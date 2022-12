Naar beneden met die kont, anders kun je een snelle start op de 500 meter wel vergeten

Kjeld Nuis zit bij de start op de 1.500 meter al laag, op de 500 meter zal hij nog dieper moeten zitten. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De Japanners hebben de schaatsstart geperfectioneerd. Die hurken zo diep tijdens de eerste passen van een 500 meter. Het is alsof ze al startend ‘op de wc zitten’. Kjeld Nuis zegt het vol bewondering. Hij zou dat ook wel willen, maar hij kan het niet. En met hem de meeste Nederlandse sprinters niet. Zij zijn de afgelopen jaren trager geworden op de eerste 100 meter.

‘Wij zitten allemaal met onze reet te hoog’, zegt Nuis (33). Hij is net van het ijs in Thialf gestapt. Met zijn ploeggenoten van Team Reggeborgh is hij terug van de wereldbekerraces in Calgary in voorbereiding op de NK sprint van volgende week.

Nuis heeft het op sprintgebied nooit echt van de 500 meter moeten hebben. Hij is, getuige ook zijn olympische titels, meer een man van de 1.000 en 1.500 meter. En toch probeert hij al jaren zijn 500-meteropening te verbeteren. Want hij ziet ook wel dat daar de sleutel tot succes ligt.

Wil Nuis, tweemaal tweede op de WK sprint (2016 en 2018), nog een keer kans maken op goud dan zal de eerste 100 meter vlotter moeten. De concurrentie heeft standaard 9,4 of 9,5 seconden in huis. Olympisch kampioen Gao Tingyu, die dit seizoen geen wedstrijden rijdt, kan 9,32 openen. Tragere mannen als Nuis verliezen op die eerste meters al een paar tienden van een seconde, een eeuwigheid die niet is goed te maken met een supersnelle volle ronde.

Dai Dai N’tab in 2017

Hij is niet de enige. In de wereldbeker komen de Nederlandse 500-meterspecialisten het afgelopen decennium steeds moeizamer op gang. De winter van 2013/2014, het seizoen dat Michel Mulder, Jan Smeekens en Ronald Mulder het olympisch 500-meterpodium vulden, ging het rapst. In meer dan driekwart van de wereldbekerritten doken Nederlanders onder de 9,8 over de eerste 100 meter.

Vorig jaar was dat minder dan de helft. En een opening onder de 9,6 zoals de Mulders en Smeekens konden? In de wereldbeker gebeurde dat voor het laatst in 2017, door Dai Dai N’tab.

Het is niet zo dat een opening in 9,5 helemaal niet meer voorkomt. Dit seizoen verraste de 20-jarige Stefan Westenbroek met 9,58 bij het wereldbekerkwalificatietoernooi in Thialf.

‘Hij weet ook niet waarom dat lukte’, grapt Hein Otterspeer (34) die naast Westenbroek zijn schaatsen uittrekt. De jonge sprinter grinnikt. ‘Ja, het is hartstikke leuk dat het me is gelukt, maar ik heb het pas één keer gedaan. Het is geen garantie dat het nog vaker zal gebeuren. Maar je hebt het echt wel nodig.’

Diep zitten en tegelijkertijd met het bovenlichaam vooroverhangen. Dat is de basishouding voor een snelle opening op de 500 meter. Wie zichzelf klein maakt, vangt weinig wind. Dat is voordeel één. En wie zo diep zit, kan zijn benen nog verder uitstrekken en langer kracht leveren. Voordeel twee.

Maar dat hele diepe zitten is heel lastig. Je moet flexibiliteit in rug, heupen en knieën hebben om dat voor elkaar te krijgen. Niet iedereen heeft dat. Westenbroek ook niet. ‘Ik ben niet zo soepel in mijn heupen. Ik heb heel lang gevoetbald en ben niet zo gek lenig. Daar komt het niet vandaan. Ik heb wel de explosiviteit. ’

Stijve schoenen

Tot een jaar of vijftien geleden, toen de schoenen nog van soepeler leer gemaakt waren, konden schaatsers met hun enkels een beetje smokkelen bij de start. Wat ze aan flexibiliteit tekortkwamen in knie of heup kon met een kleine zwik in de enkel opgevangen. Dat kan niet meer. In de met koolstofvezel versterkte schaatsschoenen van tegenwoordig is te weinig bewegingsvrijheid. Nuis: ‘In een bocht heb je nu super veel steun, maar bij de start wil je eigenlijk je enkel naar het ijs duwen en dat kan niet meer.’

Datzelfde geldt voor de ijzers die de mannen onder de schoenen hebben. In de afgelopen jaren is iedereen overgegaan op Sapphires van Viking. Die ‘buizen’ zijn super stijf. Dat is een groot voordeel in de volle ronde.

De Chinees Tingyu Gao op de eerste meters van de 500. Hij kan openen in kan 9,32. Beeld Getty

Voor de start, als het meer springen en rennen dan schaatsen lijkt, was het net wat flexibelere materiaal van voorheen geschikter. In de tijd dat Reggeborgh-coach Gerard van Velde nog sprintte, opende hij tenslotte ook al 9,6, merken zijn pupillen op. Op de slappe schoenen en slappe ijzers die de coach meezwierend aan de staart van het sliertje Reggeborgh-rijders nog altijd draagt.

Kan het steeds rigidere materiaal de verklaring zijn voor de steeds langzamere Nederlandse sprinters? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Ook de Japanners en Canadezen rijden op Vikingbuizen en met hard schoeisel. En toch zijn zij veel vlotter.

Daar zijn fysieke redenen voor te bedenken. Misschien zijn zij nu eenmaal van nature leniger, maar het zit ook in oefening. In Nederland is het nog altijd gebruikelijk om de 500 meter te combineren met de 1.000 meter, merkt Otterspeer op. Elders is dat veel minder het geval en specialiseren de schaatsers al op jongere leeftijd echt op één afstand.

Nieuwe generatie

De laatste die in Nederland zich onomwonden voor de 500 meter uitsprak was Jan Smeekens, maar ook hij was in zijn jeugd ‘gewoon’ als allrounder opgeleid in Jong Oranje.

Janno Botman (22) verwacht dat met de jongste generatie sprinters, waar hij Westenbroek, Merijn Scheperkamp (22) en zichzelf toe rekent, de snelle 100 meter terug zal keren. ‘Wij hebben de potentie om over een jaar of twee jaar in die 9,5 te zitten’, zegt hij. ‘Dan kun je een 500 meter te winnen. Je hoeft niet per se 9,4 te openen.’

Het zal ondertussen zoeken blijven, oefenen op de diepzitstart die de internationale concurrentie al beheerst. En anders hopen op een waanzinnige volle ronde die alle snelle starters sprakeloos laat. Want dat kan ook, weet Nuis. ‘De Noor Havard Holmefjord Lorentzen werd in Pyeongchang olympisch kampioen met een opening van 9,74.’