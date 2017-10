Na winst in Venlo zit PSV in luxe positie: vijf punten voorsprong op Ajax en Feyenoord

PSV zit in een behoorlijk luxe positie na pas acht speelronden in de eredivisie, en dat had vrijwel niemand verwacht in de tijd dat de ploeg de voorronde van de Europa League verloor van Osijek en de discussies over de sterkte van de selectie en de chemie met trainer Cocu voortdurend werden gevoerd. PSV heeft na dit weekeinde liefst vijf punten voorsprong op Ajax en Feyenoord, die elkaar komend weekeinde bovendien treffen in Rotterdam, terwijl PSV dan Heracles ontvangt.



De zege in Venlo kreeg gestalte na de rode kaart na ruim een uur voor Jerold Promes, die net was ingevallen en een zeer onbesuisde tackle maakte op Arias. PSV was kort daarvoor op 2-2 gekomen door Pereiro en drukte VVV steeds verder naar achteren. De 2-3 was een kwestie van tijd, maar het werd helemaal gemakkelijk voor PSV toen de rode kaart was gegeven. Schwaab scoorde met een klutsbal na een hoekschop en de jongeling Junior Mauro maakte 2-4 nadat doelman Unnerstall de kopbal van De Jong alleen had tegengehouden. De 2-5 was opnieuw van Pereiro.