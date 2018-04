Na winst op PEC mag FC Twente weer een beetje hopen (2-0)

Stress

FC Twente hanteert de vierde begroting van Nederland en heeft topspelers als Assaidi en Maher op de loonlijst staan. Zelfs de uitgerangeerde El Hamdaoui mag dinsdagavond nog invallen. Een jaartje schamen in de eerste divisie zou een gepaste straf zijn voor Twente. PEC Zwolle komt echter op het juiste moment. De ploeg van coach John van 't Schip maakt na de winterstop een vrije val en dreigt nu zelfs de play-offs voor Europees voetbal mis te lopen.



Toch giert de stress aanvankelijk door de Grolsch Veste. Keeper Drommel trapt de bal pardoes in de tribunes. PEC Zwolle-back Ehizibue mag ongehinderd opstomen over de rechterflank, maar Drommel pareert het schot in de korte hoek. Het veld is een flipperkast, waarin de bal binnen enkele seconden van blauw (PEC) naar rood (Twente) kaatst. Op een vulkaan is het lastig voetballen, weten ze al enige tijd in Enschede.



En dus kom de hulp uit onverwachte hoek als geroepen. Jeroen van der Lely is normaal gesproken een beperkte back, die gewend is om tegen te houden. Dinsdagavond maakt hij zijn eerste doelpunt, al is de aangever geen teamgenoot. De pas 16-jarige PEC-verdediger Van den Berg wordt hardhandig ontgroend. De voorzet van Assaidi lijkt gedoemd te mislukken.