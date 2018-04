Na zeven jaar weer een vrouwelijke grensrechter in betaald voetbal

Maandag kreeg Overtoom (26) het heugelijke nieuws over haar aanstelling te horen. Geheel onverwacht kwam het niet voor haar. Dit seizoen is ze voor het tweede opeenvolgende jaar actief in de tweede en derde divisie. De Jupiler League is een logische vervolgstap, geeft Overtoom aan.



'Ik hield er al een beetje rekening mee. Maar door mijn drukke programma was het de vraag of ik dit seizoen al kon debuteren.'



Overtoom treedt in de voetsporen van Sjouke de Jong en Nicolet Bakker. De Jong was in 2001 de eerste vrouwelijke grensrechter in het Nederlandse betaald voetbal, tien jaar later volgde Bakker.