Na Qatar is bikini in beachvolleybal niet zo vanzelfsprekend meer

Een wedstrijd in Qatar tussen Duitsland en Noorwegen op 8 maart. Beeld AFP

Iets hebben de gezagsdragers in het emiraat dan toch losgemaakt. Madelein Meppelink (31), die samen met Sanne Keizer (36) deelnam aan de wedstrijden, stelt na terugkeer vast dat het voor vrouwen minder vanzelfsprekend wordt dat ze acteren in louter een broekje en een topje. ‘Ik ben zeker door drie teams aangesproken met de vraag waarom we eigenlijk niet vaker zelf bepalen wat we aandoen. Misschien is dit wel het moment geweest om de discussie daarover te beginnen.’

Meppelink is lid van de atletencommissie in haar sport en begon drie jaar geleden een spelersvakbond uit onvrede over de relatie met de internationale beachvolleybalbond. Zij had aan de vooravond van het toernooi kenbaar gemaakt geen bezwaar te hebben tegen het spelen met kleding die het bovenlijf en bovenbenen bedekt. ‘We waren daar te gast. Dan heb je de cultuur te respecteren.’ De Duitse speelsters Karla Borger en Julia Sude hadden daarentegen aangekondigd niet te komen, zij wilden zich niet laten ‘onderwerpen’.

Volgens Meppelink is het dragen van een bikini in haar sport niet voor alle vrouwen even prettig. ‘In de beeldvorming speelt iedereen met afgetrainde lijven, er zit geen grammetje vet op. Als je daar niet aan voldoet, of even wat minder fit bent, kun je je wat ongemakkelijk voelen. Denk ook aan vrouwen die net terugkeren na een zwangerschap.’

De bikini is er niet zomaar. De outfit is luchtig en biedt veel bewegingsvrijheid. De beperkte hoeveelheid stof gaat het ongemak van schurend zand tegen. Bovendien wordt de oorsprong van de sport weerspiegeld, het spel op het strand.

Dat sexy uitstraling ook een factor is, valt lastig tegen te spreken als de vroegere voorschriften erop na worden geslagen. Tot 2012 waren dit de details: de top moet ‘diepe opengewerkte armsgaten hebben’, ‘de slip moet in een opwaartse hoek richting het been zijn geknipt’, ‘de stof aan de zijkanten mag niet meer dan zeven centimeter zijn’.

Later, vlak voor de Olympische Spelen in Londen, trad er versoepeling op. In de reglementen verdween het maximum aan centimeters textiel, al moet het bikinibroekje nog altijd ‘nauw aansluiten, in een opwaartse hoek naar de bovenkant van het been’. Vooral telde dat omwille van ‘religieuze of culturele opvattingen’ andere opties werden toegestaan, zoals shirts met korte of lange mouwen en leggings of broeken tot net boven de knie.

Gemeengoed werd het niet. Op de Spelen van 2016, in Rio de Janeiro, baarde het vrouwenteam van Egypte opzien door aan te treden met lange mouwen en leggings. Speelster Doaa Elghobashy droeg een hoofddoek. De deelname bleef beperkt tot één wedstrijd, het team verloor van Duitsland, maar Elghobashy geldt sindsdien als een voorbeeld voor sportende moslimvrouwen.

Dat een grotere keuzevrijheid niet heeft geleid tot een wezenlijk ander beeld, heeft volgens Meppelink tot dusver te maken met de macht der gewoonte. ‘Iedereen is er aan gewend. Voor mij voelt het als een onderdeel van onze sport.’ Collega’s spraken al eerder van ‘werkkleding’.

Er zijn uitzonderingen. Zo droegen in Qatar Amerikaanse en Braziliaanse vrouwenteams soms leggings en shirts. Meppelink zelf speelde in een wedstrijd met een wit T-shirt om de schouders, maar dat was geen culturele knieval. ‘Wit weerkaatst de hitte.’