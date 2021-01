Na twee heftige blessures staat Sjinkie Knegt weer op een groot shorttracktoernooi

Sjinkie Knegt met de bronzen medaille gewonnen op de NK in januari. Beeld Klaas Jan van der Weij

Hij is bij uitzondering even zijn kamer af. De coronamaatregelen in Polen zijn streng. Knegt en zijn ploeggenoten mogen hun hotel alleen verlaten om naar de ijsbaan te gaan. Een wandeling rond het hotel zou kunnen, ware het niet dat er een halve meter sneeuw ligt. ‘Even frisse neus of ergens een bakkie drinken met je teamgenoten, dat is er nu even niet bij. Wij moeten echt op de kamer blijven.’ Daar wordt ook ontbijt, lunch en diner bezorgd.

De beperkingen deren de 31-jarige Knegt niet. Hij kijkt vooruit naar zijn terugkeer op het EK, waar afstandstitels, een allroundklassement en de relaytitel op het spel staan. ‘Het is mooi om weer op het hoogste niveau mee te doen.’

Er is nogal wat gebeurd sinds het EK van 2018 in Dresden waar hij de 500, 1.000 en 1.500 meter won, het eindklassement en met zijn ploegmaats op de relay zegevierde. In de laatste dagen van 2018 raakte hij bekneld tussen zijn vorkheftruck en de muur van zijn garage. Hij was dusdanig geblesseerd dat hij het EK van 2019, in Dordrecht, moest overslaan. Een paar dagen voor dat toernooi zette hij zichzelf bij een ongeluk met zijn houtkachel in brand. Dertig procent van zijn huid moest worden getransplanteerd.

Zo lang duurde zijn revalidatie dat hij een jaar geleden volgens bondscoach Jeroen Otter nog niet fit genoeg was om zijn rentree op het EK. Hij mocht pas later, bij de wereldbekerfinale in Dordrecht, terug op het ijs.

Zelfs deze winter werkt het ongeluk nog altijd door. Zijn snelheid heeft hij al een tijdje hervonden, maar zijn herstel- en duurvermogen bleven lang ondermaats. De laatste weken gaat dat veel beter en voelt hij zich bijna op zijn oude niveau.

En dus ziet hij ook zijn oude rol in de ploegaflossing, de relay, weer voor zichzelf weggelegd. Knegt was altijd de afmaker, degene die in de laatste twee rondes het pleit voor de ploeg moet beslechten. Na zijn ongeluk nam Itzhak de Laat die rol over. Hij deed dat goed, dus het is geen uitgemaakte zaak dat De Laat zijn plekje zomaar weer op zal moeten geven.

Otter geniet ervan dat Knegt openlijk solliciteert naar de positie van slotrijder. ‘Daar krijg ik energie van, van dat soort gasten, die zeggen wat ze voelen.’ Het is alleen maar goed dat hij die ambitie weer heeft, vindt de bondscoach. ‘Dan gaat hij zich ook al finisher gedragen. En de finisher is toch een beetje de captain van de ploeg.’

Als aanvoerder en afmaker kan Knegt wat extra’s. Zoals tijdens het WK van 2017 in Rotterdam, waar hij het relaygoud binnensleepte. Otter: ‘Hij was ineens weg. Dan denk je: hoe kan dat nou? Wie heeft hem afgeschoten hier? Dat is grandioos. Ik weet niet zeker of hij nu in staat is tot die energieboosts, maar misschien wel.’

Tijdens het EK zal Otter variëren in de samenstelling van de relayploeg. Normaal zou hij daarvoor de wereldbekerwedstrijden hebben benut, maar die zijn deze winter allemaal geschrapt. Voor de rijders is het afwachten wie wanneer rijdt en op welke positie. Dat bepaalt de bondscoach pas vlak voor de wedstrijd, op basis van de vorm van de dag. ‘Dat wordt altijd een half uur van tevoren aan het team bekendgemaakt. Dat zal dit keer niet anders zijn.’

In die ploeg ontbreekt voor het eerst sinds 2008 de 33-jarige routinier Daan Breeuwsma. Otter gaf, naast Knegt, De Laat en Dylan Hoogerwerf de voorkeur aan Jens van ’t Wout (19) en Friso Emons (22). De jonge garde moet ergens wedstrijdervaring opdoen en dat kan dit seizoen eigenlijk alleen bij het EK. Het WK, in maart in Dordrecht, is daarvoor te belangrijk.

Voor Knegt is het wennen om zonder Breeuwsma op pad te zijn. De twee trekken al sinds de jeugd samen op. ‘Ik maak er het beste van. Ik hoop dat hij dat thuis ook doet en dat hij er straks bij het WK weer bij is.’

Knegt is ondanks zijn goede vorm nog niet zover dat hij zich vanzelfsprekend tot de favorieten op het EK rekent. Het is gissen hoe hij zich tot zijn tegenstanders, met name de Russen en de Hongaarse broers Sandor Shaolin en Shaoang Liu, verhoudt. ‘Het spelletje snap ik nog wel, maar wat het waard is tegenover rest van Europa?’ Dat is de uitdaging voor het EK-weekend dat vrijdag begint met voorrondes.

Hij mag niet precies weten waar hij staat, dat geldt ook voor zijn tegenstanders. Knegt: ‘Er zullen zeker mensen zijn die mij gaan onderschatten. Dat kan alleen maar positief uitpakken.’