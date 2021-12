Na vier dagen feest is Verstappen definitief wereldkampioen

Max Verstappen tijdens de uitreiking van de wereldbeker. Beeld ANP

Max Verstappen moest er tot in de middag op wachten om het zeker te weten, maar donderdagavond werd de Nederlander in Parijs definitief gekroond tot Formule 1-wereldkampioen. De afwezigheid van zijn titelrivaal Lewis Hamilton bij het prijzengala van racefederatie FIA onderstreepte alleen wel dat zijn titel permanent een randje zal houden om wat er zondag in de slotronden gebeurde.

Verstappen vierde al vier dagen alsof niets de wereldtitel hem nog kon afnemen. Hij zat dinsdag met gouden schoenen in zijn auto voor een test. Een dag later werd hij met oranje fakkels onthaald bij de teamfabriek in Engeland door honderden Red Bull-medewerkers. Om de eventuele beroepszaak tegen de uitslag die Mercedes overwoog, maakte hij zich geen seconde druk. Hij voelde zich kampioen. Plus: dat beetje fortuin in Abu Dhabi kon weggestreept worden tegen tal van pechmomenten.

Hij maakte zich terecht geen zorgen, bleek donderdag. Mercedes liet rond het middaguur in een open brief weten van het beroep af te zien, onder meer omdat de FIA had beloofd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in de slotrace.

Imagoschade

Wie tussen de regels door las, zag vooral een renstal die eigenlijk geen andere optie had. Een maandenlange juridische strijd zou de autofabrikant en ook de sport waarin het nu acht teamtitels op rij heeft gewonnen enorme imagoschade opleveren. Zo’n slepende zaak zou enkel verliezers kennen.

Daarnaast twijfelde niemand eraan dat Verstappen de titel verdiende. In de nacht van zondag op maandag had Mercedes-teambaas Toto Wolff dat Verstappen via een sms al laten weten. Hij won de meeste races, startte het vaakst vanaf de eerste plek en reed meer rondjes aan de leiding (652) dan de negentien andere coureurs bij elkaar.

Wolff richtte zich donderdag bij zijn eerste media-optreden sinds zondag daarom vooral op wedstrijdleider Michael Masi, die volgens hem ‘freestylde’ in de laatste ronden door bij de safetycarsituatie enkel de vijf achterblijvers tussen Verstappen en raceleider Hamilton weg te halen. Zo kon Verstappen op veel snellere banden zijn beslissende inhaalactie plaatsen. Willekeur won zo van de stopwatch, vond Wolff.

Lewis Hamilton

Hamilton verliet volgens Wolff het circuit gedesillusioneerd en had dus ook geen trek in het gala in Parijs, waarmee hij formeel de FIA-regels overtrad.

Het is de vraag of de racefederatie het aandurft de statistisch beste coureur aller tijden daarvoor te berispen. Sterker: Wolff, die uit solidariteit met Hamilton ook het gala oversloeg, kon niet eens zeggen of Hamilton überhaupt doorgaat met racen.

Hamilton plaatste sinds zondag niets meer op sociale media. Enkel woensdag verscheen hij in het openbaar om zich te laten ridderen door prins Charles.

Hij heeft nog een deal voor twee seizoenen voor vele tientallen miljoenen. Toto Wolff kon donderdag enkel zeggen te hopen dat Hamilton niet stopt. ‘Maar hij zal de pijn en het verdriet van zondag nooit vergeten.’