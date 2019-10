Na slordige start krijgt AZ de geest

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het AZ-publiek scandeerde negen minuten voor tijd de naam van Marco Bizot, doelman in Alkmaarse dienst. Niet vanwege diens handelen op deze winderige, natte donderdagavond, Bizot had weinig meer te doen dan te proberen met zijn handschoenen de regendruppels uit zijn ogen te wrijven, maar om ook eens een strafschop te nemen.

Het stond al 3-0 voor AZ tegen het lamentabele Astana en Teun Koopmeiners mocht voor de tweede maal aanleggen vanaf elf meter. De uitkomst daarvan was voorspelbaar, de AZ-aanvoerder mist namelijk nooit. Uiteindelijk werd het zelfs 6-0, want na Koopmeiners’ tweede treffer mochten invaller Yukinara Sugawara en Oussama Idrissi nog meedelen in het doelpuntenfestijn waarvan ook Calvin Stengs en Myron Boadu deel uitmaakten.

Het was de grootste zege voor AZ sinds 17 september 1980 toen het Luxemburgse Red Boys Differdange met 11-1 werd verslagen door een veel gerenommeerder AZ. Gisteravond had de score ook dermate kunnen oplopen. Zelfs de 34-jarige centrumverdediger Ron Vlaar, die zichzelf al eens heimelijk afschreef voor profvoetbal, kon nog bijna met een omhaal scoren.

Fijner kunnen generale repetities niet zijn. Komende zondag immers wacht PSV, waar de bij vlagen fijnst voetballende ploeg van Nederland mag bewijzen wat het daadwerkelijk waard is. AZ-coach Arne Slot stelde na afloop: ‘Dat wordt een compleet andere wedstrijd, zelfs anders dan de eerste 19 wedstrijden dit seizoen. Tot nu toe troffen we vooral tegenstanders die zich terugtrokken. PSV zal zondag thuis wel iets anders gaan spelen.’

Astana bood vooral na rust lachwekkend weinig weerstand. Een meevaller, want AZ, dat afgelopen zaterdag tegen een zeldzame thuisnederlaag aanliep tegen het geraffineerd counterende Heerenveen (2-4), was toch wat beducht voor de Kazachse kampioen. Uit teruggetrokken positie uitbreken zou het dna zijn van Astana, in Europa althans, maar het bleef aanvankelijk vooral bij louter inzakken, waarna in de tweede helft zelfs sprake was van totale anarchie.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Medelijden was op zijn plaats met de eenzame Astana-frontsoldaat Rangelo Janga, die een weinig spectaculair verleden heeft bij Willem II, Excelsior en Dordrecht. Heel soms kreeg hij bijval van Dorin Rotariu, vorig seizoen nog mislukt bij AZ op huurbasis.

Slot waarschuwde vooraf desondanks voor de ‘ervaring’ bij de tegenstander, die normaliter ruimschoots beter is dan de landgenoten van FC Kairat, waarover AZ vorig seizoen in de voorronde van de Europa League sneuvelde. Zijn ploeg kon echter ongemoeid het vertrouwde aanvalsspel spelen, met de diepgaande backs Jonas Svensson en Owen Wijndal als een soort schaduwbuitenspelers, met de steeds naar binnen kruipende rechtsbuiten Stengs als verkapte regisseur en de veelzijdige middenvelders Fredrik Midtsjø en Koopmeiners die het ritme feitelijk bepalen. Idrissi houdt links het veld breed, profiterend van zijn techniek en snelheid in een-tegen-een-situaties, maar niet altijd met het juiste inzicht.

Ja, AZ heeft een lekker ploegje, helemaal met spits Boadu weer aan het front. Hij was tegen Heerenveen geschorst en werd toen node gemist. Schaduwspits Dani de Wit, overgenomen van Ajax, loopt veel en oogt krachtig, maar is vooralsnog de enige dissonant.

AZ was aanvankelijk slordig, maar na een half uur pikte Stengs nadrukkelijk de handschoen op. Zijn kopbal werd nog gered door Astana-doelman Mokin, die de geblesseerd geraakte eerste keus Éric al rap kwam vervangen, maar een als voorzet vermomd schot belandde bij Svensson die tegen de hand van de meest onbeholpen Kazach Dmitri Shomko aanschoot. De Albanese arbiter Jorgji wees naar de stip en aanvoerder Koopmeiners kan zich laten inhuren als strafschopexpert. Ook zijn twaalfde strafschop ging tegen het net, later kwam daar dus nummer 13 bij na alweer een handsbal van de Kazachen.

AZ kreeg de geest en een aanval over links via Wijndal kwam op rechts weer terecht bij Svensson. Diens schot werd afgeweerd maar Boadu stond op de juiste plek om de 2-0 binnen te schuiven. Na rust kreeg met name Boadu nog meer kansen. Maar het was Stengs die een kwartier voor tijd de 3-0 intikte nadat eerst Idrissi en Boadu al de arme Mokin onder vuur hadden genomen.

Het was bizar hoeveel ruimte AZ toen kreeg, Astana had weliswaar nog geen punten, maar toch Manchester United (1-0) en Partizan Belgrado (1-2) aardig partij geboden. Discipline en geloof waren volledig zoek, tot verdriet van het plukje met handklappers en een trommel gewapende Astana-fans. AZ kon zodoende in de slotfase via een intikker van de attente invaller Sugawara en een schot van Idrissi zelfs nog verder weglopen.

Halverwege de poulefase staat AZ tweede, twee punten achter Manchester United, eentje voor Partizan Belgrado. Over twee weken vervolgt AZ de al vroeg begonnen Europese reis in Astana. Waken voor onderschatting zal voor Slot dan een hels karwei zijn.