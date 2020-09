Na winst in bizarre partij verlaat Kiki Bertens de baan in een rolstoel

Kiki Bertens. Beeld AFP

Na drie kwartier bij de fysiotherapeut voelde ze zich een stuk beter. ‘Ik wilde de baan niet verlaten in een rolstoel. Maar de fysio zei: ‘nee, je gaat niet lopen’. Toen verkrampte mijn hele linkerbeen en zeiden ze: ‘we rijden je er vanaf’. Ik had niet echt een keus’, zei Bertens lachend.

Even daarvoor huilde ze nog van de pijn. Zelden speelde ze zo’n bizarre wedstrijd. ‘Ik kan nog steeds niet geloven dat ik dit heb gewonnen.’ Bertens begon vol twijfels aan het eerste grandslamtoernooi sinds een maandenlange pauze. De Nederlandse nummer 8 van de wereld sloeg de US Open over vanwege het coronavirus.

Het was moeilijk spelen tegen Errani, de verliezend finalist op Roland Garros in 2012. De 33-jarige Italiaanse, die een dopingschorsing uit heeft gezeten, worstelt al jaren met haar opslag. Errani gooide de bal alle kanten op, behalve de juiste. Uit wanhoop serveerde ze onderhands. Bertens kreeg veel punten cadeau, maar in de slopende rally’s sloeg de Italiaanse juist alles terug.

Bertens maakte een 5-2 achterstand in de eerste set goed. Ze won de tiebreak, maar had het niveau waarmee ze het tennisjaar begon in januari nog steeds niet terug gevonden. Het lukte haar niet om te profiteren van de geïrriteerde Errani, die zich aan steeds meer zaken begon te ergeren maar toch de tweede set won.

Sara Errani. Beeld AFP

In de derde set leek Bertens kapot gespeeld. Errani kreeg op 5-4 en 7-6 de kans om de wedstrijd uit te serveren, maar haar opslag was nog steeds meer een nadeel dan een voordeel. Zelfs op matchpoint serveerde ze onderhands, dat was de enige keer dat Bertens daar niet dankbaar gebruik van maakte. De als vijfde geplaatste Nederlandse speelde met het mes op de keel alles of niets tennis terwijl ze vocht tegen kramp in benen, handen en armen. Op 8-7 kreeg ze zelf de kans om de partij uit te serveren en dat deed ze dan ook met een backhandsmash.

Errani kon geen felicitatie over haar lippen krijgen en verliet al vloekend de baan. ‘Ik hou er niet van als mensen toneelstukjes spelen. Ze wordt in een rolstoel afgevoerd en ik zie haar net gewoon weer lopen in de kleedkamer.’

Williams

Bertens trok het zich niet persoonlijk aan. Ze heeft één dag rust en speelt dan tegen de nummer 61 van de wereld uit Tsjechië Katerina Siniakova. Ze was woensdag niet de enige topspeelster die in de problemen kwam. De US Openfinaliste Victoria Azarenka verloor met 6-2, 6-2 van de nummer 161 van de wereld Anna Karolina Schmiedlova en Serena Williams zag haar kansen op een 24ste grandslamtitel in rook opgaan. Williams kwam uit New York met een blessure aan haar achillespees. Ze besloot zich af te melden voor haar partij in de tweede ronde. Williams jaagt al jaren op het record van 24 gewonnen Grand Slams van Margaret Court, maar het is de vraag of ze dat nog gaat halen. Williams vierde in september haar 39ste verjaardag.