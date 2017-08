Na winst op Engeland in halve finale wacht kwelgeest België in finale: hockeymannen azen op wraak

Engeland

Sinds de Champions Trophy in 2010 hebben de hockeyers niet meer verloren van de Engelse

Nederland had als vanouds geen kind aan Engeland. Sinds de Champions Trophy in 2010 hebben de hockeyers niet meer verloren van de Engelsen, die een jaar eerder Europees kampioen werden in het Wagener Stadion. Dat was het toernooi van strafcornerspecialist Ashley Jackson, al kon drie jaar later worden vastgesteld dat zijn generatie te zelden om de hoofdprijs had gespeeld. De Britten bleken geregeld de ideale tegenstander voor Nederland.



De voormalige captain Floris Evers krijgt nog een twinkeling in zijn ogen als hij terugdenkt aan die magische avond tijdens de Spelen van Londen in 2012. Met gruwelijke cijfers (9-2) werd 'Team GB' vernederd, geheel volgens de filosofie van bondscoach Paul van Ass. Frivool, avontuurlijk en met het simpele devies om een goal meer te maken dan je tegenstander; zo simpel kon hockey dus ook zijn.