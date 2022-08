Na vertrek Jens Toornstra zoekt Feyenoord nieuwe kernspelers; aanwinst Hancko stelt zich kandidaat

Quinten Timber tekent de 1-0 aan voor Feyenoord tegen FC Emmen. Beeld ANP

De koning is dood, leve de koning. Zo werkt het dus niet bij Feyenoord. Ook een dag na de ruime zege op FC Emmen (4-0) met vier doelpunten van nieuwe spelers (Timber, Giménez, Rasmussen, Szymanski) gaat het in Rotterdam en omstreken nog steeds veel over Jens Toornstra. De middenvelder die, je zou het bijna vergeten door de vele fans in Toornstra-shirts, het immense spandoek en de warme woorden van directeur Te Kloese voor Toornstra zaterdagavond in de Kuip, uit eigen beweging vertrok naar FC Utrecht.

Dat komt enerzijds door het affiche van zondag: FC Utrecht-Ajax. Maar het zit hem ook in de herkenbaarheid, de aanraakbaarheid van Toornstra. De zorgen ook of er zich wel een nieuwe kern zal vormen, want eerder vertrokken met Linssen, Til, Diemers en Malacia nog vier Nederlandse spelers. Feyenoord haalde, tot op heden, vijftien spelers terug uit alle windstreken. Waaronder vijf in Nederland geboren spelers, maar zij zijn nog jong (Wieffer, Timber, Taabouni) of nog driftig op zoek naar hun vorm (Idrissi, Dilrosun). ‘De ideale situatie zou zijn dat de kern van de ploeg weer had bestaan uit Nederlandse spelers. Maar uiteindelijk kijk je naar prijs-kwaliteit en niet naar nationaliteit’, stelde coach Arne Slot daar eerder in de week over.

Nieuwe leiders

PSV haalde de ervaren Luuk de Jong terug naar Eindhoven als nieuwe leider, Ajax deed dat eerder met Daley Blind en de al in Nederland goed bekende Dusan Tadic. Snijdt Feyenoord zich niet in de vingers? ‘Ik denk dat een kern van ervaren spelers uit hetzelfde land niet meer noodzakelijk is’, zegt Robert Maaskant. Hij werd als trainer kampioen van Polen met Wisla Krakow en had vijftien nationaliteiten in zijn selectie. ‘Leiders moeten vooral het goede voorbeeld geven in het veld. Ik had bij Wisla zo’n speler in Sobolewski, die sprak geen woord Engels, maar hij nam iedereen mee. Ik schat Toornstra ook niet in als iemand die in de kleedkamer loopt te bulderen, die leidt ook door zelf altijd alles te geven en daarnaast heel normaal te doen. Maar uiteindelijk staan er altijd weer nieuwe leiders op.’

Maaskant denkt hem bij Feyenoord al gezien te hebben in de tegen Emmen debuterende Dávid Hancko. De 24-jarige Slowaakse verdediger deed dat met ontzettend veel overtuiging, agressiviteit en passie, nota bene als linksback, een positie waar hij al lang niet gespeeld had. Hancko leidde bovendien na een uur het eerste, uitermate fraaie, doelpunt in middels een vernuftige combinatie met Quinten Timber. Maaskant: ‘Alle spelers hebben meteen gezien, die is echt goed, en die gaat ook nog voorop in de strijd.’

Presteren in het hier en nu maakt meer indruk dan reputaties, meent Maaskant. Zelfs Cristiano Ronaldo raakte in de kleedkamer bij Manchester United aanzien kwijt toen hij minder begon te presteren vorig seizoen.

Verkocht voor goed geld

Toornstra en Linssen waren vorig seizoen na de winterstop geen basisspelers meer, Diemers kwam al helemaal niet in het stuk voor. Toch waren de prestaties van Feyenoord vooral in Europa voortreffelijk, zodanig zelfs dat meer dan de helft van het basisteam voor goed geld werd verkocht. Alsnog was in de nieuwe basisformatie geen plek voor Toornstra.

Hoe nu verder? Maaskant haalt de gefaseerde groepsontwikkelingstheorie van psychologisch onderzoeker Bruce Tuckman aan. De eerste fase (forming) staat in het teken van aftasten en een voorlopige werkstructuur aannemen, de groep zoekt naar een vorm. Na het doorstaan van negatieve stormen (storming) worden pas echt de normen bepaalt (norming), waarop, als alles goed gaat, de topprestaties (performing) volgen. ‘Feyenoord zit echt in de vormingsfase. Het kan niet anders dan dat de trainer nu de leiding neemt.’

Maaskant, die Slot kent van hun gezamenlijke tijd bij FC Zwolle, denkt dat assistent-coach Marino Pusic door zijn pedagogische achtergrond heel belangrijk is in dat proces. ‘Maar op zeker moment moeten er in de groep leiders opstaan. Ik ben zelf weleens als trainer de leider gebleven in een groep, ik stond er soms heel erg boven en er dan weer tussen, was ook degene die de grappen maakte, spelers op hun plek zette. Maar in een groep moet ook zelfontplooiing zitten. In het veld moeten ze toch zelf beslissingen nemen, elkaar helpen en coachen. Dat lukt je niet de hele tijd vanaf de kant. Je moet dus niet té dominant zijn.’

Slot vertelde al niet met zijn selectie te gaan paintballen of andere teamactiviteiten te gaan doen teneinde de groepsvorming te stimuleren. Hij gelooft in ‘met elkaar keihard werken op trainingen en in wedstrijden om een moeilijk te verslaan team te worden’. Om daarna, als het goed is, succesmomenten met elkaar beleven. ‘Dat is de beste manier om een team te vormen.’

Nog een tip van Maaskant: ‘De beste coaches laten hun spelers denken dat zij iets bedacht hebben. Zo krijg je echt vaart in dat groepsproces.’