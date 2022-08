Naam Ajax is ook goed voor verkoop vanaf de bank

Perr Schuurs: meestal reserve bij Ajax, voor 9 miljoen euro verkocht aan Torino. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen naar 11,3 miljoen. Beeld ANP

Ajax maakte vrijdag bekend liefst negen miljoen euro te ontvangen van Torino FC voor Perr Schuurs, een centrumverdediger die doorgaans reserve is. Het bedrag kan zelfs via bonussen oplopen tot 11,3 miljoen. Ajax is de laatste jaren bedreven in het verkopen van wisselspelers voor miljoenenbedragen. Sinds 2016 heeft de landskampioen voor ruim 200 miljoen opgehaald aan spelers die geen onbetwiste basisspeler waren. Ter vergelijking: bij Feyenoord kwam in die periode zo’n 70 miljoen euro minder binnen voor alle uitgaande transfers.

Naast Schuurs verkocht Ajax deze zomer ook Nicolás Tagliafico voor 4,2 miljoen, en een halfjaar eerder David Neres voor 12 miljoen. Die laatste twee speelden veel wedstrijden voor Ajax en hadden dus een behoorlijke reputatie opgebouwd voordat ze op het tweede plan belandden.

Topverkoop Dolberg

Maar dat geldt niet voor Razvan Marin en Lassina Traoré die toch nog 10 miljoen euro opleverden. Op Marin werd overigens 2,5 miljoen euro verlies geleden, maar diens reputatie kreeg bij Ajax een enorme knauw. Opvallend is ook bijvoorbeeld het hoge bedrag dat werd getoucheerd voor reservespits Kasper Dolberg: 20,5 miljoen. Dolberg werd door Ajax voor nog geen drie ton gekocht.

Er zijn diverse factoren van invloed: het contract (duur en hoogte) van de speler, zijn leeftijd, zijn status, de reputatie van Ajax als opleidingsclub en de recente prestaties van Ajax in Europa. Sinds 2017, toen Ajax de Europa League-finale haalde, is het aanzien van de Amsterdamse club weer gestegen. Het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019 deed daar nog een enorme schep bovenop.

Ajax is ook voor forse bedragen gaan inkopen onder de inmiddels vertrokken directeur Marc Overmars, daardoor hebben spelers sowieso al een bepaalde waarde, schetsen insiders. Overmars wordt door hen ook geroemd als sterk onderhandelaar.

Goede naam scouting

De scouting van Ajax heeft daarbij een goede naam gekregen de laatste jaren dankzij voltreffers als Davinson Sánchez, Lisandro Martínez, Hakim Ziyech, Antony, Arek Milik, Jasper Cillessen en Edson Alvarez. Daar staan ettelijke aankopen tegenover die niet slaagden in Amsterdam. Aangezien Ajax wil beschikken over minimaal 22 spelers die op Champions League-niveau kunnen presteren is dat deels ingecalculeerd.

Schuurs, in 2018 voor 2 miljoen overgenomen van Fortuna Sittard, werd bij Ajax overvleugeld door Jurriën Timber, maar kon zich alsnog in 95 wedstrijden tonen, waarvan 11 in de Champions League. Wellicht dat hij ook heeft geprofiteerd van de opmars van een andere voormalige Ajax-centrumverdediger, Sven Botman. De zelfopgeleide Botman was zelfs nooit serieus in beeld bij het eerste, maar werd bij Lille, dat hem voor 8 miljoen kocht, kampioen van Frankrijk en afgelopen zomer voor 37 miljoen doorverkocht aan Newcastle United.

Anderzijds lukt het oud-Ajacieden de laatste jaren niet om bij Europese topclubs tot een doorslaand succes uit te groeien. Ziyech en Donny van de Beek zijn geen basisspelers bij Chelsea en Manchester United. Matthijs de Ligt werd door Juventus na twee jaar met klein verlies doorverkocht aan Bayern München en wacht daar nu op zijn kans, net als Ryan Gravenberch en Mazraoui. Barcelona wil af van Frenkie de Jong en Sergiño Dest, al is dat vooral om veel geld op te halen.

Toch blijven de hoge transfersommen binnenstromen. Zelfs nu ‘meesteronderhandelaar’ Overmars al een poosje weg is.