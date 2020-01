Na slecht begin kan Tata Steel lang duren

Fel is elk jaar de jacht op de andere grote prijs van Tata Chess: de eindzege in het Challengerstoernooi. Succes in de tweede groep is zeker geen sinecure. Het veld is sterk bezet met jonge, ambitieuze grootmeesters die dicht tegen het hoogste niveau aan zitten. Voor de winnaar is de financiële beloning van ondergeschikt belang. Wat telt is dat hij een jaar later mag meedoen met de besten van de wereld. Hij krijgt de kans zijn naam te vestigen.

Die kans is vaak benut. Fabiano Caruana, Sergey Karjakin en Anish Giri werden pas uitgenodigd voor het hoofdtoernooi ­nadat ze de Challengers hadden gewonnen. Ook Magnus Carlsen moest zich eerst bewijzen in de tweede groep voor hij ­geschiedenis kon schrijven. In 2008 ­behaalde hij de eerste van zeven eindzeges in Wijk aan Zee.

Maar niet altijd is de entree in de hoogste groep een onverdeeld genoegen. Lang is de lijst van promovendi die eindigden op een van de laatste plaatsen en soms niet meer werden teruggezien in Wijk aan Zee.

De laatste jaren wisten de Indiërs ­Adhiban en Vidit aan dit lot te ontsnappen, maar in het lopende toernooi merkt de Wit-Rus Vladislav Kovalev dat winst in de Challengers met anderhalf punt voorsprong geen garantie biedt voor succes ­tegen de wereldtop.

De problemen begonnen al bij de loting. Doordat Kovalev nummer 8 had getrokken, moest hij met zwart spelen in drie van zijn eerste vier partijen. Dat ging niet goed. Slordigheden in de openingsfase tegen ­Firouzja en Doebov en onverantwoorde tijdnood tegen Artemjev kostten hem ­driemaal de kop. Na een slecht begin kan Wijk aan Zee heel lang kan duren.

Artemjev – Kovalev

Wijk aan Zee 2020

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. Ld2 0-0 5. Pf3 b6 6. e3 d5 7. Tc1 La6 8. Da4 c5 9. cxd5 Lxf1 10. Txf1 exd5 11. Ke2 Pbd7 12. Tfd1 De7 13. Kf1 Tfc8 14. Da6 De6 15. Pe2 Lxd2 16. Pxd2 Df5 17. h3 Pf8 18. Pf3 Dd7 19. Pe5 Dc7 20. Kg1 Pe6 21. Tc2 Tab8 22. Db5 a6 23. Dxa6 Ta8 24. Dd3 Txa2 25. Df5 Tca8 26. Pc3 Ta1 27. Tcd2 cxd4 28. exd4 Txd1+ 29. Txd1 Te8 30. Pf3 Dc4

Ten onrechte keurde Artemjev deze actieve zet af. Zwarts fout komt later.

31. g4 h6 32. h4 Db3 33. Td2 b5 34. g5 hxg5 35. hxg5

Diagram links

35 ... Ph7?

Als zwart een paar minuten bedenktijd had overgehouden, zou hij 35 ... b4 36. gxf6 bxc3 37. bxc3 Dxc3 hebben gespeeld. Wit heeft dan niet beter dan 38. fxg7 Dc1+ 39. Kg2 Kxg7 40. Pg5 Pxg5 41. Dxg5+ met eeuwig schaak.

36. Pxd5 g6 37. Pf6+ Pxf6 38. Dxf6 Dd5 39. Te2 Td8?

Na 39 ... Ta8 is de winst voor wit nog ver weg.

Diagram rechts

40. Txe6 fxe6 41. Pe5 Tf8 42. Dxg6+ Kh8 43. Dh6+ Kg8 44. Pg6

Zwart geeft op.