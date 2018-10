Na vijf zeges begint WK nu pas voor de volleybalvrouwen: ‘we gaan voor de medaille’

Foto Ronald Hoogendorn

De Nederlandse volleybalsters hebben de eerste ronde van het WK in ­Japan in stijl afgesloten. Na de twee gewonnen wedstrijden tegen zware opponenten in het weekeinde, 3-1 tegen Duitsland en 3-2 tegen Japan, ­werden de drie ‘kleintjes’ uit poule A in Yokohama ­telkens met maximale cijfers (3-0) verslagen.

De vijf overwinningen tellen mee in de tweede ronde in Nagoya die zondag begint. Op basis van de royale oogst uit de eerste week is Nederland kansrijk om de laatste zes, de Final Six, van de strijd om het wereldkampioenschap te bereiken. In die beslissende fase tellen eerder behaalde resultaten niet meer mee en beginnen alle ploegen weer op nul.

In het drieluik met de kleinere opponenten kreeg Kameroen maandag klop in een opstelling, waarin Celeste Plak topscorer Lonneke Slöetjes verving als vrije aanvaller. De 23 punten van hardhitter Plak (‘Plak Magic’ was de Engelse kop voor deze prestatie) waren de basis van de 3-0 tegen de Afrikanen (25-16, 26-24 en 25-18). Twee dagen later, na een genoten rustdag, werd Argentinië overklast (25-17, 17 en 22). Nu was de oogst van 23 punten voor de uitgeruste hoofdaanvaller ­Slöetjes.

Donderdag werd de eerste ronde afgesloten met een keurig optreden tegen Mexico: 25-19, 25-14 en 25-16. Een stroeve eerste set werd vervolg gegeven met twee sterke reeksen. In de tweede set sloeg nieuweling Juliët ­Lohuis liefst vijf aces op rij; een uitzonderlijkheid in vrouwenvolleybal.

Unieke score

Lohuis, bij dit WK vaak de vervanger van de geblesseerd thuisgebleven ­Robin de Kruijf, vertelde na afloop ­tegen volleybal.nl zo’n score nooit ­eerder te hebben geleverd. Een serie van twee aces, opslagen direct op de grond, was in haar herinnering het beste dat zij in een grote wedstrijd had geleverd. ‘Maar ik speel natuurlijk nog niet zo lang op dit niveau’, aldus de voor het Duitse ­Münster uitkomende middenspeler (1.90 meter).

Opvallend was dat bondscoach ­Jamie Morrison voor de tweede dag op rij geen gebruik maakte van ­Celeste Plak. Dat had geen betekenis, meldde de begeleiding van de nationale ploeg vanuit Japan. Plak is de eerste wissel voor sleutelspeler Lonneke Slöetjes, wier krachten gespaard dienen te worden voor mogelijk nog acht wedstrijden in Japan.

Plak, een powerhouse pur sang, wordt in de opstelling van het nationale team ook in de verdedigingslijn gebruikt, als vrouw die de opslag van de tegenstander naar de spelverdeler dient te brengen. In die vervangende rol werd tegen Argentinië en tegen Mexico evenwel de Friezin Marrit ­Jasper gebruikt.

Jasper is voor het wereldniveau ­eigenlijk te klein, met haar 1 meter 80, maar ze kan hoog springen en slaat haar aanvalsballen uiterst bekeken. Zo kwam ze in haar invalbeurt voor aanvoerder Maret Grothues tegen Mexico aan vijf punten. Het beslissende punt van de wedstrijd op 24-16 kwam van de hand van Nicole Oude Luttikhuis die een half rondje mocht meedoen op de plek van Slöetjes.

Calculerende bondscoach

Bondscoach Morrison, een rekenaar, probeerde de voorbije dagen de krachten van zijn ploeg te verdelen. Tegen Duitsland en Japan moesten zijn toppers aan de bak. In het aangeven van de bal door de spelverdeler varieerde de Amerikaan regelmatig. De ervaren Laura Dijkema moest regelmatig plaats maken voor de jonge Britt Bongaerts die de toekomst van de nationale ploeg lijkt te behelzen.

In de laatste drie duels mocht een deel van de tweede keus vaak het veld in, maar de nummers 13 en 14 van de selectie, Tessa Polder en Nicole Oude Luttikhuis, speelden daarin geen rol. Hier tekende zich het ontbreken van het grotere talent van Nika Daalderop af. Zij kampt met een stressfractuur in het linkerscheenbeen. Daalderop zou vele speelminuten hebben gekregen in Japan.

Het ongeslagen Nederland neemt de vijf overwinningen mee als het vrijdag in de flitstrein van ­Yokohama naar Nagoya stapt. Met in de bagage veertien wedstrijdpunten van het team dat in Japan op een WK-plak aast. ‘We gaan voor een medaille’, herhaalde aanvoerder Grothues donderdag nog eens.

Zondag vangt de tweede ronde van het WK aan, met de wedstrijd tegen ­Puerto Rico. Maandag volgt het duel met de Dominicaanse Republiek. Dat zijn twee tegenstanders die Nederland, met het oog op de wereldranglijst, moet kunnen verslaan. Na de rustdag volgen nog eens de botsingen met Brazilië en met Europees kampioen Servië.

Nederland bezet op de wereldranglijst de achtste plaats, achter Servië (3) en Brazilië (4), maar voor de Dominicaanse Republiek (9) en Puerto Rico (13). Uit de twee groepen van acht landen in de vervolgronde komen tweemaal drie nationale teams in de Final Six terecht.

De uitgangspositie van Nederland lijkt met vijf zeges solide. Servië, de winnaar van de partnerpoule (D), is in Hamamatsu ook op vijf overwinningen geëindigd. Brazilië (vier zeges) en Japan (ook vier) zijn de concurrenten voor de positie in de topdrie.