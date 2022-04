Na zijn schorsing is Onana verre van de betrouwbare Ajax-doelman die hij was

André Onana kan het schot van Joeri de Kamps niet keren, 1-0 voor Sparta. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De spelers van Ajax staan na de benauwde overwinning op Sparta (2-1) al een tijdje in lijn opgesteld om de harde kern te bedanken als André Onana met de nodige tegenzin komt aansloffen. Terwijl zijn teamgenoten hun armen richting de supporters in de lucht gooien, haalt de doelman zijn neus op en draait zich om. Op slechts enkele meters van het publiek is de afstand groter dan ooit.

Sinds Onana is teruggekeerd van zijn dopingschorsing is niets meer hetzelfde voor de doelman uit Kameroen. De populariteit van de ooit geliefde keeper was al afgenomen, omdat hij tijdens zijn negen maanden durende verbanning weigerde zijn aflopende contract te verlengen en aan het eind van het seizoen naar alle waarschijnlijkheid gratis vertrekt naar Internazionale. Ook diens betrouwbaarheid onder de lat is aan erosie onderhevig, blijkt nu hij door blessures van Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg tegen wil en dank van alles en iedereen toch weer eerste doelman is.

Tegen Sparta staat Onana aan de basis van het doelpunt van de bezoekers. Zijn nonchalante doeltrap kan worden onderschept door Arno Verschueren. De middenvelder van Sparta legt de bal breed op Joeri de Kamps. Net buiten het strafschopgebied schiet hij de bal hard raak. Het is niet de eerste fout die Onana begaat sinds hij in februari noodgedwongen weer onder de lat staat.

Opstellen of aan de kant houden?

Toen de schorsing van Onana, bij wie tijdens een dopingcontrole het verboden middel furosemide in de urine werd aangetroffen, in november vorig jaar afliep, werd hardop gespeculeerd wat trainer Erik ten Hag moest doen: zijn beste doelman zo snel mogelijk weer opstellen of hem principieel aan de kant houden omdat hij zijn contract niet wilde verlengen in tijden dat Ajax goed voor hem was geweest?

Maar de Onana van na zijn schorsing doet in weinig denken aan de Onana van voor zijn schorsing, blijkt ook uit cijfers van Stats Perform. Het statistiekenbureau berekende dat Onana als doelman van Ajax in de vijf jaar voor zijn schorsing 25 doelpunten minder tegen kreeg in de eredivisie dan op basis van de statistieken verwacht mag worden. Dit seizoen heeft hij een negatief saldo: de afgelopen weken kreeg hij 1,5 doelpunt meer tegen dan volgens de statistieken nodig was.

Ook het reddingspercentage van de 26-jarige doelman kelderde aanzienlijk van 75,9 naar 44,4 procent. En hoewel het niet alleen op Onana af te schuiven is - Ajax gaf de laatste weken sowieso meer kansen weg - steeg het gemiddeld aantal tegendoelpunten per wedstrijd van 0,2 naar 1,7 ten opzichte van de competitieduels dat Pasveer dit seizoen het doel verdedigde.

Boe-geroep vanaf de tribunes

Tegen Sparta klinkt al voor de wedstrijd boe-geroep vanaf de tribunes als de stadionspeaker bij het bekendmaken van de opstelling de naam van Onana noemt. Even daarvoor heeft Ten Hag voor de camera van ESPN gezegd dat hij de Kameroener een magistrale keeper vindt, maar dat die nog niet op het niveau zit van voor zijn schorsing. ‘Hij heeft natuurlijk een bepaald verwachtingspatroon neergezet in de periode voor zijn schorsing. Dat blijft hangen bij de mensen, ook bij mij en bij hemzelf.’

De laconieke fout van Onana, waardoor Sparta na een halfuur op voorsprong komt, doet de gevoelstemperatuur in de Johan Cruijff Arena geen goed. Doelpunten van Davy Klaassen en Dusan Tadic bezorgen Ajax alsnog de zege, maar met enige regelmaat zijn fluitconcerten hoorbaar zodra de gebeten doelman de bal heeft. ‘Het maakt me niet uit, ik weet wat ik voor deze club heb gedaan. Ze kunnen zingen, ze kunnen huilen of wat dan ook. Het boeit me niet’, zegt Onana na afloop bij ESPN.

Hij vervolgt: ‘Dit is niet mijn beste vorm, dat klopt. Maar soms ga je door slechte momenten. Dat is een onderdeel van het leven. Er is veel gebeurd en het was een zwaar jaar voor mij. Ik kwam na lange tijd terug en ben allang blij dat ik speel.’

Stekelenburg terug is van blessure

Het is de vraag wat Ten Hag in de beslissende fase van het seizoen gaat doen nu de 39-jarige Stekelenburg terug is van zijn slepende blessure en Onana, die met zijn hoofd al niet meer bij Ajax is, niet de betrouwbare doelman blijkt te zijn die hij was. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft Ajax vier punten voorsprong op PSV. Zondag wacht de bekerfinale tussen de nummer één en twee van de competitie. ‘Onana zal keihard moeten werken om weer op niveau te komen’, houdt Ten Hag zich na afloop op de vlakte.

Zelf maakt de doelman zich niet zo druk, althans zo wil hij het doen overkomen. ‘Ik ben hier nog een paar weken en doe mijn best. Laat de supporters doen wat ze willen. Het is mijn leven. Laat mij mijn verhaal zelf schrijven.’