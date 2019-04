Na moeizame 3-1 zege op ADO komt PSV in punten (77) weer gelijk met Ajax

Luuk de Jong of PSV during PSV - ADO Den Haag NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEMBURG ONLY COPYRIGHT BSR/SOCCRATES Beeld BSR Agency

PSV-coach Mark van Bommel hoorde het oproer kraaien in het Philips Stadion en gaf gehoor aan de smeekbede van de supporters om Gutiérrez te laten invallen.

Onverstoorbaar is het motto van Van Bommel, maar hij blijft vooral onverstoorbaar puzzelen met zijn middenveld. Voor de achtste keer dit seizoen wijzigde hij zijn middenlinie, al speelde PSV zondag tegen ADO opnieuw met twee controleurs. Rosario en Sadilek waren de hangsloten in het concept dat Van Bommel vorige week al hanteerde in de tweede helft tegen De Graafschap. Ook toen acteerde topschutter en aanvoerder Luuk de Jong als schaduwspits.

In het duel met ADO mocht Luuk de Jong wederom de rol spelen die broer Siem bij Ajax en als huurling bij PSV op het lijf was geschreven. Hoewel in Luuk moeilijk een sierlijk meevoetballende spits te herkennen valt, fungeerde hij dus als regisseur achter een voorhoede met Malen, Bergwijn en Lozano. Prompt kreeg juist De Jong de grootste kans op aangeven van Dumfries. ADO-verdediger Kanon zag de bal over zich heen gaan en De Jong kreeg alle tijd om aan te leggen. ADO-doelman Zwinkels voorkwam een vlotte achterstand.

ADO had in Den Haag al met 7-0 verloren van PSV en trainer Fons Groenendijk, die onlangs zijn contract verlengde, miste zondag maar liefst drie verdedigers. Bij Beugelsdijk is een schorsing een running gag geworden na alweer zijn twaalfde gele kaart. Gorter mocht voor het eerst in de basis starten, maar het centrale duo Kanon/Bakker gaf veel ruimte weg. Bovendien mocht Dumfries ongemoeid op zijn brommertje over de rechterflank razen.

Tweebenig

De fysiek sterke rechtsback van PSV is niet de meest begaafde voetballer in de PSV-selectie, maar als iemand het beste uit zichzelf weet te halen is het Denzel Dumfries. En hij is ook nog eens tweebenig, zoals hij bij zijn fraaie treffer illustreerde. Na een knappe pass van Lozano demarreerde Dumfries, waarna hij ADO-aanvoerder Meijers wel heel simpel uitkapte met rechts en de bal met de linkervoet achter keeper Zwinkels zwiepte: 1-0.

Daar bleef het vooralsnog bij, want ook met deze strategie swingde PSV allerminst. ADO had zich na de verrassende 3-2 zege bij AZ al nagenoeg veilig gespeeld, met een voorsprong van negen punten op nummer 16 Excelsior en een veel beter doelsaldo. Het was de ploeg aan te zien, de spelers van ADO leken een Paasbrunch in Eindhoven te hebben geboekt. Toch had spits Falkenburg moeten scoren, toen Immers de bal na een afgeslagen corner op zijn hoofd legde.

Zo blijft PSV aanklampen in de wetenschap dat het Ajax niet meer op doelsaldo zal inhalen. De jacht op goals maakt spelers ook zelfzuchtig, waarbij Bergwijn in de 58 ste minuut opzichtig de oogkleppen ophield. Lozano stond helemaal vrij, maar de international ging voor eigen glorie en miste.

Creativiteit op reservebank

Hardnekkig blijft PSV-trainer Van Bommel volhouden dat het defensieve blok op het middenveld de aanvalsbouw niet afremt. Toch zie je de ploeg worstelen met zichzelf, omdat de creativiteit vooral op de reservebank zit. De Mexicaan Erick Gutiérrez had bij ADO zijn meerwaarde getoond, maar Van Bommel leek zijn dure aankoop allang te hebben afgeschreven. Hij gelooft meer in de eigen jeugd, maar Ihattaren en Gakpo zijn nog geen onbetwiste basisspelers.

Van Bommel kon de onvrede bij de achterban onmogelijk hebben gemist. ‘We willen Guti zien’, zongen de PSV-fans. Het voelde onmiskenbaar als een protest tegen de visie van de trainer. Het Philips Stadion is wel vaker een tempel van onvrede geweest. Nu klonk de roep om verandering zo nadrukkelijk dat Van Bommel er met een dubbele wissel aan toegaf.

Onder luid gejuich maakten Gakpo en Gutiérrez hun opwachting in het laatste kwartier. Gutiérrez had tegen Emmen zijn laatste basisplaats gekregen en speelde nog tien minuten tegen Fortuna Sittard. Meteen mocht ‘Guti’ aanleggen met het linkerbeen, maar hij schoot naast.

Zijspiegels

Maar eindelijk had PSV weer een speler met zijspiegels in de middenlinie. Gutiérrez stuurde prompt Gakpo weg, waarna Lozano te mooi wilde afronden. Gakpo bracht ook al nieuw elan, want hij bediende De Jong op maat. Met een kopbal, zijn handelsmerk, tekende De Jong voor de bevrijdende 2-0. Het was alweer de 27 ste treffer voor de topschutter in zijn beste seizoen bij PSV.

Invaller Necid bracht ADO nog terug tot 2-1, waarbij Gutierrez zijn verdedigende kwetsbaarheid toonde. Het zal de reden zijn waarom Van Bommel hem zo weinig opstelt. Malen mocht de 3-1 binnenkoppen, maar PSV blijft in de titelrace met Ajax de achtervolger die slechts kan blijven winnen om de droom levend te houden.