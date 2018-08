Na overwinning op Halep behoort Bertens op alle baansoorten tot de wereldtop

Kiki Bertens dacht lange tijd dat ze alleen op gravel kon tennissen. Zondagavond behaalde de 26-jarige baseliner echter de mooiste zege uit haar loopbaan op een baansoort, die ze vroeger vervloekte. Op het hardcourt in Cincinnati voltooide Bertens zondagavond een magistraal toernooi met een zege in de finale op Simona Halep.

De nummer 1 van de wereld verspeelde een matchpoint in de tiebreak van de tweede set, waarna ze ook fysiek werd gesloopt door Bertens.

Bertens in actie tegen Halep. Foto EPA

In drie sets (2-6, 7-6, 6-2) beleefde Bertens een dubbele wederopstanding, ze overwon haar twijfels en behoort nu op alle baansoorten tot de wereldtop. Formeel stond Bertens bij het graveltoernooi in Madrid op een hoger podium, maar op de hardcourtbaan in Cincinnati versloeg ze met Wozniacki, Svitolina, Kvitova en Halep vier speelsters uit de toptien.

Die magische reeks brengt Bertens niet alleen op de 13de plaats van de wereldranglijst, haar hoogste ranking. Wie haar enkele maanden geleden had gezegd dat ze tot de titelkandidaten op de US Open behoort, was smakelijk uitgelachen. Maar in deze vorm kan Bertens de hele wereld aan, het is een kwestie van tijd voor ze in de toptien staat. Het vrouwentennis verkeert in een interbellum, waarin iedereen grandslamtitels kan winnen. Bertens ook.

Verbazing

Op Wimbledon heeft Bertens een metamorfose ondergaan. Gras was voor de koeien of een tuinfeestje, ze kon er niet dicteren met haar fameuze zware spinballen. Ze kon ook niet glijden als op gravel en voelde zich lomp en onhandig. Maar juist voor die snelle ondergrond heeft Bertens meer wapens dan ze zich realiseerde. Ze versloeg vijfvoudig kampioene Venus Williams op Wimbledon en bereikte tot haar eigen verbazing de kwartfinales.

Het was een mentale doorbraak. De afkeer voor andere ondergronden dan het geliefde gravel is verdwenen, zonder dat Bertens gras of hardcourt nu meteen de liefde verklaart. Na Wimbledon was het gravel in Gstaad meestal een vluchtheuvel, nu verkoos Bertens een langere rustperiode. ‘Het was belangrijk om te ontdekken dat ik ook op andere baansoorten goede resultaten kan behalen’, vertelde Bertens, telefonisch vanuit Cincinnati.

Foto AP

Duracell-konijntje

Tegen de Amerikaanse media zei Bertens lachend dat ze haar spel op hardcourt heeft weten aan te passen. ‘Ik zal echt niet gaan glijden als op gravel, dan scheur ik alles af.’ Maar Bertens oogde in Cincinnati fitter dan ooit. In de halve finales heerste Kvitova in de eerste set, tot ze in de moordende hitte als een ballon leeg liep. Halep staat bekend als een Duracell-konijntje, een topatlete die kan blijven lopen. Ook de kleine Roemeense stond met een lege tank, toen Bertens op 5-6 in de tiebreak van de tweede set met een knappe forehandwinner een matchpoint had weggewerkt.

Die attitude stond model voor de nieuwe Bertens, ze laat zich niet langer leiden door angst. Ze bleef rustig, ook na de eerste set waarin Halep superieur was. Bij een 4-3 achterstand werd Bertens even bevangen door stress, maar de wisselwerking met coach Raemon Sluiter was wederom perfect.

De conversaties tussen coach en speelster verlopen rustiger dan voorheen. Sluiter kan Bertens taakgericht coachen en hoeft deze weken niet te vrezen dat de vulkaan in haar ziel weer tot uitbarsting komt. Het gevoel is goed op hardcourt, Bertens is niet langer verdwaald op een snellere baan. ‘Ik heb nog niet het idee dat ik geweldig speel. Maar ik beweeg goed, mijn spel is solide en ik haal veel ballen terug. Ik ben telkens op zoek naar de juiste oplossingen.’

Foto AP

Elite

Bertens herpakte zich in set 2, wankelde in de tiebreak, maar bleef overeind. Ze serveerde sterk, durfde de slappe opslagen van Halep aan te pakken en denderde als een locomotief door set 3. De stopwoorden paniek en chaos zijn voorlopig uit haar vocabulaire verdwenen. Bertens: ‘Ik voel me rustig, ik hoop dat het zo blijft. Ik ben ontspannen, soms komen de frustraties terug. Ik streef nu eenmaal naar perfectie. Het verschil is dat ik een mindere bal nu iets gemakkelijker accepteer. Ik sta er elk punt. Ik tennis nu met een glimlach, dat is wel eens anders geweest.’

Het maakt Bertens niet meer uit wie tegenover haar staat, ze boekte zaterdag al haar negende zege op een speelster uit de toptien. Toch plaatste ze zichzelf nog niet bij de elite. ‘Tot dit seizoen won ik alleen op gravel van toptienspeelsters, nu heb ik er ook op gras en hardcourt een paar te pakken genomen. Maar ik sta nog niet in de toptien en dus voel ik me geen toptienspeelster.’

Zo speelde ze wel in Cincinnati, zeker ook in de opwindende finale tegen Halep. Vorig seizoen huilde Bertens nog geregeld uit wanhoop, wanneer ze de controle over zichzelf verloor. Zondagavond waren er tranen van geluk, nadat ze met een ace een schitterende inhaalrace voltooide.