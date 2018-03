Naaktbeelden Nederlands handbalteam verschijnen op pornowebsite na camerahack in kleedkamer

Diefstal

De camera's hingen in de kleedruimte om diefstal te voorkomen

Ondanks de belofte van de hacker verschenen er drie maanden geleden toch camerabeelden uit de sauna op het internet. Van Ingen Schenau werd daarover geïnformeerd door een gast die zichzelf herkende, waarop hij aangifte deed. Dat kon niet voorkomen dat er vandaag opnieuw beelden online verschonen, ditmaal van de Nederlandse handbaldames. 'Dit is heel erg vervelend voor hen', zegt de eigenaar. 'Onze gasten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze hier veilig en discreet kunnen komen.'



De camera's hingen in de kleedruimte om diefstal te voorkomen. 'Wij willen graag dat onze gasten hun spullen aan het einde van de dag nog steeds hebben', zegt Van Ingen Schenau. 'Het leek ons op dat moment een goed idee om camera's te gebruiken.' Volgens de eigenaar was het in 2015 nog niet verboden om camera's in kleedruimte op te hangen. 'Niet als je vooraf meldde dat er camera's hingen.'



Toch is de wetgeving volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in de afgelopen jaren niet gewijzigd. 'In het algemeen geldt dat je niet mag filmen als mensen naakt zijn', zegt een woordvoerder. 'Die wet is hetzelfde gebleven.' In 2016 waarschuwde de autoriteit de saunabranche nog in een brief vanwege camera's in ruimtes waarin mensen naakt zijn. AP stuurde de brief destijds omdat er steeds meer tips binnenkwamen van gasten die verboden camera's in de kleedruimtes van hun sauna's zagen hangen.