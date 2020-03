NAC-trainer Peter Hyballa. Beeld BSR Agency

Na het bereiken van de halve finale van de beker ten koste van AZ was de grap in Breda snel gemaakt: NAC had nog twee verse trainers nodig om de beker te winnen. Voor de onvoorstelbare run van de eerstedivisionist langs drie eredivisieploegen gebruikte het drie coaches. Onder Ruud Brood werd FC Emmen verslagen, interim-trainer Willem Weijs loodste NAC langs PSV en nieuwe man Peter Hyballa schreeuwde de nummer 6 van de eerste divisie voorbij de huidige mede-eredivisiekoploper AZ.

Als NAC donderdagavond met Feyenoord in de Kuip strijdt om een finaleplaats zal Hyballa nog steeds de coach zijn. Voor hoelang is de vraag. De hoofdtrainersstoel van NAC doet denken aan de befaamde rode stoel in het programma van BBC-presentator Graham Norton. Wie ook maar even hapert, wordt zonder pardon naar achteren gekieperd om plaats te maken voor een volgende grappenmaker.

Middenvelder Mounir El Allouchi maakte in zeven jaar NAC al elf trainers mee. ‘Of nee, twaalf’, herstelt hij zich grijnzend. ‘Het gaat hard, hier.’

De opmars in de beker van NAC is het bewijs dat succes niet altijd hoeft te steunen op doordacht langetermijnbeleid. De drie coaches zijn totaal verschillend.

Veel fitter

El Allouchi: ‘Brood is wat meer in zichzelf gekeerd, pakt je niet direct in je gezicht aan. Hij schroomde niet om ons te laten inzakken. Willem wilde per se dat we zelf het spel maken. Van achteruit opbouwen en als het misging opnieuw. Hyballa is veel directer. Die bal mag best snel naar voren, en dan flink pressen, afjagen, sprinten. Hij zit er bovenop. Niet te veel klagen, gewoon doen. We zijn ook snel veel fitter geworden.’

Voor de spelersgroep was het telkens schakelen. ‘Het geeft je ervaring, maar het is ook wel verwarrend, moeilijk, steeds weer een andere visie.’

Brood, die op oudejaarsdag werd ontslagen, brak de NAC-directie in De Telegraaf tot op de grond af: geen verstand van zaken en toch bemoeizuchtig. NAC had nog zicht op promotie, het eigenlijke doel dit seizoen, en zat nog in de beker, betoogde Brood. Maar het voetbal was onder de 57-jarige pragmaticus vaak niet om aan te zien, zo luidde de kritiek.

De pas 32-jarige assistent-trainer Willem Weijs werd tijdelijk doorgeschoven. Weijs heeft geen profvoetbalachtergrond zoals Brood, maar staat te boek als een ambitieuze trainer die onder meer via sociale media zijn geloofsbrieven ontvouwt, een voetbalpurist, die veel met data werkt.

Weijs, die binnenkort het hoogste trainersdiploma hoopt te halen, was NAC’s kroonprins. De nieuwe trainer moest complementair zijn aan Weijs, besloot de directie. Daarom werd de bedachtzame, gestructureerd werkende voormalige assistent-bondscoach Kees van Wonderen na een aantal gesprekken toch afgezegd en koos de club voor de extraverte Peter Hyballa.

Emotionele club

Maar de Duitser, begin februari aangesteld, nam zijn eigen assistent mee en had geen behoefte aan Weijs. ‘Je moet snel iets teweegbrengen, NAC is een emotionele club. Ik heb gekozen voor iemand die ik al ken en vertrouw en weet wat ik wil’, verklaart Hyballa daags voor de halve finale in een krap bemeten kamertje op het trainingscomplex van NAC. Man-van-de-toekomst Weijs zit sindsdien thuis.

Alle ballen nu dus op Hyballa, die in 2016 een klein seizoen bij NEC werkte en daarna bij het Slowaakse DAC. Hij trekt voor het kanaal van supporterscollectief B-side Rats op verzoek eerst een zwarte trui aan met het silhouet van een rattenkop en daarna een wit T-shirt met een foto van hemzelf en een blonde vrouw. De grappen schudt hij uit zijn mouw.

Toen hem eerder gevraagd werd naar de voortgang van zijn trainersloopbaan werden zijn heldere ogen doffer. ‘Je bent afhankelijk of elf jongemannen uitvoeren wat jij wil. Van wat geluk. Van tv-programmma’s waar van alles geroepen wordt zonder kennis van zaken. Maar ook clubdirecteuren kijken vooral naar uitslagen, naar een opgespeld imago. Iedereen is aan het papegaaien, ik vind dat niet bijzonder intellectueel. Ik ben dan die druktemaker. Maar ik denk dat ik meer ben dan dat.’

Jeugdtrainer

Het frustreert hem dat hij op zijn 44ste niet is waar hij had willen zijn als coach. Als jeugdtrainer werkte hij met latere toppers als Götze, Ginzcek en Rüdiger, hij hoopte dergelijke spelers later ook in het eerste te coachen.

Bij NEC begon hij voortvarend, met een ploeg vol jonge spelers uit diverse landen, maar na de winterstop werden de prestaties minder. Nog voor de nacompetitie werd hij ontslagen. Erna werd hij vanuit Nederland vooral gebeld voor tv-analyses en amper door clubs. Tot NAC belde.

Nu moet hij dansen op de Bredase vulkaan. NAC mag de underdog zijn, het bereiken van de bekerfinale, waar de volksclub al sinds 1973 naar hunkert, is noodzakelijk voor Hyballa om zijn grote ambities na te jagen. Misschien zelfs om te overleven bij NAC, want promoveren wordt een hele klus. Het lullige: Hyballa zal een dergelijk succes altijd moeten delen met Brood en Weijs.