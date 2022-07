Na wereldtitel in Boedapest plonst openwaterzwemmer Van Rouwendaal net zo makkelijk de Eem in

Wereldkampioen Sharon van Rouwendaal geeft tekst en uitleg tijdens een clinic openwaterzwemmen in de Eem. Beeld Jiri Büller

Vier dagen na haar wereldtitel op de 10 kilometer open water in Boedapest ligt Sharon van Rouwendaal in rivier de Eem bij Amersfoort. Ze is kort in Nederland bij familie voordat ze naar Parijs vertrekt voor een wereldbekerwedstrijd.

De organisatoren van de benefietzwemwedstrijd Swim to Fight Cancer hebben de kersverse wereldkampioene gestrikt voor een clinic. Er zijn zo’n vijftig liefhebbers van crawlen in rivieren, meren en zeeën op afgekomen.

De sticker met het startnummer is van haar armen geschrobd. De pijn van de tientallen kilometers in het Lupameer is nog niet weg, zegt Van Rouwendaal, die na het goud op de 10 kilometer een dag later brons veroverde op de 25 kilometer.

Hoe ze dat deed, weet ze zelf ook nog niet zo goed. De 28-jarige zwemster had na 2,5 kilometer al pijn en dacht aan opgeven, maar ze zwom toch 5,5 uur door en haalde het podium. ‘Ik voel mijn ellebogen nog steeds’, grijnst Van Rouwendaal, die bekend staat om haar spartaanse manier van trainen. Van pijn in de ellebogen zullen de deelnemers aan de clinic waarschijnlijk geen last hebben. Zij trainen om 2 kilometer achter elkaar te kunnen zwemmen.

Chocoladepasta

Van Rouwendaal krijgt de vraag wat ze had gegeten op de dag dat ze de wereldtitel veroverde. ‘De wekker ging om vijf uur, dus ik had de avond van tevoren boterhammen gesmeerd. Ik eet vaak brood met chocoladepasta.’

Eetlust heeft ze nooit zo vroeg in de ochtend, dus probeert ze vaak maar wat naar binnen te proppen om elk half uur daarna nog een paar happen te nemen. ‘Ik probeer ook weleens bananen te eten, dat werkt goed tijdens sport, maar daar word ik snel misselijk van. Ik slik ook nog cafeïnepillen, want ik moet tijdens de wedstrijd twee uur lang superscherp zijn. Dat hoeven jullie niet te doen, hoor. Voor 2 kilometer is een kop koffie wel genoeg.’

Van Rouwendaal slikt ook medicijnen om haar maag te beschermen tegen het vieze water. In het Lupameer zag ze meer dan in de Eem. ‘Je kon daar nog wel een beetje onder water kijken. Je zag de waterplanten bijvoorbeeld. Dit water is echt zwart, hier zie je helemaal niks.’

Sharon van Rouwendaal geeft het tempo aan tijdens een clinic openwaterzwemmen, de rest volgt Beeld Jiri Büller

Om goed te weten waar je in de groep ligt, is navigeren belangrijk bij openwaterzwemmen, legt ze uit. Door steeds in de gaten te houden waar haar concurrenten in het Hongaarse water lagen, wist ze zeker dat niemand solo naar de wereldtitel kon racen. Tijdens de strijd om het goud was de Nederlandse twee uur lang nagenoeg onzichtbaar geweest. Ze liet andere zwemmers gaten dichten en bleef vlak naast of achter mensen hangen, om in de gunstigste stroming te liggen. In de slotfase schoof ze telkens een plekje op naar voren, om de twee overgebleven wereldtoppers in de laatste meters te verslaan.

Duikboot

Midden op de rivier, als er net een boot langs is gekomen, laat Van Rouwendaal zien hoe je tijdens het zwemmen omhoog kijkt zonder veel energie te verspillen. Ze tilt haar hoofd iets op, zodat haar ogen net boven het wateroppervlak uitkomen, als een soort duikboot. ‘Je moet niet tijdens het ademen ook nog willen kijken. Ademen moet je gewoon netjes naar de zijkanten doen. Anders beweeg je veel te wild en dat kost energie.’

Een van de deelnemers vraagt of ze weleens per ongeluk een hap water binnenkrijgt en wat ze dan doet. ‘Dat gebeurt heel vaak. Ik slik het dan gewoon door.’

Ondanks het succes van Nederland in het openwaterzwemmen met olympisch goud voor Maarten van der Weijden in 2008 en Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal in 2016 (plus zilver in Tokio) wordt de sport in Nederland mondjesmaat beoefend. Ongeveer 30 procent van de zwemverenigingen heeft weleens aan een evenement in het buitenwater meegedaan. Er worden wel steeds meer tochten voor recreanten georganiseerd.

Bovendrijven

De talenten komen, net als bij Van Rouwendaal, in het zwembad bovendrijven. Zwemmers die op dreef komen na de 800 meter, zijn potentiële talenten voor buiten. Het is dan ook de eerste keer dat de geboren Baarnse, die een wereldtopper werd in Frankrijk en nu in Duitsland traint, in de Eem zwemt in de buurt van haar oude woonplaats.

Na een paar keer heen en weer gaat de groep, half borstcrawl half schoolslagzwemmend, weer richting de kanovereniging. Er is net een toernooi bezig van kanopolo, een mix tussen waterpolo en kanoën.

Op de kant wachten moeder Ada en vader Per van Rouwendaal met het dwergkeeshondje van de zwemster. Het beestje met de gouden manen heet Rio, vernoemd naar de plaats waar ze in 2016 haar olympische titel won.

Als iedereen aan wal is, worden er nog wat foto’s gemaakt met de wereldkampioene. De clinic zit erop, haar seizoen nog niet. Op naar de volgende wereldbekerwedstrijd, haar armen kunnen nog wel wat kilometers aan.