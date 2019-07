Na twee bedwelmende dagen in het geel keert Mike Teunissen ‘terug in de realiteit’

De benen van Mike Teunissen waren maandag niet goed genoeg om zijn leiderspositie in de Tour de France te verdedigen. ‘Ik denk dat het circus van de afgelopen twee dagen iets te veel is geweest.’

Het is op 8 kilometer voor de laatste pittige klim van de etappe op maandag, als het onverhoopte signaal komt: Mike Teunissen, twee dagen lang de trotse drager van de gele trui in de Tour de France, meldt de ploegleiding dat het niet goed zit. Op het colletje ervoor, de Côte de Champillon, had hij nog kunnen aanklampen, helemaal aan de staart van het peloton. Maar hij weet dat hij zoiets op de Côte de Mutigny niet meer gaat klaarspelen. Daar loopt het stijgingspercentage op tot voorbij de 12 procent.

Zijn voorspelling komt uit. De camera vangt hem als hij, slechts in het gezelschap van een renner van Cofidis, Julien Simon, naar Épernay ploetert, toch de verzamelplaats van de grote champagnehuizen. Ploegleider Nico Verhoeven stelt achteraf vast dat ‘Mike gevochten heeft als een leeuw’.

Zo eindigen de twee bedwelmende dagen voor de Limburger. Vermoeidheid tekent zijn gelaat als hij over de finish komt. Hij is 80ste, op bijna 5 minuten van de winnaar, de Fransman Julian Alaphilippe. Die maakt zijn reputatie als springveer in lastige finales weer eens waar – de Mutigny was voor hem juist het sein geweest de concurrentie de maat te nemen. Hij bezorgt zijn ploeg Deceuninck-Quickstep en Frankrijk bij terugkeer op eigen bodem zowel de ritzege als de leiderstrui in de Tour.

Jumbo-Visma had voor de etappe nog gehoopt dat Teunissen zijn koppositie kon verdedigen. Het allerlaatste korte maar steil oplopende weggedeelte lag hem wel, het geel wil een renner weleens vleugels geven. Na het passeren van de streep is er snel de berusting bij de aftredende leider, nu nummer 72 in het algemeen klassement. ‘Op de eerste klim al merkte ik dat het het vandaag niet was.’

Circus

Hij schrijft het deels toe aan de verplichtingen van het afgelopen weekeinde. ‘Met een goede dag was het niet onmogelijk geweest om mee te doen. Maar ik denk dat het hele circus van de afgelopen twee dagen iets te veel is geweest. Nu snap ik waarom klassementsrenners dit niet graag doen. Het kost veel energie. Ik voelde al halverwege dat ik de benen niet had, niet de benen die ik verwachtte.’

Hij noemt het een ‘terugkeer in de realiteit’. ‘Het is prachtig geweest, met uitzondering van het laatste uur. Bijna iedereen in het peloton feliciteerde me. De grote namen: Geraint Thomas, Alejandro Valverde. Die zeiden: knappe sprint, goede ploegentijdrit. Dat was heel speciaal. Dit ga ik nooit meer vergeten.’

Het afhaken van Teunissen in de slotfase vraagt van Jumbo-Visma een omschakeling van de strategie. Nu moeten alle kaarten worden gezet op de Vlaming Wout Van Aert, die aan het begin van de dag nog op 10 seconden van de gele trui stond. Tegelijkertijd dient ook Steven Kruijswijk in de voorste gelederen te worden gehouden.

Te sterk

Maar tegen Alaphilippe is geen kruid gewassen. Ploegleider Verhoeven ziet dat niet alleen Jumbo-Visma probeert hem te achterhalen. ‘Veel ploegen hebben hun best gedaan. Als het dan niet lukt, moet je daar maar vrede mee hebben.’ Kruijswijk komt tot dezelfde conclusie. ‘Iedereen weet dat het alle hens aan dek is als hij gaat. Hij was gewoon te sterk.’ Zelf bemoeide hij zich niet te veel met het verdedigen van het geel. ‘De afspraak was dat ik me koest hield en met de andere klassementsrenners moest binnenkomen.’ Dat lukt goeddeels. Alleen Egan Bernal en Thibaut Pinot lopen 5 seconden op hem in, zij zitten in de eerste groep die 26 seconden achter Alaphilippe eindigt.

De Fransman was weggesprongen, nadat zijn ploeggenoten het tempo op de gemene Mutigny hadden opgeschroefd. Hij keek niet meer om. Het ging hem in eerste aanleg om de ritzege, het geel was louter een bonus geweest. ‘Ik wist dat de finale geschikt voor mij was. Ik voelde me sterk. In de afdaling kon ik nog herstellen. Op het laatste stuk heb ik mezelf veel pijn gedaan. Dat maakt deze overwinning extra zoet.’ Ambities om het geel te behouden tot in Parijs, heeft hij niet. ‘Ik moet realistisch zijn, dat zou heel moeilijk worden.’

Alaphillipe, die onlangs zijn contract met Deceuninck-Quickstep verlengde, won dit voorjaar onder meer Milaan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Zijn winst in Épernay brengt het totaal aantal zeges van zijn ploeg op 47, het team staat daarmee ruim bovenaan. De teller van de eerstvolgende ploeg staat op 37 – het is Jumbo-Visma.

Trots

De trots op zaterdag en zondag overheerst de teleurstelling van het verlies op maandag, beklemtoont ploegleider Verhoeven. ‘Natuurlijk is het balen, maar je moet reëel zijn. Iedereen begon te denken dat het ons zo gemakkelijk afging, het was een sprookje met die winsten achterelkaar. Waar zou het stoppen? Nou, vandaag dus.’

Hij kijkt al wel weer met vertrouwen vooruit naar de etappe van dinsdag, die vermoedelijk uitmondt in een massasprint. Zijn indruk is dat de grote troef van het team, Dylan Groenewegen, redelijk is hersteld van zijn val op zaterdag. ‘We hebben de renners om er weer vol voor te gaan.’

Bij de finish ontwaart Mike Teunissen zijn ouders achter het hek, met zijn vriendin Corine van der Zijden. Hij spreekt schertsend zijn boezemvriend aan, Ike Groen, zelf ook wielrenner. ‘Voor niks extra vrije dagen genomen, jongen!’ Groen pareert met alle overtuiging die in hem zit: ‘Helemáál niet!’ Vader Martin, deze dag jarig, maakt de balans op. ‘We hebben geweldige momenten beleefd. De droom is ten einde, het sprookje blijft. Het is prima zo.’