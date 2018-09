Na traag proces is benoeming Pieter van den Hoogenband als chef de mission bijna rond

De afronding van het proces wordt volgens Van den Hoogenband (VDH) onnodig vertraagd door de houding van de volgens hem ‘onnavolgbare’ NOC-voorzitter André Bolhuis. Het Nederlands olympisch comité wil er niet op reageren. Er wordt volgens woordvoerder Geert Slot met kandidaten onderhandeld.

Dat meervoud kan duiden op de drie chefs de mission die moeten worden aangesteld. Eén voor de Europese Spelen van Minsk (2019), één voor de Olympische Zomerspelen van Tokio (2020) en één voor de Paralympische Spelen in dezelfde stad en hetzelfde jaar.

De chef de mission speelt een belangrijke rol. Hij houdt contact met de sporters en is betrokken bij de logistiek en bij de communicatie met de pers. In het verleden werden vaak externe krachten ingeroepen om die erebaan te vervullen. André Bolhuis, de huidige voorzitter van NOCNSF, deed het in 1992 en 1996. Jan Loorbach was de ploegleider in 2000. Na 2004, toen de Utrechtse politiechef Peter Vogelzang bij de Spelen van Athene een wat verdwaalde indruk maakte, werd gekozen voor een professional.

Het werd Charles van Commenée, die zich openlijk boos maakte over dergelijke ‘amateurs’. De atletiekcoach bedong bij zijn aanstelling – hij volgde Joop Alberda op − dat hij als technisch directeur van NOCNSF ook op het moment suprême de baas zou zijn. Het leek de ideale oplossing.

Zijn opvolger na Peking 2008, oud-hockeycoach Maurits Hendriks, vulde de taken op dezelfde wijze in. Hij was bij de Spelen van Londen, Sotsji en Rio chef de mission. In Brazilië ging zijn zorgvuldig opgebouwde reputatie aan diggelen met het wegsturen van de zich misdragende turner Yuri van Gelder en het inrichten van een KLM-vlucht met verliezers.

Pieter van de Hoogenband in het midden samen met Maurits Hendriks.

Publicitair was de beschadigde Hendriks niet te handhaven als chef de mission. Hij was ook ongewoon veel weg van het hoofdkantoor op Papendal. In de aanloop naar de Spelen bezocht hij Rio 21 keer. Bij de reorganisatie van de topsportafdeling, vorig jaar, bleef Hendriks aan als technisch directeur, maar moest hij van directeur Gerard Dielessen zijn portefeuille van chef de mission inleveren. Hendriks, een perfectionist, zou bovendien niet meer in het olympische dorp verblijven, aldus een opvallende uitspraak van de directeur. ‘Maurits is wel in de buurt.’

Het aanstellen van een chef de mission heeft lang geduurd. Hendriks doet voor Tokio 2020 nog steeds zaken zoals hij in de aanloop van Rio deed. Zijn voormalige rechterhand Jeroen Bijl is opgestapt.

De opvolging van Hendriks als chef de mission leek heel eenvoudig. Hij kan putten uit een zelf opgezet groepje organisatietalent met een olympisch verleden. Van den Hoogenband, driemaal olympisch goud, oud-judokampioen Mark Huizinga en schaatser Carl Verheijen vormen ‘het klasje’ van Hendriks. Van den Hoogenband liep eerder warm voor een rol als chef de mission bij sporttoernooien voor de jeugd.

Het bestuur van NOCNSF zal zich op korte termijn buigen over de afspraken tussen Hendriks en diens wenskandidaat Van den Hoogenband. Met name de verantwoordelijkheid bij calamiteiten – denk aan de kwestie-Van Gelder – moet goed omschreven zijn.

Verder is er straks een familieband in de olympische top. De vader van Pieter, Cees-Rein van den Hoogenband, heeft de functie van ‘chief medical officer’ in de staf voor Tokio 2020. Dat kan tot discussie leiden.