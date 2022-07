Na winst in de Giro kijkt Van Vleuten al weer uit naar de Tour

Annemiek Van Vleuten in de roze leiderstrui in de etappe van zaterdag. Zondag sloot ze de Giro Donne winnend af. Beeld Getty Images,

Het was een hachelijk moment voor Annemiek van Vleuten in de Giro d’Italia Donne, die ze zondag voor de derde keer winnend afsloot. Het deed onherroepelijk denken aan haar dramatische val tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, in 2016. Net als toen rijdend aan kop van de wedstrijd, in een afdaling op hoge snelheid en een scherpe bocht naar rechts.

Waar ze destijds met haar lichaam gevouwen over een stoeprand roerloos bleef liggen, liep het afgelopen vrijdag goed af. Op vier kilometer van de finish in Aldeno in de provincie Trente schatte ze met een vaart van boven de 80 kilometer de bocht verkeerd in. Ze greep bruusk in de remmen en schoof met slippend achterwiel naar de buitenkant. Daar botste ze op een plastic paaltje en smakte voorover tegen de grond, half in de berm, half op het asfalt. Ze krabbelde snel overeind, greep haar fiets en denderde verder naar beneden. Na afloop sprak ze van ‘een domme fout’. ‘Sorry mama! Maar het gaat goed’, stelde ze haar trouwste fan gerust, die thuis voor de tv zat.

Voorsprong vergroot

Ondanks de tuimeling stelde Van Vleuten in die achtste van tien etappes nagenoeg haar eindoverwinning veilig. Nadat ze zich maandag in een zware etappe in de roze leiderstrui had gereden, vergrootte ze de voorsprong op haar naaste belagers, de Italiaanse Marta Cavalli en de Spaanse Mavi García. Weliswaar moest ze zaterdag in een bergachtige rit wat seconden prijsgeven op Cavalli, maar ze behield op haar een marge van 1.52 minuten en op García 5.56. Ze had vooral, zei ze nadat ze als vierde was gefinisht, weer wat vertrouwen in de afdalingen opgebouwd. Op een derde ritzege was ze niet uit geweest. ‘Het algemeen klassement was het belangrijkst.’ In de vrijwel vlakke laatste rit naar Padova bleven zondag de verschillen intact.

Met haar derde triomf in de Giro, na winst in 2018 en 2019, komt de 39-jarige renster op gelijke hoogte met Marianne Vos, die in Italië de beste was in 2011, 2012 en 2014. De vorig jaar gestopte Anna van der Breggen is met vier roze truien nog de Nederlandse met de meeste zeges. Zij stond in 2015, 2017, 2020 en 2021 op het hoogste podium.

Van Vleuten, die onlangs aankondigde dat ze na 2023 haar wielercarrière beëindigt, hechtte veel waarde aan haar eindoverwinning, al heeft ze een voorkeur voor het rijden van eendagskoersen. Dat biedt volgens haar meer mogelijkheden ‘erin te vliegen’, de strategie die ze zo liefheeft, terwijl het rijden van een algemeen klassement betekent dat je soms energie moet sparen en uit de problemen moet zien te blijven. ‘Ik doe het omdat ik het kan’, had ze vooraf gezegd. Maar dit resultaat telde toch zeker mee: het roze in Padova was de eerste zege in een grote ronde voor haar ploeg Movistar, waar ze vorig jaar naar overstapte. Ze herinnerde er ook aan dat ze in 2020 rijdend in het roze de wedstrijd moest verlaten, nadat ze haar pols had gebroken in een val. De editie van 2021 sloeg ze over met het oog op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze zilver greep in de wegwedstrijd en goud in de tijdrit. Van Vleuten: ‘Het is een eer deze trui nu weer mee naar huis te nemen.’

Tour de France Femmes

Ze vreest niet dat de inspanningen een wissel trekken op haar deelname aan de Tour de France Femmes, die zondag 24 juli begint in Parijs. Marianne Vos, die in Italië de tweede en vijfde etappe won en daarmee haar totaal in de Giro op 32 overwinningen bracht, verliet voortijdig de wedstrijd om zich volledig te gaan richten op de race in Frankrijk. Van Vleuten in Padova: ‘Fysiek ben ik niet vermoeid. Mentaal ben ik wel wat meer leeggetrokken, maar ook weer niet heel erg, omdat het niet echt een secondespel is geweest. Ik heb echt al weer zin in de Tour.’

Er waren meer rensters die prioriteit gaven aan de voorbereiding op de achtdaagse etappekoers in het noordoosten van Frankrijk. Zo sloeg Demi Vollering na twee eerdere deelnames dit keer de Giro over. Afgezien van Vos en Van Vleuten speelden de Nederlanders die er wel waren in het gevecht om het roze geen rol van betekenis. Na de winnares was Anouska Koster met een 16de plaats op bijna een half uur de best geklasseerde, direct gevolgd door Lucinda Brand. In de eindsprints manifesteerde Charlotte Kool van DSM zich met een tweede en derde plek.