Nadal druipt af op Australian Open: opnieuw verliest hij van zijn broze lichaam

Voor Rafael Nadal is er een ding erger dan verliezen: hij wil niet opgeven. Maar door de heupblessure die hij in de tweede ronde van de Australian Open opliep, was de 36-jarige Spanjaard niet opgewassen tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Na een 2,5 uur durende lijdensweg verliet de titelverdediger met gebogen hoofd de Rod Laver Arena: 4-6, 4-6, 5-7.

Opnieuw verloor Nadal van zijn broze lichaam. Zijn hele carrière al wordt de 22-voudig grandslamkampioen geplaagd door blessures. Maar even zo vaak knokte hij zich weer terug richting de top. Het is de vraag hoe vaak hem dat nog gaat lukken nu de jaren beginnen te tellen. Ook voor de tennisser met een leeuwenhart houdt het een keer op.

Nadal was als een kwetsbare kampioen naar Melbourne afgereisd. Hij verloor in aanloop naar de Australian Open drie van de vier wedstrijden. En ook in zijn eersterondepartij tegen Jack Draper oogde hij verre van solide. De tweevoudig winnaar in Australië hoopte zich gedurende het toernooi in vorm te spelen, zoals alleen echte toppers dat kunnen.

Maar hoe ouder hij wordt, hoe moeilijker dat is. Hij stond tegen McDonald in de tweede set een break achter toen hij met een uiterste krachtsinspanning een bal uit de hoek probeerde te halen. Daarbij schoot het in zijn heup. ‘Ik had al een paar dagen last van mijn heup, maar niet zo erg als nu. Ik heb het gevoel dat ik de heup niet kan bewegen’, zei een aangeslagen Nadal.

Tranen in de ogen

Hij liet zich behandelen en speelde door, maar bewoog zich als een gewond dier over de baan. Hij kon nauwelijks rennen en geen fatsoenlijke backhand slaan. Vanuit de spelersbox keek zijn vrouw Mary met tranen in de ogen toe. ‘Als titelverdediger wilde ik vechten tot het einde. Ongeacht mijn kansen. Dat is de essentie van sport.’

Tijdens de persconferentie, waar hij strompelend naar toe was gekomen, deed hij weinig moeite zijn teleurstelling te verhullen. ‘Ik kan wel zeggen dat je positief moet blijven, maar ik ga niet liegen: ik ben mentaal kapot’, zei hij. ‘Ik weet niet precies wat er mis is in mijn heup. Ik word er moe van om steeds over blessures te moeten praten, al begrijp ik het.’

Ondanks zijn titels op de Australian Open en Roland Garros, werd het afgelopen seizoen ook al gekenmerkt door fysieke malheur. Op het gravel van Parijs won hij zijn 22ste grandslamtitel (een record) met behulp van verdovende injecties om zijn chronische voetblessure te maskeren. Daarna pakte hij rust om te herstellen. Op Wimbledon moest hij zich in de halve finale met een buikspierblessure terugtrekken.

Meer dan ooit kiest hij zijn toernooien nauwkeurig uit, wetende dat hij in topconditie moet zijn om zijn tegenstanders met zijn op kracht gebaseerde spel te geselen. Maar steeds vaker loopt hij tegen de grenzen van zijn eigen lichaam aan. Of kost het hem meer moeite om topfit te worden, zodat hij elk punt kan spelen alsof het zijn laatste is.

Van geen opgeven weten

Met het gravelseizoen in het vooruitzicht en Roland Garros, het toernooi dat hij al veertien keer won, in het verschiet, wilde hij direct na zijn nederlaag in Melbourne van geen opgeven weten. En geef hem eens ongelijk. Als iemand al meerdere keren bewees dat hij nooit te vroeg afgeschreven moet worden, dan is het de taaie Spanjaard wel.

‘Ik hoop dat deze blessure mij niet te lang buiten de baan houdt, want het is moeilijk om weer al het werk te verrichten om op een behoorlijk niveau te komen. Dat heb ik al vaker gedaan en dat blijf ik doen. Maar het zal niet eenvoudig zijn.’

Vanaf de zijkant moet Nadal afwachten of zijn eeuwige rivaal Novak Djokovic in Melbourne zijn 22ste grandslamtitel pakt en op gelijke hoogte komt. Het is voor Nadal nooit een motivatie geweest om door te gaan, zei hij al vaker. ‘Het is heel simpel: ik vind het leuk wat ik doe en ik houd van tennis, ook al weet ik dat ik het niet voor altijd kan doen.’

Die bevestiging kreeg hij nog maar eens in Melbourne.