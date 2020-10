Naar hartelust vechten op een virusvrij eiland bij Abu Dhabi

De Nederlander Stefan Struve en zijn tegenstander Tai Tuisvasa uit Australië tijdens de persconferentie na de weging. Beeld Getty

Op het afgezonderde stukje aarde in de Verenigde Arabische Emiraten wordt het mixed martial arts (MMA) op het hoogste niveau bedreven, dit weekeinde voorlopig voor het laatst. ‘Dit is bijzonder om mee te maken’, zegt de Nederlandse deelnemer ­Stefan Struve, die zijn vechtnaam Skyscraper dankt aan zijn ongewone lengte: 2.13 meter. ‘Alles is hier goed geregeld, ik ben blij dat ik op deze ­manier mijn werk kan doen.’

In het hotel waar de sporters en hun coaches verblijven draagt iedereen verplicht een mondkapje. Om de dag worden de 24 deelnemers die dit weekeinde in actie komen getest. ­Afstand wordt bewaard, althans, tot men elkaar in de ring aanvliegt. In het MMA stappen verliezers steevast gehavend uit de Octagon, het achthoekige strijdtoneel.

Verschillende vechtstijlen als boksen, kickboksen, jiujitsu, worstelen, karate, judo en taekwondo komen samen in de sport waar specialisten en alleskunners, Ultimate Fighters dus, elkaar naar het leven staan. ‘Menselijke hanengevechten’, sprak senator John McCain in de jaren negentig, toen ­regels nauwelijks bestonden.

Inmiddels is het bruutste geweld ingeperkt, maar nog altijd is de sport geen toonbeeld van subtiliteit. Voor velen is het juist de aantrekkingskracht, terwijl kenners ook kunnen genieten van de tactiek, de manier waarop de vechters zich aanpassen aan de verschillende stijlen.

De evenementen van het almaar groeiende UFC, met ruim zeshonderd vechters onder contract, trekken wereldwijd miljoenen kijkers. In de Verenigde Staten tekende de organisator een deal van 1,5 miljard dollar met sportzender ESPN.

In de eerste weken nadat de pandemie Amerika had bereikt, moest ook de UFC zijn gevechten staken. Onder druk van ESPN en moederbedrijf ­Disney werd een evenement op 18 april afgelast. De plannen voor het alternatief, een vechteiland, waren snel gemaakt.

‘Niets is onmogelijk’, sprak de Amerikaanse UFC-president Dana White. In juli van dit jaar werd zijn droom werkelijkheid, met behulp van oliedollars van de Verenigde Arabische Emiraten. De UFC heeft een meerjarig contract met het land en werd bij het ontwerpen van Fight Island geholpen door het ministerie van Cultuur en Toerisme. Op Yas Island, kunstmatig uit de grond gestampt, kreeg de UFC een kleine 10 vierkante kilometer tot zijn beschikking.

Vanuit zijn hotelkamer heeft Stefan Struve uitzicht op het Formule 1-circuit van Abu Dhabi en het aanpalende, immense Ferrari World, dat als een felrode lap over het eiland is gedrapeerd. ‘Dat is niet in de safe zone’, zegt de Beverwijker, die sinds 2009 onder contract staat bij de UFC. ‘Daar mogen we niet komen.’

Stefan Struve incasseert een stoot van Ben Rothwell tijdens een gevecht in 2019. Beeld Getty

In de businessclass van een luxe ­Etihad-toestel werd hij vorige week ingevlogen. Bij aankomst in Abu Dhabi werd de Nederlander met een politie-escorte naar zijn hotel vervoerd. Daar volgde een coronatest en een korte quarantaineperiode. Rond het hotel zijn de straten afgezet, wie wil kan er een rondje op de fiets maken. Trainen doet Struve in een aangepaste hotelkamer, of in de octagon op het strand die vooral dient voor het schieten van promotiemateriaal.

Het verbaast Struve niet dat de UFC en de uitgesproken White, een prominent aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump, het plan van de grond kregen. ‘Er gaat veel geld om in de UFC. Als zij iets willen, krijgen ze het hoogstwaarschijnlijk voor elkaar.’

De promotor week in juli uit naar Abu Dhabi dankzij de goede banden met het omstreden emiraat, dat geregeld op de vingers wordt getikt wegens het schenden van mensenrechten, maar ook door de inreisbeperkingen van de VS. Het aantal Amerikaanse vechters was beperkt en bovendien moet de UFC het hebben van internationale boegbeelden, zoals het ongeslagen Russische lichtgewicht Khabib Noermagomedov. Hij is de hoofdattractie op Fight Island.

Sinds juli organiseerde de UFC enkele vechtweekeinden in Las Vegas, voordat het circus eind september voor vijf weken terugkeerde naar Abu Dhabi. Een paar gevechten moesten worden uitgesteld vanwege positieve testen, maar de besmettingen waren opgelopen voor vertrek naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Op het eiland zitten de vechters op elkaars lip. Rivalen die bij persconferenties verbale tikken uitwisselen, treffen elkaar in de gangen van het hotel. Meerdere keren kwam Struve zijn tegenstander, de Australische Tai Tuivasa, al tegen op Fight Island. ‘Vriendelijke kerel.’ Zaterdag staan ze tegenover elkaar. Wel zonder publiek. Het is Struve om het even. ‘Als de deur van die kooi dichtgaat, is het tussen hem en mij.’