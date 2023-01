Na vier keer Europees goud valt er toch nog wat te mopperen voor shorttrackster Suzanne Schulting

Suzanne Schulting gaat te hard voor de rest van het veld. Beeld ANP

Hoe is Suzanne Schulting te stoppen? Dat was dé vraag voor de shorttracksters tijdens de EK in Gdansk. Er is maar weinig dat Schulting niet kan op vaste ijzers. In vier van de vijf disciplines greep zij de gouden medaille, eenmaal moest ze knarsetandend genoegen nemen met zilver.

Schulting is explosief genoeg voor de 500 meter en heeft het uithoudingsvermogen voor de 1.500 meter. Dat bewees ze met de prolongatie van haar Europese titels op die beide afstanden op zaterdag. Ze heeft daarnaast de lenigheid om zich uit lastige situaties te redden en misschien nog wel belangrijker: ze kan als geen ander haar concurrenten in de weg rijden.

Het komt op het 111 meter lange shorttrackbaantje niet alleen aan op snelheid. Soms juist niet. Vaak is vertragen de weg naar succes, zeker voor wie veel op kop rijdt zoals Schulting dat graag doet. Of in elk geval het variëren van de snelheid: aanzetten bij het uitkomen van de bocht en na het rechte eind juist afremmen bij het ingaan van de volgende bocht.

Gekut

Als ze daarbij de ‘irritante lijnen’ rijdt, zoals bondscoach Niels Kerstholt het zegt, drijft ze de vrouwen achter haar tot wanhoop. Zij krijgen de kans niet om in te halen bij het uitkomen van de bocht en komen in de verdrukking bij het ingaan ervan. ‘Gekut’, noemt Schulting die chaos achter haar rug.

Het kost kracht om zoveel kopwerk te verrichten. Zeker op het zware, trage ijs in de Hala Olivia van Gdansk was dat een uitdaging. ‘Maar dat pakket aan benen heb ik gelukkig’, zei Schulting nadat ze zaterdag twee keer als winnaar was gehuldigd. ‘En dat is heel prettig.’

Ook nodig zijn ogen in de rug. Om de aanvallen van achteruit op te vangen moet Schulting steeds onder haar benen en over haar schouder blikken. Dat was op de 1.500 en 500 meter goed te doen. Op die afstanden had Schulting steeds maar met één serieuze concurrent te maken: zijzelf op de 1.500 en de Poolse Natalia Maliszewska op de sprint.

Xandra Velzeboer werd van tevoren ook op die afstanden tot haar belangrijkste tegenstrevers gerekend, maar een valse start op de 500 meter en een straf in de halve finale van de 1.500 meter op zaterdag blokkeerden haar deelname aan de finales. Pas zondag, op de 1.000 meter, kwam het tot een direct treffen tussen de 21-jarige Velzeboer en Schulting.

Op diezelfde zondagmiddag formuleerde Hanne Desmet een antwoord op de vraag hoe Schulting te verslaan is. Nota bene op de 1.000 meter, de afstand waarop de Nederlandse tweevoudig olympisch kampioen is.

Het belangrijkste was de grotere tegenstand. ‘Een-tegen-een is anders dan wanneer je het met zijn drieën uit moet vechten. Dan moet zij naar twee rijders kijken’, legde Desmet uit. Zij en Velzeboer waren onbedoeld bondgenoten in het verslaan van de favoriet.

Hangen

Zo pakte het uit in de finale van de kilometer: Schulting liet in de laatste ronde van de kilometer een beetje ruimte aan haar linkerzijde. Xandra Velzeboer zag het en zette aan om binnendoor in te halen, maar de 21-jarige bleef een beetje hangen. Ze zag vervolgens hoe Desmet weer links van haar opdook en met zijn drieën naast elkaar gingen ze door de laatste bocht.

Wringend bleef Schulting voor Velzeboer, die vanwege een eerdere overtreding gediskwalificeerd zou worden. Desmet, die in Heerenveen woont en met de Nederlandse ploeg traint, kon ze niet meer achterhalen.

Schulting had heel goed in de gaten gehad dat Desmet in de laatste ronde snelheid aan het maken was. Ze vreesde haar Belgische trainingsmaatje en goede vriendin meer dan Velzeboer. Maar ze had wel degelijk met Velzeboer te maken en het pareren van de dubbele inhaalactie bleek te lastig. ‘Ik baal er enorm van.’

Een complicerende factor voor Schulting was de verrassing die Desmet voor haar in petto had. ‘Ik haal normaal nooit aan de binnenkant in en dat weet zij ook, we trainen altijd samen. Maar nu besloot ik het toch te doen. Het is nooit goed om voorspelbaar te zijn.’

Schulting baalde flink van het misgelopen goud, al behaalde ze erna nog Europese titels op de 2.000 meter gemengde relay en met de vrouwenploeg op de 3.000 meter. Zo kwam ze in totaal op vier titels uit, al overschaduwde dat ene verlies voor haar die zeges.

Mopperen

Ze mopperde op de aanval van Velzeboer die er uiteindelijk voor zorgde dat ze naar buiten werd gedreven en Desmet een opening bood. ‘Xandra kwam niet binnendoor, het was eigenlijk niks. Het was geen actie. Het was half werk. En zo kon Hanne profiteren.’ Het klonk als een verwijt aan het adres van Velzeboer, maar dat was het niet, verduidelijkte Schulting later. Ze neemt haar ploeggenoot niets kwalijk. ‘Zo is shorttrack. Hoe kut het ook is.’

Ze kon net zo goed zichzelf iets verwijten, wist ze. Als zij de ruimte die Velzeboer benutte niet had gemaakt, dan was er niets aan de hand geweest. ‘Als ik krapper was uitgekomen, had die situatie zich niet voorgedaan.’ Dan was het antwoord op hoe zij te verslaan is opnieuw niet gevonden.