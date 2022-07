Naast coach is Arne Slot toch vooral de beeldhouwer van een nieuw Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot arriveertop de open dag per helikopter in de Kuip. De Feyenoord-selectie die de fans toen te zien kregen is sindsdien al meerdere keren gewijzigd. Beeld ANP

In de avond staart Arne Slot vaak langdurig naar zijn telefoon. De Feyenoord-trainer hunkert naar nieuwe spelers, een half basiselftal vertrok, er zijn blessures en hij wil juist vooruit. Geregeld schakelt hij pas tegen middernacht uit, verzuchtend: ‘Verdorie, vandaag wéér niet’.

Over een week wacht Vitesse voor de eerste competitiewedstrijd. Slot verlengde zijn contract met een extra jaar. Hij is méér dan trainer van Feyenoord, hij belt en appt zelf ook veelvuldig met spelers die hij kende van zijn vorige club AZ of hij put uit het netwerk van bekenden. Hij spreekt talenten die hem zijn opgevallen of zijn aangedragen door de scouting.

Steeds meer is hij de spin in het Rotterdamse web, zeker nu technisch directeur Frank Arnesen is geveld met fysieke malheur. Maar het formaliseren van de deals is het werk van anderen. Nog steeds is er bijvoorbeeld geen linksback, ook andere posities zijn naar Slots smaak te dun bezet.

Zeker in de wetenschap dat Fredrik Aursnes, het Noorse anker op het middenveld, waarschijnlijk vertrekt, in navolging van Malacia, Til, Linssen, Dessers, Sinisterra en Nelson. Het zou de totale transferopbrengst boven de 60 miljoen euro kunnen tillen, terwijl de verkochte spelers Feyenoord een fractie van dat bedrag gekost hebben. Een clubrecord, maar ook een bedrag dat Ajax deze zomer voor één speler, Lisandro Martinez, opstreek.

De voorbije week was qua nieuwe spelers best een goede: Oussama Idrissi, Quinten Timber en Santi Giménez arriveerden in Rotterdam. Maar de puzzel is nog lang niet gelegd, vindt de eerzuchtige Slot. Onbereikbare voorzitters, ingewikkelde kwesties over het eigenaarschap van een speler, concurrentie van andere clubs, spelers die nog niet willen beslissen en de nog altijd beperkte financiële slagkracht van Feyenoord maken het lastig handelen. ‘Was ik trainer van Manchester City dan was het makkelijker’, zei Slot afgelopen week met een flauwe glimlach. ‘Dan wijs je gewoon aan wie je wil hebben en dan komt diegene.’

Stempel drukken

Maar zijn positie heeft ook wel iets, Slot kan nog meer zijn stempel drukken. Het geeft een kick als bijvoorbeeld blijkt dat Quinten Timber voor Feyenoord kiest, terwijl ook Ajax, PSV en een trits buitenlandse clubs zeer geïnteresseerd waren in de middenvelder van FC Utrecht. In de dans om zijn handtekening heeft Slot, Timber een perspectief geschetst dat hem dusdanig beviel dat hij financieel betere aanbiedingen liet liggen.

Timber (21) is fysiek sterk, draait makkelijk weg en dribbelt graag, maar scoorde vorig seizoen slechts twee keer. Het verhaal gaat dat Ajax, waar hij een jaar geleden vertrok, hem vooral als verdedigend ingestelde speler ziet. Bij Feyenoord kan hij aanvallender spelen. Dat is in zekere zin ironisch, want als jeugdspeler verkaste Timber juist van Feyenoord naar Ajax omdat hij in de Rotterdamse jeugdopleiding als verdediger werd gezien, terwijl hij het liefst het avontuur zoekt.

Timbers tweelingbroer Jurriën, die nog steeds bij Ajax speelt, is daar wat pragmatischer in. Hij speelt waar de trainer dat wil. Met als gevolg dat er straks een tweeling, die vorig seizoen nog op dezelfde kamer sliep, wordt opgedeeld onder de grootste rivalen in Nederland.

Quinten Timber zou Feyenoord liefst 8 miljoen euro kosten. Nooit gaf Feyenoord meer geld uit aan een speler. En voor het aantrekken van de Mexicaan Giménez zal Feyenoord, als het over het grootste deel van zijn transferrechten wil beschikken, uiteindelijk op ongeveer eenzelfde bedrag uitkomen. Bij die deal loonde zich het netwerk van algemeen directeur Dennis te Kloese, die in Mexico werkte en bijspringt waar hij kan.

Giménez (21) is een werklustige, balvaste, doelgerichte spits die uitstekend kan koppen, een van de grotere aanvallende Mexicaanse talenten van de laatste jaren, schatten kenners in Mexico in. Hij komt over van Cruz Azul waar zijn vader een legende was. Dat hielp mee in de onderhandelingen, mot met de familie Giménez is wat Cruz Azul pertinent niet wil. Giménez, die gisteren in Rotterdam arriveerde, zal nog moeten acclimatiseren en het verkrijgen van visa zal ook even duren.

Oussama Idrissi (26), die op huurbasis overkomt van Sevilla, werd dan weer uit de koker van de trainer geschud. Nooit was de technisch begaafde buitenspeler zo goed als bij AZ onder Slot. Het leverde hem een droomtransfer op naar de Spaanse subtopper, maar daarna doofde zijn ster, ook op huurbasis bij Ajax opereerde Idrissi anoniem.

Feyenoord huurde ook de Poolse international Szymanski, en trok eerder Dilrosun (voor 4 miljoen euro van Hertha), Taabouni (transfervrij van AZ) en Danilo (transfervrij van Ajax) aan.

Toch wil Slot eigenlijk in elke linie nog wel versterking hebben. Vandaar nog steeds dat getuur ’s avonds naar zijn telefoon. Om dan uiteindelijk zelf maar wat spelers te appen.