Na weids Afrika moet wielrenner Dylan van Baarle het doen met een balkon in Monaco

Dylan van Baarle tijdens de tijdrit bij de de wereldkampioenschappen wielrennen. Beeld ANP

Vanaf het balkon van zijn appartement in Monaco heeft Dylan van Baarle (27), als hij tussen twee andere woontorens doorkijkt, net zicht op de Middellandse Zee.

Op het terrasje heeft hij zijn indoortrainer opgesteld. De renner van Team Ineos zit met zijn rug naar het streepje water gekeerd, want binnen staat de televisie. Kan hij tijdens het fietsen nog Nederlandse uitzendingen volgen en Netflix kijken. ‘Misschien dat ik mijn trainer over een paar dagen omdraai, voor de afwisseling. Ik heb in elk geval frisse lucht.’

Het is weer even wennen aan de omstandigheden. Van Baarle heeft net ruim een week doorgebracht in vakantiepark Crystal Springs, in Pilgrims Rest, Zuid-Afrika. Hij trainde er samen met ploeggenoot Chris Froome, bijgestaan door coach Tim Kerrison, een verzorger, een mecanicien en een kok.

Het is er 1.800 meter hoog, ze reden over gravelpaden, door natuurreservaten met nijlpaarden en buffels en ’s avonds verzamelden zich zebra’s en bavianen bij hun chalet.

Gevaren

Vorige week besloten ze de stage toch maar voortijdig af te breken uit angst voor het coronavirus. Elke avond bespraken ze de gevaren. ‘Het was super jammer. Bang voor besmetting waren we niet, we zaten er vrijwel geïsoleerd. Alleen de chef ging er weleens op uit om wat boodschappen te doen. We vroegen ons wel af of er genoeg voorzieningen voor behandeling in de buurt waren, mocht er toch onverhoopt iets gebeuren. Het werd ook alsmaar onzekerder of er nog wel vluchten beschikbaar waren.’

Monaco is onder wielrenners een geliefd oord. De Nederlanders Steven Kruijswijk, Bauke Mollema en Wout Poels wonen er ook. Ze kunnen meteen na het verlaten van het vorstendom van 2 vierkante kilometer de omringende bergen in om er te trainen. Het fiscaalvriendelijke klimaat is mooi meegenomen.

Beeld Dylan van Baarle

Maar nu zijn de mogelijkheden beperkter dan Van Baarle had gehoopt. Kort na terugkeer maakte hij nog een vijf uur durende trainingsrit over enkele colletjes, al had hij toen al vernomen dat Franse gendarmes controleerden of renners wel dispensatie hadden – buiten trainen is in Frankrijk niet toegestaan.

Een dag later veranderde de situatie: hij hoorde dat er iemand op de bon was geslingerd. Hij appte snel met voormalig ploeggenoot Poels: hier blijven!

Goede prestaties

Dat Van Baarle Froome zou vergezellen in Zuid-Afrika was aanvankelijk niet de bedoeling. Maar hij was beschikbaar nadat hij na goede prestaties in Australië – vijfde in de Tour Down Under, vijfde in de Cadel Evans Great Ocean Race – de eerste wedstrijden in Europa miste als gevolg van maagproblemen.

Hij paste voor de Ronde van de Algarve en de Omloop het Nieuwsblad. Nu hadden ze beiden een doel: hij kon toewerken naar de voorjaarsklassiekers, Froome is na zijn zware tuimeling vorig jaar in Frankrijk bezig zijn vorm terug te krijgen voor de Tour de France, waarin de Brit op een vijfde zege aast.

‘Nee, we hebben het daar helemaal niet over gehad. Wielrenners praten echt niet de hele dag over wielrennen. Als we dieren zagen, begon Chris vaak over zijn jeugd in Kenia. Dat die daar ook zaten. Hij wist er veel van. Het ging over van alles, maar niet over de Tour.’

Indruk

Froome maakte indruk op hem tijdens de ritten in Zuid-Afrika. ‘Conditioneel loopt hij denk ik nog wel iets achter. Maar hij oogt superfit en volgens mij is hij al goed op gewicht. Dat hij nu al op dit niveau zit, is bijzonder. Ik denk dat lang niet iedereen beseft hoe slecht hij eraan toe was na die val. Je kunt er alleen maar respect voor hebben. Hij was in staat me af en toe flink pijn te doen.’

Gegevens op Strava, de prestatieapp, wijzen ook uit dat Van Baarle tijdens een klim zijn trainingspartner weleens de baas was. Hij is niet ontevreden over zijn eigen vorm. ‘Ik ben beter dan ik in Australië al was. Maar ja, daar heb ik nu niet zoveel aan, er is niet eens een doel, een wedstrijd waar je naar kunt uitkijken. Pas op, ik klaag niet. Het is een probleempje van niks vergeleken bij wat anderen als gevolg van het virus moeten doorstaan. Fietsen is nu niet belangrijk.’

Het is ongewoon rustig in Monaco. ‘Veel inwoners zijn weg, naar hun geboorteland, naar hun familie. Hier zijn de schappen in de supermarkt nog vol.’ Hij probeert er maar het beste van te maken. Hij maakt zijn uren op het balkon, hij benut de app Zwift om virtuele wedstrijden te kunnen rijden.

Zijn ploeg heeft hem niet opgezadeld met nieuwe voedingsschema’s om hem op gewicht te houden. ‘Het is toch vooral je gezonde verstand gebruiken. Als je minder fietst, eet je wat minder. Zo simpel is het.’

Hij beseft dat de verveling snel kan toeslaan. Dan helpt het niet dat zijn vriendin in Nederland verblijft. Misschien dat ze binnenkort toch langs kan komen. Ziedaar: toch iets om naar toe te leven.