Na zes jaar blessureleed heeft wereldrecordhouder Van Niekerk weer op zicht op titel

Wayde van Niekerk wint zondag een serie op de 400 meter tijdens de WK atletiek in Boedapest. Beeld AFP

De benen van Wayde van Niekerk waren goud waard. Goud op de 400 meter bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio, waar hij het wereldrecord op 43,03 zette. En wat zijn die benen nu waard? Sinds een potje rugby in 2017 is dat de vraag: zal de Zuid-Afrikaan ooit nog terugkomen op zijn oude niveau?

Op die 31ste oktober inmiddels bijna zes jaar geleden was Van Niekerk op het hoogtepunt van zijn kunnen. Hij had al twee wereldtitels op zak, was regerend olympisch kampioen. Hij had een jaar eerder zijn brede talent getoond door als eerste de 100 meter onder de 10 seconden, de 200 meter onder de 20 seconden en de 400 meter in minder dan 44 seconden te lopen.

Daarbovenop had hij Michael Johnson diens 17 jaar oude wereldrecord ontfutseld. Zelfs Usain Bolt voorspelde dat hij de nieuwe superster zou worden: ‘hij neemt het van mij over, zonder twijfel’.

Het was een wedstrijdje voor een goed doel in Kaapstad. Het ging om ‘touch rugby’, een mildere variant van de normaal harde sport. Tackles zijn niet toegestaan, spelers tikken elkaar om de bal af te pakken. Niet zo riskant, dacht hij. Evengoed eindigde de dag voor Van Niekerk met een afgescheurde voorste kruisband, scheurtjes in zijn meniscus en een van pijn en schrik vertrokken gezicht op het gras van het rugbyveld.

Bezig aan een comeback

Sindsdien is Van Niekerk bezig aan een comeback. In bijna elk interview dat hij de afgelopen jaren gaf sprak hij de verwachting uit weer aansluiting met de top te zullen vinden, al leek dat meer op hoop dan op feiten gestoeld. Zijn terugkeer ging traag. In 2018 kwam hij helemaal niet in actie, in 2019 eenmaal in eigen land en ook in 2020 bleef het bij slechts vijf races. Zijn comeback op mondiaal niveau was in Tokio, bij de Zomerspelen, waar hij de finale niet haalde.

Ondertussen kropen zijn 400-metertijden wel tiende voor tiende naar beneden en gaat zijn progressie vlotter sinds zijn verhuizing naar Florida in 2021. Hij traint er bij Lance Brauman, de coach die ook de kersverse 100-meterkampioen Noah Lyles begeleidt.

Pas vorig jaar bij de WK in Eugene stond Van Niekerk weer in de WK-finale. Hij bleef steken op de vijfde plaats. Dit seizoen schemerde al vroeg de brille van de oude Van Niekerk door. Op 1 april in Potchefstroom, bij de nationale kampioenschappen, liep hij 44,17, op dat moment de snelste tijd van het jaar. Hij was de beste bij de Diamond Leagues in Oslo, Chorzow en Londen. Het wakkerde de hoop aan dat de inmiddels 31-jarige oud-kampioen dit jaar weer zijn plek aan de top zou innemen.

Geen last van blessures meer

Van blessures heeft hij in elk geval geen last meer. ‘Ik ben 100 procent gezond’, meldt hij in de catacomben van het Hongaarse nationale atletiekstadion. Maar zelfs in goede gezondheid blijkt het niet eenvoudig om weer met de besten mee te doen. Bijna werd Van Niekerk er dinsdagavond in de halve finale uitgeknikkerd. Hij bleef steken op 44,65 seconden. Een slechte race, oordeelde hij. ‘But I live to see another day’, herhaalde hij een paar keer opgelucht: hij had het overleefd.

De afgelopen zes jaar waren een zware reis, vertelt hij. ‘Er waren ups en downs. Het was me beter voordoen dan ik was. Het was wakker worden en niet op willen staan. Vaak genoeg voelde ik het gewicht van de wereld op mijn schouders.’ En hij meent het ongetwijfeld als hij zegt dat hij zonder de steun van zijn familie, zijn team en God niet had volgehouden.

In de finale van donderdagavond is alles mogelijk, denkt hij. Ook zijn derde wereldtitel, de bekroning van zes jaar terugkrabbelen. ‘Het gaat er uiteindelijk om wie het het liefste wil. Ik moet het in mijn hoofd op orde krijgen en mezelf bewijzen dat dit is wat ik wil.’