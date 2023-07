Na Ricardo Pepi komt ook Noa Lang naar PSV. Vraag is of Xavi Simons blijft

Noa Lang heeft gescoord voor Club Brugge in d e derby tegen Cercle Brugge. Beeld AFP

Noa Lang was meestal linksbuiten bij Club Brugge, dat inclusief bonussen tegen de 15 miljoen euro voor hem ontvangt van PSV. Op die positie speelde vorig seizoen meestal Xavi Simons, van wie het al weken de vraag is of hij blijft.

Lang is in elk geval de tweede grote aankoop van PSV, na Ricardo Pepi, die vrijdag zijn contract tekende. De Amerikaan, vorig seizoen door FC Groningen gehuurd van Augsburg, kostte ongeveer 10 miljoen euro. PSV, dit seizoen getraind door Peter Bosz, zocht naar aanvallende impulsen, na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke in de winterstop van vorig seizoen. De gehuurde vervangers, Fábio Silva en Thorgan Hazard, zijn alweer vertrokken.

PSV zal de transfer snel bekendmaken. Lang was vrijdag met zaakwaarnemer Ali Dursun in Eindhoven, om over de overgang te spreken. Trainer Peter Bosz noemde Lang afgelopen week een uitstekende speler die hij graag aan zijn selectie zou toevoegen.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Noa Lang uit Capelle aan den IJssel was jeugdspeler van Feyenoord, maar hij was altijd voor Ajax, dat hem overnam toen hij 13 was. Bij Ajax brak hij niet echt door, mede door onenigheid met trainer Erik ten Hag, die hem in een bekerwedstrijd bij Telstar eens openlijk ter verantwoording riep, omdat hij te weinig meeverdedigde.

Ajax leende hem al eens uit aan FC Twente en verkocht hem in 2020 aan Club Brugge, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling, hoewel hij in interviews geregeld verbazing en soms zelfs verbijstering opriep. Hemzelf deerde dat weinig. ‘Als iedereen je aardig vindt, heb je een serieus probleem’, is zijn bijschrift op Instagram.

Lang liet uitstekende cijfers noteren bij Club Brugge. In 125 duels scoorde hij 38 keer en gaf hij 34 assists. Zonder Lang was trainer Mark van Bommel vermoedelijk ook geen kampioen geworden met FC Antwerp. Union St.Gilles waande zich al bijna zeker van de landstitel, toen Lang het in de slotminuut op een dribbelen zette en de voor Union fatale 1-1 inleidde.

Lang speelde acht interlands. Op het WK viel hij in tijdens de na strafschoppen verloren kwartfinale tegen Argentinië. Tijdens de training voor die wedstrijd, waarin de reserves Argentinië uitbeeldden, speelde hij de rol van Lionel Messi.

Volgens bondscoach Louis van Gaal vond hij dat volkomen logisch. Onlangs, tijdens de finaleronde van de Nations League in Rotterdam, maakte hij diep in blessuretijd van het duel met Kroatië de 2-2, waardoor Oranje een verlenging mocht spelen. Daarin ging de wedstrijd alsnog verloren.