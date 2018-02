Na zege op Feyenoord zwaaiden de poorten naar het kampioenschap wijd open voor PSV (1-3)

Onvoorspelbaar

23 punten achterstand heeft Feyenoord nu op PSV. Tot onbegrip van trainer Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst loopt terneergeslagen het veld af. © Guus Dubbelman/de Volkskrant

Zo kreeg de competitie opnieuw een onverwachte impuls, al is het dan uit armoede. PSV, vorige week massaal in huilen uitgebarsten toen Lozano de rode kaart kreeg, voelt zich weer helemaal het mannetje. Want zo is de eredivisie. Alles is onvoorspelbaar, behalve PSV dan, min of meer, al is het spel gemiddeld te mager om van een grootse kampioen te spreken. En Feyenoord? Als het woensdag zo voetbalt tegen Willem II, is de bekerfinale ver weg. Woensdag doet Robin van Persie weer mee, want Van Bronckhorst gaf aan dat de teruggekeerde stervoetballer nog geen twee duels in vier dagen aankan. Waarmee hij de prioriteit duidelijk aangaf.



In het stille volkstheater nam PSV voor rust al een beslissende voorsprong, zoals Feyenoord dat onlangs deed in de beker. Arias kopte kunstig in na een voorzet van Bergwijn, als vervolg op een hoekschop. Bergwijn maakte 0-2 na een mooie ren en geknoei van een aantal Feyenoorders. Na rust had Feyenoord, dat voor de pauze in een soort 4-4-2 speelde omdat vleugelspelers niet in vorm zijn of geblesseerd, wat meer inspiratie. Boëtius was de ook al licht gekwetste Berghuis komen vervangen. Na de 1-2 van Vilhena (zijn achtste van de competitie) bracht PSV snel de rust in het spel terug door de 'de wedstrijd even neutraal te maken', zoals Cocu dat noemt.



De 1-3 deed de rest. Schot Bergwijn, gelost door Jones, doelpunt Pereiro. De Uruguayaan was een goede invaller voor Lozano. In tegenstelling tot PSV is Pereiro weinig constant. Zijn voordeel is dat hij vaak goed speelt in topduels. Zo vallen alle puzzelstukjes bij PSV toch in elkaar dit seizoen.