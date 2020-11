Na zijn 1.000ste wint Rafael Nadal ook zijn 1.001ste tennispartij

Nadal woensdag tijdens de wedstrijd tegen Feliciano Lopez. Beeld AFP

Nadal is pas de vierde speler die deze mijlpaal bereikt. Jimmy Connors voert de lijst aan met 1.274 gewonnen wedstrijden. Daarna komt Roger Federer met 1.242 overwinningen en Ivan Lendl staat derde met 1.068 wedstrijdzeges. Donderdag stond de teller bij Nadal al op 1.001, dankzij een zege op de Australiër Thompson.

Nadal kon hij zijn prestatie niet vieren met publiek. De tennishal was volledig leeg vanwege de coronapandemie. Desondanks wist Nadal zijn 1.000ste overwinning wel op waarde te schatten. ‘Ik weet dat het een heel speciaal aantal is, ook al is het niet hetzelfde om het zonder de fans te vieren. Het is verdrietig. Het normale energieniveau is totaal niet te vergelijken met hoe het nu is’, aldus de Spaanse gravelspecialist.

Nadal won vorige maand voor de 13de keer Roland Garros en kwam daarmee op twintig grandslamtitels, precies evenveel als zijn rivaal en vriend Federer. De twee voeren nu gezamenlijk de lijst aan van meeste gewonnen grandslamtoernooien. Ze worden op de voet gevolg door Novak Djokovic, die zeventien grandslamtitels won in zijn carrière. Federer had het record alleen in handen sinds 2009, toen hij op Wimbledon de veertien grandslamtitels van Pete Sampras overtrof.

De meeste records hoeft Federer niet met Nadal te delen. Zo heeft Federer 362 gewonnen wedstrijden op grandslamtoernooien op zijn naam staan. Nadal heeft er 282. Hij moet Novak Djokovic nog voor zich dulden met 296 gewonnen partijen op grandslamtoernooien.

Federer heeft, met 310 weken, ook de langste tijd als nummer 1 van de wereld doorgebracht. Djokovic zit hem op de hielen met 293 weken. Hij is op dit moment de mondiale nummer 1. Nadal was 209 weken de beste van de wereld en staat daarmee zesde.

Voor het record van meeste weken achter elkaar als lijstaanvoerder hoeft Federer niet te vrezen. Zijn 237 weken van 2004 tot 2008 zijn verreweg de meeste ooit. Nummer twee Jimmy Connors was slechts 160 weken achter elkaar ’s werelds beste tennisspeler. Nadal staat in deze lijst niet in de top 10. Wel heeft de Spanjaard een ander indrukwekkende streak op zijn naam staan. Tussen 2005 en 2007 won hij 81 wedstrijden achter elkaar op gravel. Dit is verreweg de langste reeks overwinningen ooit op één ondergrond.

Qua winstpercentage doet Nadal het ook beter dan Federer. Nadal won 83,3 procent van zijn gespeelde wedstrijden. Djokovic staat tweede met 83,1 procent. Derde staat de Zweed Björn Borg met 82,4 procent en Federer komt op plaats vier met 82,1 procent.

Novak Djokovic voert weinig recordlijstjes aan. De Serviër moet bijna altijd Federer of Nadal voor laten. Op financieel gebied blijft hij zijn rivalen wel voor. Djokovic speelde al 145 miljoen dollar bijeen. Federer en Nadal moeten het doen met respectievelijk 130- en 122 miljoen dollar aan prijzengeld.