Na omstreden uitsluiting verschijnt Isaac Makwala alsnog aan de start

Makwala gold als een medaillekandidaat op de 200 en 400 meter, maar mocht op last van de medische afdeling van de internationale atletiekfederatie IAAF maandag niet starten in de series van de 200 meter uit angst voor verdere besmetting met het virus. Dinsdagavond werd hij geweigerd voor de finale van de 400 meter.



De uitsluiting deed veel stof opwaaien; de 30-jarige Makwala werd gezien als de grootste uitdager van Wayde van Niekerk, de latere winnaar. De IAAF besloot woensdag dat Makwala zich alsnog kon kwalificeren voor de halve finales 200 meter. Dat deed hij in een race in zijn eentje, in 20,220 seconde. Tijdens de halve finales liep hij naar de tweede tijd in 20,14 en mag donderdag terugkeren in het olympisch stadion voor de finale.