de wedstrijd Beeld Getty Images

Op 6 juni is zijn volgende kans om GOAT te worden, Greatest Of All Times, als de finale van Roland Garros op die dag tenminste doorgaat. De 34-jarige Nadal won liefst 13 keer op het gravel van Parijs, geen tennisser won één van de vier grandslams zo vaak.

Woensdag speelden de 22-jarige Tsitsipas en Nadal ruim vier uur lang zonder twijfel de beste partij tot nu toe van de Australian Open, waar pas donderdag publiek weer welkom is na een onderbreking van vijf dagen. De eerste twee sets werden glansrijk door Nadal gewonnen, door alle drie de kansen op een break onmiddellijk te pakken. ‘Ik zal niet liegen: ik was zo zenuwachtig in het begin’, verklaarde een stomgeslagen Tsitsipas na afloop.

Nadal wist wel raad met die zenuwen. Hij verloor dit toernooi nog geen set en zette met zo goed als perfect tennis zijn tegenstander zo onder druk dat die blij was als hij de bal dan op z’n minst nog over het net kreeg. Dat Nadal voor de Australian Open nog twijfelde of hij wegens een pijnlijke rug niet beter kon afzeggen? Niets van te zien.

Ook in de derde set had Nadal het iets betere van het spel: in de servicegames van de Spanjaard wist zijn tegenstander één punt te pakken. Tsitispas won ook al zijn servicegames, zij het met drie punten tegen. Met dat kleine mentale overwicht voor Nadal begonnen beide aan de tiebreak van de derde set. En daarin bracht de nummer 2 van de wereld zichzelf in problemen. Hij bleek, al dan niet tijdelijk, een opvallend zwakke slag in zijn ruime arsenaal van wapens te hebben: de smash. Op cruciale momenten miste hij die boven het hoofd geslagen afmaker volledig en dus ging set drie naar Tsitsipas.

Fladderen

Die was zijn zenuwen prompt te boven. ‘Opeens ging ik fladderen als een klein vogeltje.’ Nadal liet het vogeltje van links naar rechts vliegen, net als in de eerste drie sets, maar nu kon Tsitsipas meer doen dan de ballen alleen maar over het net terug te krijgen. Hoe langer de rally duurde, hoe beter het er voor de Griek uitzag. ‘Alles lukte me.’ Steeds vaker griste hij het initiatief uit Nadals handen om het punt te pakken met een vlijmscherpe passeerslag op hoge snelheid, die de verkeerd gepositioneerde Spanjaard alleen maar na kon kijken.

Wat Nadal betrof zat zijn verlies hem in de twee gemiste smashes in de tiebreak van de derde set. ‘Dat waren punten die ik niet moet missen als ik wil winnen’, zei de Spanjaard. ‘Ik had de hele wedstrijd de juiste mentaliteit, maar vandaag was dat niet genoeg. Ik vond Stefanos in de derde set al beter spelen en in de vierde en vijfde bereikte hij een heel, heel hoog niveau.’ In die sets maakte Tsitsipas slechts 14 onnodige fouten, tegen Nadal 21. Dat zijn rugpijn een rol had gespeeld, daar wilde Nadal niet van weten. ‘Ik kom niet voor niets zo dicht bij de halve finale.’ Close was het zeker: in totaal maakte Tsitsipas 145 punten en Nadal 142.

Het was de derde keer in de afgelopen vier jaar dat Nadal sneuvelde in de kwartfinale van de Australian Open, die hij in 2009 voor het eerst en het laatst won. Het is pas de tweede keer dat hij een grandslamwedstrijd verliest na de eerste twee sets te hebben gewonnen. De Griek, die voor de tweede keer in acht ontmoetingen won van Nadal, verraste in Melbourne in 2019 ook al eens Roger Federer, die net als Nadal 20 grandslamtitels bezit.

Federer heeft ook het record van het grootste aantal weken dat een speler de nummer 1 van de wereld is bij de mannen. Maar door de uitschakeling van Nadal is de huidige nummer 1, Novak Djokovic, er nu van verzekerd dat hij dat record op 8 maart gaat breken. De zelfverklaarde tennishistoricus Djokovic bereikt daarmee het eerste doel waaraan hij veel waarde hecht. Naar zijn tweede doel, de meeste grandslams bij de mannen, hoopt de Serviër zondag een volgende stap te zetten door zijn 18de grandslamtitel te winnen. Daarvoor moet Djokovic het eerst in de halve finale opnemen tegen de Russische qualifier Aslan Karatsev.

Tsitsipas krijgt ook een Rus tegenover zich: de als vierde geplaatste Daniil Medvedev, die van vriend en landgenoot Andrej Roeblev won met 7-5, 6-3, 6-2.

INZET Nederlandse titel

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de derde keer de Australian Open gewonnen en komt daarmee op negen grandslamtitels. Met Aniek van Koot won De Groot eerder al de dubbels in Melbourne. De als eerste geplaatste 24-jarige Nederlander won in drie sets van de nummer 2, de Japanse Yui Kamiji: 6-3, 6-7(4), 7-6(4).

In het dubbelspel zijn de laatste Nederlandse deelnemers bij de mannen en vrouwen woensdag uitgeschakeld. Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar, als vierde geplaatst, verloren hun halve finalepartij van het als tweede geplaatste Belgisch-Wit-Russische koppel Elise Mertens en Aryna Sabalenka: 5-7, 4-6. Matwé Middelkoop verloor met Marcelo Arévalo uit El Salvador met 6-3, 6-4 van de Schot Jamie Murray en Bruno Soares uit Brazilië in de kwartfinale van het dubbelspeltoernooi bij de mannen.