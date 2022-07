Na revalidatie is EK beloning voor Van de Donk: ‘Ik ben echt heel fit’

Van de Donk tijdens het openingsduel van het EK met Zweden. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Ooit zei een psycholoog tegen Daniëlle van de Donk dat ze als ze een centimeter langer wilde zijn, ze een centimeter langer kon zijn. En ook dat ze altijd moest denken dat ze de bal erin schoot als ze een doelpoging deed. ‘Nu kreeg ik die bal’, zegt ze over haar uithaal woensdag tegen Portugal. ‘En ik dacht: ik schiet hem erin.’

Met een prachtig afstandsschot waar de kleine Portugese keeper niet meer bij kon, maakte Van de Donk (30) de zo belangrijke 3-2, die Nederland drie punten bezorgde. Door de zege staan de voetbalsters eerste in hun EK-poule. Zondag volstaat een gelijkspel tegen Zwitserland om naar de kwartfinale te gaan.

En dat terwijl het tot kort voor het toernooi in Engeland niet zeker was of Van de Donk wel mee kon. November vorig jaar scheurde de middenvelder de pees van haar voorste scheenbeenspier aan de rechterkant af. Een zeldzame blessure waarvan het onduidelijk was hoelang de revalidatie zou duren. Pas in mei stond ze weer op het veld.

Het revalidatieproces is te zien in de documentaire Chasing the Euros die op YouTube te zien is. Je ziet erin hoe Van de Donk zich moet afbeulen en dat ze er geregeld doorheen zit, bijvoorbeeld als ze slecht nieuws te horen krijgt. ‘Het is niet eerlijk’, zegt ze in tranen in de derde aflevering. ‘Ik werk er zo verdomde hard voor.’

Emoties

De emoties zijn inmiddels weggeëbd, zeker tijdens de wedstrijden heeft ze er geen last van. Dan gaat het knopje bij de altijd fanatieke Brabantse gewoon om en wil ze alleen maar winnen. Maar toen de dokter, met wie ze samenwerkte tijdens de revalidatie, na de eerste wedstrijd tegen Zweden na haar toekwam, ging er toch wel wat door haar heen.

‘Hij zei: je hebt het toch maar geflikt, ik ben echt trots op jou, je staat gewoon in de basis’, herinnert Van de Donk zich. ‘Toen had ik wel even een momentje. Ik raakte er een soort van verlegen van en aan de andere kant ben ik ook zo trots.’

In de documentaire vraagt ze zich op een gegeven moment af of de lange dagen die ze maakt wel zin hebben. ‘Hoezo train je zo hard als je lichaam dat helemaal niet aankan?’ Maar nu ze terug is op het veld, merkt ze dat de trainingsuren hun vruchten afwerpen. Vooral in de eerste wedstrijd tegen Zweden moest ze enorm veel meters maken, maar ondanks haar lange afwezigheid lukte haar dat.

‘Toen ik eruit ging, dacht ik: nou, ik ben niet helemaal op. Juist omdat ik er zo lang uit heb gelegen, heb ik gewoon keihard kunnen beesten. En daarom ben ik nu misschien gewoon echt heel fit.’

Positie

In die eerste wedstrijd wisselde ze in de tweede helft van plek. Van nummer 10, waar ze bij haar club ook speelt, verhuisde ze naar de rechterkant. Nederland heeft op de spelverdelerspositie een ingewikkeld luxeprobleem. Drie van de beste spelers – Van de Donk, Jill Roord en Vivianne Miedema, die nu met corona besmet is – spelen het liefst op die plek.

Voorlopig lijkt het erop dat Roord de voorkeur krijgt. Ook zij speelt bij haar club Wolfsburg op 10, ze heeft duidelijk laten weten dat ze zich daar het prettigst voelt en Van de Donk wil het probleem niet moeilijker dan het is.

‘Op 10 speel ik natuurlijk bij de club’, legt ze uit. ‘Dan gaat alles helemaal vanzelf. Ik snap ook wel dat Jill gewoon zegt dat het voor haar meer naturel is. Dat is voor mij ook zo. Maar als je dan op een andere positie wordt gezet, dan ga je dat zo goed mogelijk invullen. Ik vind het ook heel leuk om rechtsvoor te staan en andere dingen te laten zien. En ik ben dichterbij de goal dan. Is ook leuk.’

Vechtmodus

Haar goal tegen Portugal was van grote afstand, en vanaf links. Het doelpunt was nodig, omdat Nederland een 2-0-voorsprong uit handen gaf en toch weer in de vechtmodus moest.

‘Het hoort er ook bij, dan weten we ook weer wat vechten is’, zei ze na afloop van de wedstrijd tegen Portugal. Al vond ze het zonde dat Nederland het zichzelf zo moeilijk maakte. De ploeg wordt dit toernooi sowieso op de proef gesteld door het uitvallen van keeper van Sari van Veenendaal en de coronabesmettingen van Vivianne Miedema en Jackie Groenen. Die laatste keerde gisteren terug bij de groep, nadat ze negatief had getest.

Van de Donk hoopt dat ze ploeg over een dood punt heeft geholpen, dat het geloof terugkeert dat Nederland kan winnen. Al had van haar iedereen de winnende mogen scoren. ‘Het is superfijn, echt geweldig hoor. Maar ik hecht veel meer waarde aan het moment dat we juichend op de grond lagen en iedereen riep: ‘Je hebt dit zo verdiend.’ Dat is veel mooier dan dat ik ’m erin schiet.’