Nachtmerrie voor stadionspeaker VVV: ‘Is het nu 7-0 of 8-0?’

Tadic heeft de 4-0 gescoord. Beeld ANP

Als stadionspeaker Bart Houtermans de opstellingen van VVV en Ajax voorleest, kan hij niet bevroeden dat het de vreemdste zaterdag uit zijn werkzame leven wordt. Voor het eerst zal hij blij zijn dat een wedstrijd in stadion De Koel zonder publiek is gespeeld en er dus bijna niemand getuige is geweest van zijn ondankbare taak; 13 maal heeft hij een doelpuntenmaker van Ajax bij naam moeten noemen.

Houtermans heeft een nederlaag tegen Ajax ingecalculeerd. Toch rept hij een half uur voor de aftrap nog van de mooiste wedstrijd van het jaar, al plaatst de afwezigheid van supporters alles in een ander perspectief. Waar de tribunes van stadion De Koel normaal gesproken zouden volstromen tegen Ajax, blijft het vanwege corona angstvallig stil. In plaats van achtduizend verwachtingsvolle fans, neemt een handvol journalisten en bestuursleden van beide clubs plaats op de hoofdtribune.

Van VVV kreeg Houtermans te horen dat hij in het desolate decor gewoon zijn werk moet blijven doen, ook al heeft de 53-jarige Venlonaar het gevoel dat hij tegen niemand praat. Alsof hij een toneelspeler is die voor een lege zaal optreedt. ‘Het voelt heel gek. Normaal giert de adrenaline door mijn lijf voor een wedstrijd. Daar heb ik nu geen last van.’

Bart Houtermans is al tien jaar stadionspeaker van VVV, maar hoefde tot afgelopen zaterdag nog nooit dertien doelpunten voor de tegenstander om te roepen. Beeld Guus Peters

Dikke pennenstreep

Op zijn tafel in de omroepkamer op de hoofdtribune liggen twee A4’tjes met standaardteksten die hij voor elke wedstrijd opleest. Als gebruikelijk heet hij een kwartier voor het begin alle aanwezigen welkom, hooguit een man of vijftig. Alleen door de zin ‘U bent verplicht om plaats te nemen op de stoel als vermeld op uw ticket’ zet hij dikke pennenstreep. ‘Dat ga ik natuurlijk nu niet zeggen, dat snap je wel.’

Wel noemt Houtermans, die in het dagelijks leven zorgt voor stageplekken voor techniekleerlingen, volgens protocol de namen van de sponsoren op die op zijn papier staan vermeld. Dan volgt de opstelling van Ajax. Zo neutraal mogelijk somt hij de namen op. Ook die van Lassina Traoré, de19-jarige spits die even later vijf keer zal scoren.

Houtermans was als entertainer en dj op feesten en partijen naar eigen zeggen al een ‘bekende in het Venlose’ toen de club hem tien jaar geleden vroeg om stadionspeaker te worden. Door de jaren heen leerde hij hoe belangrijk de wisselwerking met de supporters is. Zelfs het omroepen van een wissel luistert nauw. Zo noemt Houtermans pas de naam van de invaller als die het veld betreedt, zodat het publiek met applaus of gejuich kan reageren. ‘Als ik het te vroeg doe en de invaller nog aan de zijlijn staat te wachten, is het moment weg.’

VVV heeft in de eerste helft zoals verwacht niets in te brengen tegen Ajax (0-4). Houtermans’ humeur lijdt er niet onder. In de rust grapt hij nietsvermoedend over een flater die hij in zijn eerste jaren als stadionspeaker beging. VVV keek halverwege de wedstrijd tegen een grote achterstand aan toen hij vanaf zijn blaadje voorlas dat er nog seizoenkaarten te verkrijgen waren. Een fluitconcert en boegeroep vielen hem ten deel. ‘Nu zou ik zoiets met een kwinkslag brengen.’

Steeds zwaardere stem

In de tweede helft gaat het snel. Binnen tien minuten scoort Ajax vijf keer. Houtermans weet niet wat hem overkomt. ‘Ik heb het nog nooit zo druk gehad’, zegt hij. Bij elk tegendoelpunt heeft hij meer moeite de tussenstand om te roepen. Bij de 0-8 is hij zelfs even de tel kwijt. ‘Is het nu 7-0 of 8-0?’, vraagt hij nog snel. En vanaf de 9-0 van Anthony, 25 minuten voor tijd, zet hij een steeds zwaardere stem op. ‘Tjonge jonge’, mompelt hij als de microfoon uitstaat.

Houtermans heeft zich nooit verdiept in de grootste nederlaag ooit in de eredivisie. Maar als hij hoort dat Vitesse in 1972 met 12-1 van Ajax verloor, vreest hij met grote vrezen. Wat een ingecalculeerde nederlaag leek te worden, dreigt uit te draaien op een regelrecht drama.

Zeker als Klaas-Jan Huntelaar zich 20 minuten voor tijd klaar maakt om in te vallen, weet Houtermans genoeg. De Achterhoeker op leeftijd wil altijd scoren. ‘Ook dat nog. Ik denk niet dat hij heel veel medelijden met ons heeft.’ Zes minuten later heeft Huntelaar twee keer gescoord.

Kwelgeest Traoré

De grootste nederlaag die Houtermans voor zaterdag leed als stadionspeaker was tegen PSV (1-6), maar nu lijkt er geen einde aan de nachtmerrie te komen. Bij de 0-13 noemt hij voor de vijfde keer de naam van zijn kwelgeest Traoré, de jongeling uit Burkina Faso. ‘Ik zit hier met plaatsvervangende schaamte.’

In zijn houten omroepkamer beseft Houtermans dat hij tegen wil en dank onderdeel is geworden van de Nederlandse voetbalgeschiedenis. VVV lijdt de grootste nederlaag ooit in de eredivisie. Het is pas de achtste keer dat een club tien doelpunten of meer tegen heeft gekregen. Hij ziet één lichtpuntje. ‘Achteraf ben ik blij dat er vandaag geen publiek was. Ik weet niet of ik het had gekund in een vol stadion.’

Als scheidsrechter Danny Makkelie na negentig minuten voor de laatste keer fluit, pakt Houtermans nog één keer de microfoon. Zijn stem klinkt somber, maar zakelijk. ‘Hiermee is een einde gekomen aan een heel zwarte middag in stadion De Koel. De mensen die hier vandaag aanwezig waren, wens ik een prettige terugreis en tot de volgende keer.’