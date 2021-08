Na vlotte Vuelta-start zit het rood al behoorlijk stevig om Roglic’ schouders

Primoz Roglic (links) en Richard Carapaz voor aanvang van de eerste etappe. Beeld EPA

De Sloveen won zaterdag de tijdrit van 7,1 kilometer en de rit van zondag, die zoals verwacht eindigde in een massasprint, veranderde niets aan het klassement. De winnaar van olympisch goud op de tijdrit kan in de etappe van maandag, die eindigt met een pittige klim, zijn leidende positie verder uitbouwen.

Goud gespoten fietsen

Het lijkt een kort stukje, 7 kilometer, maar Roglic vond de proloog ‘superzwaar’. ‘Ik ging van start tot finish voluit en had niets meer over toen ik over de streep ging.’ Hij was op zijn goud gespoten fiets – de komende drie jaar standaard bij iedere tijdrit waaraan hij meedoet – de snelste van alle 184 deelnemers en mocht het Spaanse rood aantrekken. ‘We zullen wel zien hoe lang ik de trui houd.’

Richard Carapaz uit Ecuador wordt getipt als Roglic’ naaste belager en is net als de Sloveen olympisch kampioen. De kopman van Ineos won in Japan de wegwedstrijd en rijdt dientengevolge voortaan ook op een gouden fiets, behoudens de tijdritten. Hij vocht vorig jaar in de Vuelta een spannend duel om de eindzege uit met Roglic tot aan de allerlaatste klim, de Alto de la Covatilla.

De Sloveen won die Vuelta met een voorsprong op Carapaz van 1 seconde minder dan de 25 tellen die Roglic zaterdag in de proloog op de Ecuadoriaan pakte. Carapaz’ matige Vuelta-start is verklaarbaar: kort voor de Olympische Spelen gaf hij alles om derde te worden in de Tour de France.

Anonieme Pidcock

Goudenmedaillewinnaar nummer 3, Tom Pidcock, die de mountainbikewedstrijd won, is weliswaar fysiek aanwezig in Spanje en rijdt op een racefiets hetzelfde traject op hetzelfde tijdstip als de 183 andere profrenners, maar daar bleef het bij in het eerste Vuelta-weekend. ‘Ik heb me eerlijk gezegd afgevraagd of ik hier wilde koersen’, zei de 22-jarige onvoorbereide Brit. ‘Ik heb na Tokio drie weken niets gedaan. Maar misschien dat de vorm komt als we een paar dagen bezig zijn.’

Het multitalent van de categorie Wout van Aert en Mathieu van der Poel reed zaterdag een anonieme proloog. Hij werd 74ste. ‘Het was vreselijk. Ik had niets in de benen.’ Zondag haakte Pidcock opzichtig af en eindigde op ruim 4 minuten als 179ste in de tweede etappe.

Die werd gewonnen door de Belg Jasper Philipsen van Alpecin-Fenix. Hij versloeg nipt de Nederlander Fabio Jakobsen van Deceuninck-Quick-Step in een massasprint. Niettemin: dat Jakobsen iets meer dan een jaar na een levensbedreigende crash in de Ronde van Polen in een van de drie grote ronden meedingt naar een sprintoverwinning, begroet de wielerwereld alom met gejuich.

Maandag maakt de Vuelta zijn innovatieve reputatie waar door na een proloog en een vlakke rit opeens met een soort van bergrit te komen. De laatste 7,6 van de 203 kilometers gaan in elk geval steil omhoog, met gemiddeld 9,3 procent stijging en twee stroken van 18 procent. Het is zo’n klim waarin klassementsrenners zich onmogelijk kunnen verstoppen, waardoor de top van de eindranglijst meteen al vorm krijgt.