Na strijd met mysterieus virus keert tennisser Marion Bartoli terug, met grote ambities

Op 33-jarige leeftijd keert Marion Bartoli terug in het proftennis. De Franse Wimbledonkampioen van 2013 hoopt in maart fit te zijn voor de Masters in Miami en droomt al van optredens op Roland Garros en in het Franse FedCupteam. Fit is Bartoli nauwelijks geweest sinds haar onverwachte afscheid, enkele maanden na de grootste triomf in haar carrière op Wimbledon. In 2016 dreigde ze zelfs te bezwijken aan een onbekend virus, dat haar lichaam sloopte.