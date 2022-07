Na tegenslagen veren voetbalsters sterk terug

Aniek Nouwen hinkelt met een enkelblessure van het veld. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Ze zouden er staan als het toernooi zou beginnen, zeiden Nederlandse voetbalsters de afgelopen weken. Een dikke nederlaag tegen Engeland, futloze potjes tegen zwakke landen, het maakte allemaal niet uit. Bij de start van het EK wilden ze bewijzen dat ze hun titel niet zomaar uit handen zouden geven.

Het klonk een beetje als hopen tegen beter weten in, maar na de eerste wedstrijd is die hoop nog wel levend. Nederland moest ervoor knokken, maar sleepte tegen het sterke Zweden een gelijkspel uit het vuur. De voetbalsters kwamen achter, verloren onderweg twee ervaren krachten, wankelden, maar vochten zich knap naast Zweden en hielden stand.

‘Gebeurtenissen, mijn beste jongen, gebeurtenissen’, zou Harold Macmillan, de Britse premier tussen 1957 en 1963), ooit hebben geantwoord op de vraag wat zijn grootste uitdaging was. Zijn landgenoot Mark Parsons kreeg zaterdagavond de voetbalversie ervan voor zijn kiezen. Toch kunnen de tegenslagen wel eens goed uitpakken voor het team.

De bondscoach van Nederland koos op Brammall Lane in Sheffield, dat met ruim 21.000 toeschouwers voor twee derde was gevuld, net als de afgelopen weken weer voor zijn vertrouwde basis met ervaren krachten. Maar na een hectische en moeizame eerste helft moest hij zijn plannen wel bijstellen.

Aanvoerder

Eerst kwam keeper Sari van Veenendaal hard in botsing met Stefanie van der Gragt. Het leek erop dat de verdediger het meest last had van de klap, maar zij speelde ondanks een pijnlijke ribbenkast door. Het was juist de geroutineerde doelverdediger, aanvoerder bovendien, die niet meer verder kon, omdat ze te veel last van haar schouder had.

Twente-keeper Daphne van Domselaar (22), die in februari debuteerde en pas haar tweede interland speelde, verving haar. Een kwartier later moest ook haar teamgenoot Marisa Olislagers (21) het veld in, nadat de enkel van centrale verdediger Aniek Nouwen was dubbelgeklapt.

Ondertussen was Zweden in de chaos op 1-0 gekomen en leek het alleen nog een kwestie van tijd voordat er meer bij zouden komen. Vooral vlak na rust ontsnapte Nederland, omdat twee grote kansen slecht werden uitgespeeld.

Emoties

‘Er waren veel emoties in de rust’, vertelde Vivianne Miedema, die de aanvoerdersband overnam, na afloop over de sfeer in de kleedkamer. ‘Maar het zorgt ook voor saamhorigheid.’

Bovendien was er wel een plan om het tij te keren. Rechtsbuiten Jill Roord schoof naar het midden, waar ze meer in het spel betrokken was en dichter bij Miedema kwam te spelen.

Juist die combinatie zorgde, vlak na de twee Zweedse kansen, voor de ommekeer. De gelijkmaker viel na een prachtige actie van Vivianne Miedema, die aan de zijlijn met een lichaamsschijnbeweging een Zweedse het bos in stuurde en even los was. De aanval leek te stranden, maar de bal kwam met een beetje geluk terecht bij Roord, die hard en laag in de hoek schoot.

Geluk, doorzettingsvermogen, zichtbare saamhorigheid, dat ontbrak er juist aan in de voorbereiding. ‘Die vechtlust hebben we natuurlijk wel een beetje gemist’, erkende Stefanie van der Gragt, die zelf het goede voorbeeld gaf door ‘met adrenaline’ door te gaan.

Spanning

Met de spanning van het toernooi erbij en gedwongen door de omstandigheden richtte Nederland zichzelf op. Zweden had weliswaar meer het initiatief, maar de ploeg die defensief zo kwetsbaar kan zijn, kwam in de tweede helft niet echt meer in gevaar. En voorin was er meer dynamiek, vooral door de zwervende en combinerende Miedema en Roord, die nog een goeie kans kreeg.

De effecten van de gebeurtenissen zullen nog wel even doorwerken. De ernst van de blessures van Van Veenendaal en Nouwen was zondagmiddag nog niet bekend, maar het zag er op het eerste gezicht niet naar uit dat ze woensdag tegen Portugal mee kunnen doen. Zondag kwam daar ook nog een coronabesmetting bij van Jackie Groenen, die tegen Zweden ijzersterk speelde.

Niet alle personele wisselingen hoeven per se een verzwakking te betekenen. Door de blessure van Aniek Nouwen keerde Dominque Janssen terug in het centrum, die daar veel liever speelt dan als linksback.

Koel

Keeper Van Domselaar en Olislagers zijn weliswaar relatief onervaren, maar hielden zich tegen Zweden prima staande. De keeper van Twente leek bij haar eerste bal heel even mis te grijpen, maar kon de hoge bal toch pakken. Zij hield haar hoofd koel, ondanks de tegentreffer niet lang nadat ze in het veld kwam, en had in de tweede helft een prima safe op een afstandsschot.

Het grote gat tussen geroutineerde basis en onervaren bank is zo opeens kleiner geworden, noodzakelijk op een toernooi als dit. Van Portugal en Zwitserland kan gewonnen worden. Nederland heeft nog zicht op de eerste plek in de groep en daarmee eventueel op een wat minder sterke tegenstander in de kwartfinale. Er moet nog veel beter, zeiden spelers en coach niet voor het eerst deze weken, maar na zaterdag is er meer perspectief om in het toernooi te groeien.