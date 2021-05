Na winst op Willem II begint PSV met een punt voorsprong aan de allesbepalende week

Donyell Malen (links) maakte de openingstreffer. Geen enkele andere speler in de eredivisie opende zo vaak de score. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Met de komst van trainer Roger Schmidt had PSV gehoopt tot het laatst mee te strijden om de titel. Maar twee wedstrijden voor het eind van de competitie is het met AZ in een felle strijd om plek twee verwikkeld. Door de overwinning op Willem II (0-2) beginnen de Eindhovenaren met een punt meer aan de laatste week, die van grote invloed kan zijn op de nabije toekomst van de club.

De tweede plek geeft recht op de voorronde van de lucratieve Champions League. De club die als derde eindigt, is veroordeeld tot de voorronde van de veel minder aantrekkelijke en aansprekende Europa league. Iets wat niet strookt met de ambities van PSV. De club wil internationaal bij de beste 32 clubs van Europa horen. Nationaal moet het alle zeilen bijzetten om het gat te verkleinen dat Ajax op financieel en sportief vlak heeft geslagen.

‘De laatste week bepaalt of we straks tevreden kunnen terugkijken op een speciaal en moeilijk seizoen’, aldus Schmidt, doelend op het in elkaar geschoven speelschema en de coronagolf die voor de winterstop over de Herdgang raasde. ‘Ik weet hoe belangrijk het voor PSV is om de Champions League te bereiken. Maar het is geen uitgemaakte zaak. De laatste keer was in 2018.’

Waar voor PSV op het veld de beslissing nog moet vallen, sloeg het onlangs op de burelen van het Philips Stadion al een belangrijke slag. Met een creatieve kapitaalinjectie van ongeveer 50 miljoen euro wil het deze zomer dichter naar Ajax kruipen en het verschil met ploegen als AZ en Feyenoord vergroten. Wilde de club in tijden van corona een stap voorwaarts kunnen maken, dan was niets doen geen optie.

PSV onderzocht onder meer een beursgang en stelde zich de vraag of een puissant rijke eigenaar de oplossing zou zijn. Uiteindelijk besloot de club het reeds bestaande Brainport-partnership, waarin een aantal grote bedrijven uit de regio zoals Philips en ASML zich heeft verenigd, uit te breiden. Ook werd een hypotheek op het hypotheekvrije stadion genomen, waardoor geld vrijkomt.

Hoeveel geld technisch manager John de Jong deze zomer in de selectie mag investeren, is niet duidelijk. Al staat vast dat een deel bedoeld is om spelers naar Eindhoven te lokken die anders wellicht niet haalbaar zouden zijn. Bij PSV zijn ze nog niet vergeten dat Ajax in de winterstop spits Sébastien Haller voor ruim 22 miljoen euro aantrok. Maar het is niet realistisch te denken dat PSV vergelijkbare transfersommen kan neerleggen.

Het zijn bemoedigende ontwikkelingen bij PSV, al is het een hard gelag als het met het mislopen van plek twee de groepsfase van de Champions League, goed voor 35 tot 40 miljoen euro aan inkomsten, op zeker ziet verdampen.

In dat licht bezien was Willem II zondag de ideale tegenstander voor PSV, dat zonder Eran Zahavi aantrad. De Israëlische spits was al met PSV in Tilburg toen hij een uur voor de wedstrijd halsoverkop huiswaarts keerde na een gewapende overval op zijn gezin. ‘Ik zat bij Zahavi in de bus en merkte dat er iets niet goed was’, zei Marco van Ginkel na de wedstrijd. ‘Hij had zijn vrouw aan de telefoon en was hevig overstuur.’

Zonder goed te voetballen, schudde de ploeg van Schmidt het armetierige Willem II eenvoudig van zich af. De nummer vijftien van de eredivisie loste geen enkel schot op doel. Dat gebeurde in de eredivisie nooit eerder sinds Opta Sports vanaf 2010 de statistieken bijhoudt. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic beperkte zich met vijf verdedigers hoofdzakelijk tot verdedigen, al kwamen Ché Nunnely en de ingevallen Kwasi Wriedt een teenlengte te kort om een lage voorzet binnen te glijden.

Malen schoot na een half uur wel raak aan de andere kant. Met een verdekt schot, na goed doorzetten van Yorbe Vertessen, zette hij PSV op voorsprong. Het was alweer het zevende openingsdoelpunt van de spits. Geen enkele andere speler in de eredivisie opende zo vaak de score.

Op het middenveld had Van Ginkel voor het eerst dit seizoen een basisplaats gekregen, ten faveure van Pablo Rosario. De huurling van Chelsea kampte ruim tweeënhalf jaar met een blessure, maar zou met zijn ervaring, leiderschapskwaliteiten en loopvermogen een optie voor komend seizoen kunnen zijn. Al is hij nog ver verwijderd van zijn oude niveau. ‘Voor nu was het prima.’

Direct na rust verdubbelde PSV de voorsprong toen Denzel Dumfries de bal voor het doel kopte en Willem II-verdediger Derrick Köhn die in eigen doel schoot.

De komende twee duels, thuis tegen Zwolle en uit naar FC Utrecht, gaan bepalen of PSV met een goed humeur of het nodige chagrijn de zomerstop ingaan. Schmidt: ‘Ja, het worden heel belangrijke wedstrijden.’