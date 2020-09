Na zo’n twintig seconden is het duidelijk op Mugello: Verstappen wordt niet de jongste F1-kampioen ooit

Max Verstappen naast zijn auto na zijn crash op het circuit van Mugello. Beeld AP

Het was al een veeg teken, zondag, op de snelle baan in Toscane die voor het eerst door de Formule 1 werd aangedaan. Verstappens monteurs waren tot een paar minuten voor de start aan het sleutelen aan de achterkant van zijn auto, waar zijn Honda-motor zit. Hij merkte het al in de opwarmronde, zei hij later. Het leek op hetzelfde motoreuvel waardoor hij een week eerder in Monza de race moest staken.

Verstappen vertrok nog wel goed van zijn derde startplek. Hij profiteerde van een slechte start van Lewis Hamilton en pakte de tweede plaats, maar daarna verloor hij plots vermogen bij het opschakelen. Links en rechts haalden auto’s hem in en door het harmonica-effect knalde Alfa Romeo-rijder Kimi Räikkönen hem uiteindelijk van het asfalt, na zo’n twintig seconden racen.

Kokend

‘Maar dat maakte me niet uit’, zei een kokende Verstappen voor de camera van Ziggo Sport na zijn uitvalbeurt. ‘Je komt dan in zo’n positie door dit gezeik en ik was toch wel uitgevallen. Het is niet normaal dat dit twee wedstrijden achter elkaar gebeurt, dus op dit moment ben ik er even klaar mee en heb ik er niet zoveel zin in.’

Ruim tweeënhalf uur later zag hij Hamilton in een wedstrijd die liefst twee keer werd stilgelegd vanwege crashes, zijn zesde zege van het seizoen met zeventien races boeken. Door zijn achterstand van liefst tachtig punten op WK-leider Hamilton doet Verstappen enkel op papier nog mee om de wereldtitel.

Het is een hard gelag in wat het jaar van de waarheid moest worden. Red Bull-topman Helmut Marko, de man die het aandurfde om Verstappen als 17-jarige in een F1-auto te zetten, verkondigde meermalen dat het zijn grote doel was om van de Nederlander de jongste wereldkampioen ooit te maken. Dit seizoen zou de laatste kans zijn voor Verstappen om Sebastian Vettel af te lossen als die jongste kampioen; de Duitser was bij zijn eerste titel 23 jaar en 135 dagen oud. Verstappen wordt eind deze maand 23 jaar.

Verstappen begon na een optimistisch einde van 2019 nog wel vol goede moed aan het seizoen en begin dit jaar verlengde hij zijn contract bij Red Bull tot en met 2023. Maar na de eerste trainingen in Oostenrijk ruim twee maanden geleden wist hij meteen hoe laat het was: de Mercedessen waren weer sneller geworden en tegelijk was zijn pakket (motor en auto) simpelweg niet goed genoeg.

Beeld Pool via REUTERS

Wispelturig

Met name in de eerste races kampte Verstappen met een wispelturige auto, die lastig was af te stellen. Daarnaast bleek zijn Honda-motor op gebied van zowel vermogen als betrouwbaarheid nog niet in de buurt te komen van de superieure Mercedes-krachtbron.

Verstappen legde zich erbij neer, maar verloor zijn motivatie niet. Race na race perste hij het maximale uit een allesbehalve prettig te besturen bolide, zonder daarbij over de limiet te gaan; een valkuil waar hij in zijn eerste F1-jaren nog geregeld intrapte. Het leidde tot zes podiumplekken op rij en zelfs een zege voor de superieure Mercedessen, waarmee hij onderstreepte een van de beste rijders op dit moment te zijn.

Na zes seizoenen oogt hij in alles als een coureur die klaar is om een gooi te doen naar de wereldtitel. Hij moet alleen nog wachten op die kampioensauto. Verstappen zelf lijkt daar inmiddels het beste van doordrongen. ‘De auto is gewoon niet goed genoeg’, zei hij vorige week tegen de Nederlandse pers in Monza. ‘En het laat ook zien dat die van vorig jaar zo slecht nog niet was’, zei hij, waarmee hij erkende dat er iets niet goed was gegaan in de ontwikkeling van de auto van dit jaar.

Geen wonderen

Zijn realisme was een contrast met de uitlatingen van bijvoorbeeld Red Bull-topman Marko, die in hetzelfde weekeinde Verstappen nog altijd kansrijk achtte voor de wereldtitel. Dat doel had Verstappen zelf al snel uit zijn hoofd gezet, zei hij na een paar races. Voor volgend seizoen verwacht hij ook ‘geen wonderen’. In 2021 mogen de auto’s namelijk amper worden aangepast.

In de Formule 1 kan er niet afgesneden worden naar structureel succes, weet Verstappen inmiddels. Als er nieuwe regels en compleet nieuwe auto's in 2022 worden geïntroduceerd, wil hij er alleen wel meteen staan. Dat kan alleen door nu al elke race te benaderen alsof het kampioenschap op het spel staat. Het verklaart zijn woede na de GP van zondag; drie uitvalbeurten in negen races zijn in de huidige F1 garantie voor het mislopen van titels.

Het is voor Verstappen te hopen dat zijn team hem voor 2022 heeft bijgehaald.