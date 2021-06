Na tien keer is het eindelijk raak: Amy Pieters wordt Nederlands kampioen

Amy Pieters op het podium na het NK op de weg voor vrouwen. Beeld ANP

‘Geniet ervan, hè’, zegt uittredend Nederlands kampioen Anna van der Breggen na een lange omhelzing tegen haar opvolgster, de 30-jarige Amy Pieters. Van der Breggen was torenhoog favoriet geweest om zichzelf op te volgen, maar blijkt daar in de koers niet bijster in geïnteresseerd. Het gaat de vrouw in de wereldkampioenschapstrui erom dat iemand wint van haar ploeg, het sterkste vrouwenteam van het moment, SD Worx. Wie van de vijf ploeggenoten straks de rood-wit-blauwe trui mag aantrekken, dat zou onderweg wel blijken in de 17 rondjes op en rond de voormalige vuilstort van de VAM bij Wijster in Drenthe.

Het wordt dus Pieters die na 124 kilometer solo aankomt op de 48 meter hoge ‘Col du VAM’.

Kort na de start van de 92 renners neemt Van der Breggen het initiatief en bepalen SD Worx en Jumbo-Visma Women – acht renners onder aanvoering van fietslegende Marianne Vos – het tempo. Even later haakt eenderde van de gestarte renners af. Halverwege de wedstrijd, die door de mondiale dominantie van de Nederlandse wielervrouwen ook wel het mini-WK wordt genoemd, ontstaat er een kopgroep van zes, later vijf renners.

Plots is het gedaan met de dadendrang van de twee tempomakende ploegen in het peloton. Er zitten immers twee renners van Jumbo-Visma vooraan: Nancy van den Burg, die uren later tweede zal worden en Karlijn Swinkels, goed voor brons. En SD Worx heeft Amy Pieters, op papier veruit de sterkste van de kopgroep.

Bovenop de VAM-berg, 20 meter voor de finish, staat de beste vriendin van Van der Breggen. Met haar zus Helma wappert Jenine Binnendijk met een Nederlandse vlag als Van der Breggen – ‘we kennen elkaar sinds de kleuterschool’ – langskomt. De letters A, N en N zijn van de witte baan gewaaid. ‘Anna hoeft echt niet per se te winnen hier’, zegt Binnendijk, ‘dat mag bijvoorbeeld ook Demi Vollering zijn.’ En als de kopgroep passeert: ‘Of Amy.’

De zussen, met AN op de ene wang en NA op de andere, waren in juli en augustus zonder meer naar Tokio gegaan om hun 31-jarige vriendin een olympische medaille te zien ophalen. ‘Want dat is haar laatste grote wedstrijd. Ze stopt hè.’ Maar publiek is niet welkom in Japan, vooralsnog.

Met nog vijf ronden te gaan heeft de kopgroep een stabiele voorsprong van een minuut. Van der Breggen zit voorin het peloton en bepaalt weer het tempo, maar nu moet dat zo laag mogelijk zijn, zodat haar ploeggenoot in de kopgroep een grotere voorsprong krijgt. De aanmoedigingen van de zussen Binnendijk ontgaan de vrouw in de regenboogtrui niet. Ze lacht naar de vlag met de letter A en maakt een vuistje ten teken dat de overwinning in de tas zit; Pieters hoeft het alleen nog af te maken.

Even dreigt Annemiek van Vleuten, de andere favoriet voor de nationale titel deze zaterdag, het plannetje van Van der Breggen te doorkruisen. De 38-jarige wereldkampioen van 2019 geeft gas en prompt krimpt de voorsprong van de kopgroep. Maar Van Vleuten heeft geen team, ze is de enige renner van Movistar in deze wedstrijd. En als ze is uitgeraasd, gaan de vrouwen van SD Worx weer vooraan het peloton rijden en door met hun afstoppende werk. Van Vleuten zou elfde worden, Van der Breggen 40ste.

Met nog twee ronden te gaan, volgt het moment waarvan je wist dat het zou komen: Amy Pieters demarreert uit de kopgroep op een van de twee steile stukken van het parcours. ‘Ik dacht: ik probeer het een keer’, zegt ze later bij de NOS. ‘En toen was ik ineens weg. Op het moment dat je daar dan rijdt, is er geen weg meer terug en ben ik vol doorgereden.’

Dat doet ze grondig: haar solo van 14 kilometer levert haar op de finish een voorsprong op van bijna 2,5 minuut op Van den Burg en Swinkels. Op de aangelegde keienweg van de laatste 150 meter blijkt dat ze zich heeft leeggereden. Ze kan nog net even haar rechterarm omhoog houden om haar allereerste nationale titel te vieren.

‘Ja, eindelijk’, zegt ze daar even later over. Want het is nogal een erelijst die ze op de voorbije negen NK’s bij elkaar reed: twee keer vijfde, vier keer vierde, één keer derde en twee keer tweede. Haar grootste succes beleefde ze in 2019 in Alkmaar waar Pieters Europees kampioen werd na een sprint-a-trois. In 2014 won ze Omloop Het Nieuwsblad.

Na de huldiging rijdt Pieters nog wat uit op het parcours in haar nieuwe rood-wit-blauwe trui, samen met ploeggenoot Van der Breggen in de regenboogtrui. Voor beiden staat vanaf nu alles in het teken van de Olympische Spelen in Tokio, al zal Pieters daar niet de wegwedstrijd rijden. Ze komt met Kirsten Wild uit op de baan in de koppelkoers.