Na 'pittige gesprekken' met de KNVB eindelijk 'serieus geld' voor de Oranje Leeuwinnen

Aanvallers Vivianne Miedema (links) en Lieke Martens zitten beiden in de spelersraad van de vrouwenploeg. © ANP Een belangrijk verschil met de mannen is dat de vaste vergoeding bij hen nooit zo van belang is

Van der Zee wil geen bedragen noemen, want dat gebeurt in het voetbal bijna nooit, ook niet bij de mannen. 'Het is serieus geld. We nemen daarmee ook risico's. Het is altijd de vraag of de ploeg zo doorgaat met presteren.' De vrouwenploeg is op weg naar het WK in Frankrijk, dat in 2019 wordt gehouden. Uit de eerste drie kwalificatieduels zijn 7 punten gehaald. De verbintenis heeft een looptijd van twee jaar, waarbij eventueel de Olympische Spelen van Tokio in 2020 zijn opgenomen. Bij het WK kan de ploeg van bondscoach Wiegman zich plaatsen voor de Spelen.



Van der Zee: 'De overeenkomst bestaat uit drie onderdelen. Een vaste vergoeding voor de periodes dat de speelsters bij elkaar zijn, vaak periodes van tien dagen. Vervolgens een aandeel in de commerciële regelingen, waarbij ook de mogelijkheid bestaat dat bepaalde speelsters extra activiteiten verrichten, volgens een soort menukaart. Tenslotte hebben we prestatiebonussen, die meer dan verdubbeld zijn. Een belangrijk verschil met de mannen is dat de vaste vergoeding bij hen nooit zo van belang is, omdat die in het niet valt bij hun salaris bij de club. Bij de vrouwen ligt dat anders. Sommige speelsters hebben een behoorlijk salaris bij hun buitenlandse club, maar anderen studeren nog of hebben een bijbaan in een winkel.'