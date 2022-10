Na PSV en Ajax verspeelt ook Feyenoord punten: 1-1 tegen NEC

Feyenoorder Lutsharel Geertruida treurt na het gelijkspel tegen NEC. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Feyenoord liet een uitgelezen kans liggen om te profiteren van het gestuntel van de concurrentie een dag eerder. PSV blameerde zich bij Cambuur (3-0 verlies), terwijl een laconiek ogend Ajax in de Johan Cruijff Arena gelijkspeelde tegen Go Ahead Eagles (1-1).

In Nijmegen leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord. De bezoekers begonnen goed aan het duel, maar konden dat niveau in de tweede helft niet vasthouden, waardoor een gelijkspel niet heel vreemd was.

Danilo kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd. De spits kopte in kansrijke positie recht op doelman Cillessen. Een paar minuten later had de keeper die deze zomer terugkwam van Valencia geen antwoord op het afstandsschot van Timber. De middenvelder zette een één-twee op met Danilo en schoot de bal van ongeveer twintig meter laag in de hoek.

Het was pas het zesde doelpunt dat NEC dit seizoen tegen kreeg. De stugge ploeg van trainer Rogier Meijer had tot zondag met FC Twente de minst gepasseerde defensie van de eredivisie. Daartegenover staat ook dat de Nijmegenaren tot zondag met Vitesse de minste doelpunten wisten te maken (7).

Feyenoord had de controle in de goedgevulde De Goffert en liet ze bal makkelijk van voet naar voet gaan, zonder de ene naar de andere grote kans bij elkaar te voetballen. Vooral de back Marcos Lopez kwam een aantal keer gevaarlijk mee op over de linkerkant. NEC kon daar vrijwel niets tegenover zetten en kwam nauwelijks in de buurt van het doel van Justin Bijlow.

De thuisploeg profiteerde een paar minuten voor rust optimaal toen Feyenoord even met een man minder op het veld stond. Terwijl rechtsback Pedersen aan de zijlijn aan een bloedneus werd gehandeld, schoot NEC-verdediger Marquez vanuit een afgeslagen hoekschop de gelijkmaker binnen.

NEC was, vooral voor rust, voetballend veel minder dan Feyenoord, doch knokte zich knap terug in de wedstrijd. De ploeg leunt nadrukkelijk op de creatieve ingevingen van middenvelders Schöne en Tannane, maar is bovenal heel degelijk. Ook Feyenoord beet zich uiteindelijk stuk op de rood opgetrokken muur.

De Rotterdammers voetbalden in de tweede helft een stuk minder makkelijk dan voor rust. Het tempo lag veel lager en veel op het oog simpele ballen gingen fout. De ingevallen Szymanski was nog het dichtst bij een treffer. Zijn gekraakte schot viel net aan de verkeerde kant van de paal.

Zo verloor Feyenoord twee dure punten, terwijl NEC voor de zesde keer op rij gelijkspeelde.