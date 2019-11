Na zinderend voetbalgevecht likt Ajax wonden: ‘Ik snap woede, maar scheidsrechter valt weinig te verwijten’

Dusan Tadic van Ajax (l.) in discussie met Chelsea’s Cesar Azpilicueta. Beeld BSR Agency

‘Dit was absoluut een van de mooiste wedstrijden die ik de laatste jaren heb gezien. Het wedstrijdverloop was zeer sensationeel. Toch zijn wedstrijden waarin een directe beslissing valt nog spectaculairder, zoals de Champions League-finale in 2005, waarbij Liverpool een 3-0 achterstand goedmaakte tegen AC Milan en daarna via penalty’s won.

‘Maar de wedstrijd van gisteren was in andere opzichten een fantastisch voetbalgevecht. Je voelde de spanning in het stadion en ook bij 1-4 bleef het spannend, omdat Chelsea zoveel druk zette en met zoveel tempo speelde. Daarna gebeurde er echt van alles. Bij wijze van spreken had het 6-4 of 4-5 kunnen worden. Maar Ajax-doelman Onana had werkelijk onwaarschijnlijke reddingen.’

In een halve minuut kantelde de wedstrijd volledig in Ajax’ nadeel, met twee rode kaarten en een penalty tegen. Trainer Ten Hag voelde zich benadeeld door de arbitrage. Heeft hij een punt?

‘Het enige waar Ajax zich over kan beklagen is de eventuele overtreding op Blind vlak voor hij zijn tweede gele kaart kreeg. Hij viel en maakte daarna een overtreding op Abraham. Vervolgens komt er een schot op doel waarbij Veltman de bal heel duidelijk op zijn arm krijgt. Als de scheidsrechter dat als handsbal beoordeelt, moet hij ook geel geven omdat het een schot op doel was.

‘Ik heb het nagevraagd bij scheidsrechters en die zeggen dat de beslissing voor hands en geel terecht is, omdat hij een schot op doel blokkeerde met zijn arm. Hands is het allermoeilijkst voor scheidsrechters, dat zegt bijvoorbeeld Björn Kuipers ook. De interpretatie van de scheidsrechter is cruciaal.

‘Ik snap Ajax’ klachten: als je 1-4 voor staat, ben je diep teleurgesteld. Als ik die scheidsrechter was geweest, had ik geen twee gele kaarten gegeven, maar volgens de regels valt hem weinig te verwijten.’

Valt de videoscheidsrechter iets te verwijten?

‘Ik denk het niet. De VAR moet alleen kijken naar duidelijke fouten van de scheidsrechter: bij een goal of een verkeerd gegeven kaart. Maar bij de vorige wedstrijd tussen Chelsea en Ajax stond Promes millimeters of zelfs helemaal niet buitenspel. Dan moet de VAR niet ingrijpen, dat is een weeffout in dit systeem.’

‘De VAR moet alleen ingrijpen bij een duidelijke fout van de scheidsrechters, nu is-ie verworden tot een soort rechtbank die achteraf kijkt of een goal door moet gaan. Daarmee schiet het systeem zijn doel voorbij.’



Hoe schrijf je je wedstrijdverslag? Na de 4-4 kon het nog alle kanten op, zowel Ajax als Chelsea had kunnen winnen. Maak je verschillende versies met scenario’s?

‘Ik werk in één stuk. Gisteren begon ik in de rust te tikken. Gedurende de wedstrijd probeer ik de algemene tendens te schetsen. Ik zit daar als neutrale kijker, ik kijk naar voetbal als kunstvorm, als liefhebber. Dit is een van de mooiste wedstrijden die ik in jaren gezien heb. Dan beschrijf ik dat als een recensie.’

‘Maar op een gegeven moment ga je wel alinea’s inbouwen. Uiterlijk vijf minuten na het eindsignaal moet ik het artikel doorsturen naar de eindredactie. Gelukkig kan ik heel goed op adrenaline tikken, omdat ik het al vaak heb gedaan. Daar bouw je ervaring voor op.’

‘In mijn hoofd hield ik er rekening mee dat het spannend kon blijven. Ook na de 1-4 bleef Chelsea aanvallen. Dus ik ging er toen niet per definitie van uit dat Ajax zou winnen. De alinea welk gevolg zo’n wedstrijd heeft, is de lastigste, want daarin moet je vaak het meest veranderen. Want als Ajax wel gewonnen had, waren ze zo goed als door. Nu ligt alles open.’



De perstribune achter Erik ten Hag op Stamford Brigde. Beeld ANP

Ajax, Chelsea en Valencia hebben nu 7 punten. Ajax wacht een treinreis naar Lille, terwijl Chelsea en Valencia elkaar in Spanje treffen. Gaat Ajax het redden om door te gaan?

‘Ajax heeft met 3-0 van Valencia en Lille gewonnen, dus de kans is groot dat het onderling resultaat van Ajax tegen die ploegen beter is. Verder heeft Ajax het nog volledig in eigen hand. Uiteindelijk zullen ze het redden, verwacht ik. Dat zou ook verdiend zijn.’